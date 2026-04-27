Por que o primeiro preço que você vê influencia suas decisões: a ciência da ancoragem e a irracionalidade nas escolhas de consumo

Em uma visita rápida a um restaurante ou a uma loja de eletrônicos, o consumidor pode achar que está apenas escolhendo o que cabe no bolso. Nos bastidores dessa decisão, porém, o cérebro segue atalhos silenciosos. Um dos mais influentes é o efeito de ancoragem de preços, mecanismo mental que faz com que o primeiro valor visto sirva de referência para julgar todas as opções seguintes, mesmo quando esse número inicial é arbitrário.

Essa âncora funciona como um marco zero subjetivo: a partir dela, o cérebro compara, ajusta e decide se algo parece caro, barato ou razoável. Em vez de calcular o valor real de cada produto, a mente tende a economizar esforço e se apoia nesse primeiro preço exibido. Pesquisas em economia comportamental mostram que essa estratégia é rápida, mas pode levar a escolhas distorcidas, especialmente em ambientes desenhados para influenciar a percepção de custo-benefício.

O que é, afinal, o efeito de ancoragem de preços?

A ancoragem de preços é uma forma específica de heurística de ancoragem e ajuste. Nessa heurística, o cérebro recebe um valor inicial (a âncora) e, a partir dele, faz pequenos ajustes para chegar a uma estimativa ou decisão. No contexto de consumo, esse valor inicial costuma ser o primeiro preço exibido, seja em um cardápio, em uma vitrine ou em uma página de e-commerce. Esse número tende a influenciar todas as avaliações seguintes, mesmo quando não há motivo lógico para isso.

Experimentos conduzidos por pesquisadores como Amos Tversky e Dan Ariely indicam que esse ajuste raramente é suficiente. Em outras palavras, as pessoas permanecem presas demais à âncora. Quando o primeiro preço é muito alto, itens subsequentes parecem moderados ou até vantajosos; quando o primeiro valor é baixo, o mesmo produto pode ser percebido como caro. O fenômeno não depende de familiaridade com o produto, o que evidencia um padrão de irracionalidade previsível nas decisões de compra.

O primeiro preço que você vê pode definir toda a sua decisão: é o efeito de ancoragem moldando o que parece caro ou barato – depositphotos.com / Fahmi Ruddin Hidayat



Como o chamariz premium manipula a percepção de custo-benefício?

Entre as estratégias que exploram o efeito de ancoragem de preços, a presença de um produto premium de alto valor se destaca. Esse item atua como chamariz: muitas vezes, não é pensado para vender em grandes quantidades, mas para redefinir o que parece caro ou barato dentro da mesma categoria. Ao inserir uma opção significativamente mais cara, o estabelecimento cria uma âncora que torna as opções intermediárias psicologicamente mais atraentes.

Dan Ariely popularizou esse mecanismo ao analisar exemplos como assinaturas de revistas e planos de serviços. Em um dos cenários estudados, a simples inclusão de uma alternativa muito cara, com benefícios extras, elevou drasticamente a escolha por um plano intermediário. O plano premium quase não era escolhido, mas sua função principal era moldar a comparação. O consumidor, diante das três opções, passava a enxergar o valor mediano como uma espécie de oportunidade racional.

Esse chamariz altera a percepção de custo-benefício em duas frentes: reforça a impressão de que o preço alto é normal naquele contexto e faz o item intermediário parecer um meio-termo inteligente. Assim, o preço deixa de ser avaliado de forma absoluta e passa a ser medido em relação à âncora criada pelo produto premium.

Onde o efeito de ancoragem de preços aparece no cotidiano?

O efeito de ancoragem de preços está presente em situações corriqueiras. Em cardápios de restaurantes, é comum que as opções mais caras apareçam em destaque, muitas vezes no topo da página. Ao ver primeiro um prato com valor elevado, a pessoa passa a considerar os demais itens em relação a esse patamar inicial. Um prato intermediário, que sozinho poderia parecer pesado para o orçamento, passa a soar mais aceitável após a exposição a uma âncora alta.

Nas vitrines de tecnologia, o padrão se repete. Lançamentos de smartphones e notebooks com preços muito elevados são colocados em evidência. Ao lado, modelos com menos recursos, mas ainda assim caros, parecem financeiramente razoáveis. Em lojas físicas e virtuais, essa lógica geralmente é reforçada por etiquetas destacadas, descrições em negrito ou comparações visuais que colocam lado a lado a versão premium e a versão mais acessível.

Primeiro preço exibido define o tom da comparação mental.

Produto premium serve como âncora para itens intermediários.

Itens medianos ganham aparência de escolha equilibrada.

O consumidor sente que está economizando, mesmo pagando mais do que pagaria sem a âncora.

Antes de cair na sensação de desconto, vale lembrar: o cérebro compara preços com base na primeira referência, não no valor real – depositphotos.com / vampy1



Como treinar o cérebro para escapar de âncoras artificiais?

A literatura em economia comportamental sugere que o reconhecimento do efeito de ancoragem de preços já é um passo relevante para reduzir sua influência. Ao perceber que o primeiro preço visto é apenas um ponto de partida, e não um parâmetro objetivo, o consumidor pode adotar algumas estratégias simples para avaliar melhor o valor real de um produto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Definir um preço de referência próprio: antes de entrar em uma loja ou acessar um site, estabelecer mentalmente quanto se considera razoável pagar por determinado item, com base em pesquisas prévias, e não no que aparece primeiro na vitrine. Comparar em contextos diferentes: evitar analisar preços apenas dentro do mesmo cardápio ou da mesma página. Observar valores em outros estabelecimentos ou marcas reduz o peso da âncora inicial. Ignorar temporariamente o produto premium: ao se deparar com uma opção muito mais cara, tentar mentalmente retirá-la do cenário e comparar apenas itens que realmente estão no radar financeiro. Focar em atributos, não em descontos aparentes: avaliar características concretas do produto durabilidade, funcionalidades, necessidade real antes de considerar qualquer oferta em relação ao preço original.

Estudos de Tversky, Ariely e outros pesquisadores mostram que a irracionalidade em decisões de compra segue padrões relativamente estáveis, o que torna o comportamento humano, em certa medida, previsível para quem desenha estratégias de precificação. Ao compreender como a mente ancora julgamentos no primeiro número visto, o consumidor pode se posicionar de forma mais consciente, questionando se uma oferta parece vantajosa por mérito próprio ou apenas em contraste com um valor inicial cuidadosamente escolhido para influenciar a percepção.