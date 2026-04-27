Além do vermelho: a diversidade do sangue na natureza explicada pela evolução, pela química e pela adaptação dos seres vivos

A diversidade de cores do sangue na natureza costuma despertar surpresa quando comparada ao padrão vermelho associado à espécie humana. Em diferentes ambientes, de abismos oceânicos a regiões polares, animais adotaram pigmentos respiratórios variados para garantir o transporte de oxigênio em condições muitas vezes extremas. A escolha entre ferro, cobre ou outros elementos metálicos não ocorreu ao acaso: trata-se de um processo moldado por pressões evolutivas ligadas à temperatura, à pressão e à disponibilidade de oxigênio na água ou no ar.

Entre essas variações cromáticas, destacam-se o sangue azul de polvos e caranguejos-ferradura, o tom esverdeado de alguns anelídeos marinhos e até pigmentos violáceos em invertebrados menos conhecidos. Cada cor reflete uma solução bioquímica específica para captar, transportar e liberar oxigênio com eficiência. Em vez de representar simples curiosidade visual, essas tonalidades funcionam como um retrato da adaptação de cada espécie ao seu nicho ecológico.

Sangue azul: por que tantos invertebrados usam hemocianina?

O chamado sangue azul encontrado em polvos, lulas, alguns crustáceos e nos caranguejos-ferradura está ligado à presença de hemocianina, um pigmento respiratório baseado em cobre. Diferentemente da hemoglobina humana, que fica contida dentro das hemácias, a hemocianina circula livremente no plasma desses animais. Quando oxigenada, assume um tom azul-escuro característico, que se torna transparente ou quase incolor na forma desoxigenada.

A preferência evolutiva pelo cobre nesses grupos está relacionada, em grande parte, ao ambiente em que vivem. Moluscos cefalópodes e artrópodes marinhos costumam ocupar águas frias ou com baixa concentração de oxigênio dissolvido. Nesses cenários, a hemocianina mostra boa performance, mantendo capacidade de transporte de oxigênio adequada mesmo quando a temperatura cai ou quando o gás vital fica escasso. Assim, a tonalidade azul não é um detalhe estético, mas um indicador de uma bioquímica adaptada à sobrevivência em mares desafiadores.

O sangue azul de polvos e caranguejos-ferradura revela uma adaptação a ambientes frios e pobres em oxigênio – depositphotos.com / johnanderson



Hemocianina, clorocruorina e hemeritrina: como cada pigmento respiratório funciona?

A hemoglobina humana utiliza o ferro no centro de um grupo heme para se ligar ao oxigênio, formando um complexo que confere a cor vermelha ao sangue. Nos invertebrados, outros pigmentos respiratórios desempenham função análoga com estruturas químicas distintas. A já citada hemocianina possui átomos de cobre em seu sítio ativo; na forma oxigenada, o cobre se encontra no estado de oxidação +2 e forma um complexo azul com o oxigênio.

Entre certos anelídeos marinhos, surge outro pigmento: a clorocruorina. Quimicamente, ela é aparentada à hemoglobina, por também se basear em ferro, mas apresenta modificações na estrutura do anel porfirínico que alteram a forma como absorve e reflete a luz. Em solução diluída, tende a exibir um verde translúcido, que pode parecer mais escuro em maiores concentrações. A clorocruorina é encontrada em poliquetas que habitam zonas costeiras e ambientes com variação acentuada de salinidade e oxigênio, sugerindo um ajuste fino às flutuações desses parâmetros.

Já a hemeritrina, associada ao tom violeta do sangue de alguns anelídeos e braquiópodes, não usa grupo heme. Em vez disso, emprega centros binucleares de ferro, formando complexos de cor púrpura quando se liga ao oxigênio. Nesse caso, o ferro está presente, mas organizado de maneira completamente diferente daquela encontrada na hemoglobina, o que altera tanto suas propriedades ópticas quanto seu comportamento frente a variações de pH, temperatura e pressão parcial de oxigênio.

Como a eficiência em ambientes extremos define a cor do sangue?

A distribuição desses pigmentos respiratórios está diretamente relacionada às condições físicas e químicas dos habitats em que as espécies vivem. Em águas profundas, frias e com pouco oxigênio, como as frequentadas por lulas gigantes e polvos de grande porte, a hemocianina tende a funcionar de modo eficaz mesmo em baixas temperaturas, mantendo a capacidade de se ligar ao oxigênio e liberá-lo nos tecidos. Em contraste, a hemoglobina humana perde desempenho nessa faixa de temperatura se não houver mecanismos compensatórios.

Em ambientes com variações bruscas de oxigênio, como sedimentos costeiros ou regiões de marés, a clorocruorina parece atuar como uma resposta intermediária. Esse pigmento apresenta curvas de dissociação de oxigênio distintas das da hemoglobina, permitindo que certos anelídeos mantenham metabolismo estável mesmo quando o teor de oxigênio na água oscila ao longo do dia. Já a hemeritrina costuma aparecer em animais de vida mais sedentária ou fixos ao substrato, em áreas onde o fluxo de água e a difusão de oxigênio são limitados, indicando um sistema adaptado a um consumo de energia mais moderado.

Hemocianina : favorecida em águas frias, pouco oxigenadas e de alta pressão.

: favorecida em águas frias, pouco oxigenadas e de alta pressão. Clorocruorina : comum em anelídeos de zonas costeiras com grande variação ambiental.

: comum em anelídeos de zonas costeiras com grande variação ambiental. Hemeritrina: presente em organismos de ambientes estáveis, com baixa mobilidade.

Quais são as vantagens adaptativas dessas cores na natureza?

Além do transporte de oxigênio, a escolha do pigmento respiratório pode trazer efeitos secundários relevantes. Em alguns invertebrados, a hemocianina, por exemplo, também participa de mecanismos de defesa imunológica, atuando em processos de coagulação e de reconhecimento de patógenos. A versatilidade funcional desse pigmento baseado em cobre contribui para a permanência dessa solução bioquímica em diversos grupos marinhos até 2026.

Para espécies com sangue esverdeado pela clorocruorina, a vantagem adaptativa pode incluir um equilíbrio entre capacidade de transporte de oxigênio e estabilidade estrutural em ambientes com variações de pH. Já os animais com hemeritrina violeta parecem compensar uma menor solubilidade do pigmento com uma afinidade específica por oxigênio ajustada às suas necessidades metabólicas mais discretas.

O metal central (ferro ou cobre) define a base química do pigmento. A estrutura em torno do metal determina a cor observada. A interação entre pigmento, temperatura e pressão parcial de oxigênio orienta a adaptação.

Mais do que cor, os pigmentos do sangue mostram como a química ajudou diferentes espécies a sobreviver em condições extremas – depositphotos.com / plrang



Quando a tabela periódica encontra a biodiversidade

Ao observar o conjunto de cores do sangue na natureza, torna-se evidente que a química dos elementos exerce papel central na fisiologia animal. Ferro e cobre, organizados em arranjos moleculares distintos, geram desde o vermelho intenso dos vertebrados até o azul dos cefalópodes, passando pelo verde e pelo violeta de diversos invertebrados. Cada tonalidade reflete um histórico de seleção natural que privilegiou, em primeiro lugar, a eficiência biológica, e apenas como consequência, a cor.

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Nesse cenário, a tabela periódica deixa de ser apenas um catálogo de elementos e se transforma em um conjunto de possibilidades bioquímicas para a vida. A forma como diferentes espécies exploraram essas opções químicas resultou em uma paleta de pigmentos respiratórios que acompanha a diversidade de ambientes da Terra e dos oceanos. Assim, a estética do sangue azul, verde, violeta ou vermelha torna-se um registro visível de como a química moldou, ao longo do tempo, tanto a aparência quanto as estratégias de sobrevivência da biodiversidade marinha e terrestre.