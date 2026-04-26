Formigamento nas mãos ao dormir: o que realmente acontece nos nervos e por que não é falta de circulação como muitos pensam

O formigamento nas mãos ao dormir chama atenção quando a pessoa acorda com o braço morto, sem força e com sensação de dormência. Por muito tempo, muitos atribuíram o problema a uma suposta interrupção do fluxo de sangue na região. Entretanto, a neurociência atual mostra outra realidade: na maioria das situações, o fenômeno se relaciona à compressão dos nervos periféricos, que carregam sinais elétricos entre o cérebro, a medula e os membros.

Essa sensação de braço dormindo representa um exemplo típico de parestesia transitória, termo que descreve alterações temporárias de sensibilidade. Em vez de um problema grave de circulação, surge uma alteração momentânea na condução de impulsos nervosos. Assim que a pessoa ajusta a posição do corpo e alivia a pressão, os sinais voltam a fluir e aparece a conhecida chuva de agulhadas.

Como o sistema nervoso funciona: da rede elétrica ao fio amassado

O sistema nervoso periférico lembra uma grande rede elétrica doméstica. Os nervos periféricos funcionam como cabos revestidos que conduzem impulsos elétricos entre o quadro de comando cérebro e medula espinal e as tomadas e interruptores, que seriam músculos, pele e articulações. Além disso, cada nervo reúne várias fibras internas, assim como um cabo de energia contém diversos fios protegidos por camadas isolantes.

Quando alguém dorme sobre o braço ou mantém o punho dobrado por muito tempo, parte desse cabo elétrico sofre compressão mecânica direta. Essa pressão, em geral, não interrompe o fluxo sanguíneo de forma significativa, porém altera o ambiente físico e químico ao redor das fibras nervosas. Dessa forma, a membrana dos neurônios, que gera e transmite os impulsos, passa a conduzir os sinais de maneira irregular ou, em alguns casos, com bloqueio temporário.

Do ponto de vista neuroanatômico, os nervos dos braços e mãos nascem de raízes que saem da medula cervical. Em seguida, essas raízes se juntam em grandes troncos nervosos, como o plexo braquial, e se dividem em ramos mais finos até alcançar os dedos. Em pontos de passagem mais estreitos, como próximo ao cotovelo ou ao punho, qualquer compressão prolongada facilita esse amassamento dos cabos e gera a dormência típica.

Formigamento nas mãos ao dormir é falta de circulação ou compressão nervosa?

O mito da falta de circulação ganhou força porque a dormência pode vir acompanhada de sensação de peso ou palidez local. Contudo, em indivíduos saudáveis, as artérias que irrigam os braços possuem mecanismos de proteção que dificultam um bloqueio completo de sangue apenas pela posição ao dormir. Na prática, o que ocorre com muito mais frequência envolve a interferência na capacidade do nervo de conduzir seu fio elétrico interno.

Nessa situação, as fibras sensoriais, que trazem informações de tato, temperatura e dor, passam a receber uma espécie de ruído na linha. Em vez de mensagens claras, como pressão leve ou toque quente, o cérebro passa a receber sinais confusos ou, às vezes, praticamente silenciosos. Por isso, durante a compressão, a pessoa pode não sentir a própria mão encostando na cama ou apresentar dificuldade para mover os dedos, como se o braço simplesmente deixasse de responder.

Importante destacar que o sangue continua circulando, ainda que ocorram discretas variações de fluxo em algumas camadas de tecido. A principal alteração se concentra na condução nervosa, e não na oxigenação global do membro. Além disso, a duração curta e a recuperação rápida da sensibilidade após mudar de posição reforçam essa interpretação baseada na fisiologia dos nervos periféricos.

Formigamento nas mãos_Instituto Cefisa



O que causa a sensação de agulhadas quando o braço acorda?

Quando a pessoa muda de posição e alivia a pressão sobre o membro, o nervo deixa de permanecer amassado e o fluxo de íons através da membrana neuronal se restabelece. Nesse momento, as fibras que estavam parcialmente bloqueadas voltam a disparar impulsos de forma irregular, como se vários interruptores ligassem ao mesmo tempo em uma rede que permaneceu instável por instantes. Essa descarga desorganizada alcança o cérebro, que interpreta o fenômeno como formigamento intenso ou pequenas agulhadas.

Uma analogia útil envolve imaginar um fio de energia que teve a passagem de corrente elétrica interrompida por algum tempo. Ao restabelecer o contato, podem surgir faíscas e oscilações até que a rede se estabilize. De modo semelhante, as fibras nervosas passam por uma fase de hiperexcitabilidade transitória na retomada da condução, o que gera parestesia antes de retornar à sensação tátil habitual. Em geral, essa etapa dura apenas poucos segundos ou minutos.

Além disso, algumas fibras se recuperam mais rapidamente que outras. As fibras que transmitem dor e temperatura costumam voltar a disparar antes das responsáveis pelo toque fino, o que contribui para a sensação pontiaguda ou de corrente elétrica. Assim que o padrão de disparo se organiza novamente, o cérebro volta a receber informações coerentes, e a pessoa sente o braço e a mão como antes, sem incômodo.

Quando o formigamento nas mãos ao dormir precisa de investigação?

Embora o formigamento ao apoiar o peso sobre o braço represente um evento postural comum, algumas situações exigem maior atenção. Um importante sinal de alerta envolve a frequência dos episódios, principalmente quando a dormência surge mesmo em posições neutras ou sem compressão aparente dos membros. Além disso, a presença de dor intensa ou queimação recorrente aumenta a necessidade de investigação.

Formigamento diário, especialmente à noite, sem posição desencadeante clara.

Dor ou queimação associada à dormência em dedos específicos.

Perda de força, dificuldade para segurar objetos ou deixar coisas caírem com frequência.

Alterações bilaterais persistentes em mãos e pés ao mesmo tempo.

Entre as causas que merecem investigação aparecem a Síndrome do Túnel do Carpo, na qual o nervo mediano sofre compressão na região do punho, e algumas neuropatias periféricas, que podem se relacionar a diabetes, uso de certos medicamentos, deficiência de vitaminas ou doenças autoimunes. Nesses cenários, o formigamento não se limita a uma postura específica e tende a se tornar mais constante ou progressivo. Em alguns casos, problemas de coluna cervical, como hérnias de disco, também comprimem raízes nervosas e geram sintomas noturnos.

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Quando surgem esses sinais, a pessoa deve buscar avaliação médica para exame físico detalhado e, se necessário, testes como eletroneuromiografia, que analisa a condução elétrica dos nervos, além de exames laboratoriais. Identificar se o formigamento resulta apenas da compressão momentânea ao dormir sobre os braços ou se indica uma alteração mais ampla dos nervos periféricos ajuda a direcionar o cuidado adequado. Dessa maneira, o profissional consegue tratar a causa de base e evitar que um quadro tratável evolua sem acompanhamento.