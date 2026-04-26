Apertar ou ranger os dentes? Entenda o bruxismo de vigília e do sono, seus impactos e formas modernas de tratamento

O bruxismo, seja durante o dia ou à noite, chama cada vez mais atenção em consultórios odontológicos e médicos. Trata-se de um distúrbio de movimento que faz a pessoa apertar ou ranger os dentes de forma involuntária, muitas vezes sem perceber. Essa condição se relaciona ao funcionamento do sistema nervoso central e sofre forte influência de estresse e ansiedade. Como resultado, o problema causa desgaste dentário, dor muscular, incômodo na articulação temporomandibular (ATM) e cansaço constante na face.

Embora muitas pessoas associem o bruxismo apenas ao sono, o problema também ocorre em estado de vigília. Ele aparece durante atividades diárias, como trabalho, estudo ou até no trânsito. Portanto, a diferença entre bruxismo de vigília e bruxismo do sono se torna fundamental para entender os sintomas. Essa distinção também ajuda a identificar gatilhos e escolher o tratamento mais adequado. Em ambos os casos, a atenção precoce evita danos irreversíveis ao esmalte dentário e à estrutura da mandíbula.

Como funciona o bruxismo no corpo? A fisiologia do apertamento e ranger dos dentes

Os especialistas consideram o bruxismo um distúrbio de base neurológica, modulada por fatores emocionais e comportamentais. Durante um episódio de apertamento ou ranger dos dentes, os músculos mastigatórios, como o masseter e o temporal, entram em ativação exagerada. O sistema nervoso central coordena essa contração intensa. No bruxismo do sono, essa ativação ocorre em ciclos ligados às fases do sono, sobretudo em momentos de microdespertares. Nesses instantes, o cérebro sofre pequenas ativações, sem acordar totalmente a pessoa.

No bruxismo de vigília, a dinâmica se mostra diferente. O apertamento tende a ser mais estático, com os dentes pressionados por longos períodos. Isso ocorre principalmente em situações de atenção intensa, preocupação ou tensão emocional. Nesses momentos, o sistema nervoso simpático, associado à resposta de estresse, aumenta sua atividade. Desse modo, o tônus muscular da face se eleva. O resultado consiste em contração mantida dos músculos mastigatórios. Essa contração sobrecarrega dentes, articulação temporomandibular e pescoço, mesmo sem ranger evidente dos dentes.

O que diferencia o bruxismo de vigília do bruxismo do sono?

A distinção entre bruxismo de vigília e bruxismo do sono envolve consciência do ato, tipo de movimento e gatilhos. No período diurno, o padrão mais comum é o apertamento. Os dentes permanecem encostados ou travados, muitas vezes com lábios fechados. Isso ocorre em momentos de concentração, uso de computador, leitura ou estresse profissional. Já o bruxismo do sono costuma se manifestar como ranger. Nesses casos, a pessoa esfrega um arco dentário contra o outro, produzindo ruídos. Quem dorme próximo geralmente percebe esses sons.

Enquanto o bruxismo de vigília se relaciona muito à postura, ao foco mental e à resposta a estímulos diários, o bruxismo do sono se associa à arquitetura do sono. Além disso, distúrbios respiratórios, uso de determinadas medicações e alterações neuroquímicas também influenciam. Em ambos, o estresse crônico e a ansiedade exercem papel relevante, pois modificam o processamento de estímulos pelo cérebro. Esses fatores também alteram o controle do tônus muscular. A identificação correta do tipo predominante orienta intervenções específicas. Assim, o profissional pode sugerir mudanças de hábito ao longo do dia ou ajustes na higiene do sono.

bruxismo – depositphotos.com / luckybusiness

Impactos no esmalte dentário, na ATM e na musculatura da face

Os efeitos do bruxismo sobre a boca e a face surgem de forma cumulativa. No esmalte dentário, o atrito constante provoca desgaste e achatamento das bordas dos dentes. Em casos mais avançados, a superfície perde estrutura e expõe a dentina, camada interna mais sensível. Essa exposição gera sensibilidade ao frio, calor ou alimentos doces. Além disso, o problema favorece microfraturas e até quebras de restaurações e próteses.

Na articulação temporomandibular (ATM), responsável por abrir e fechar a boca, a sobrecarga mecânica repetida gera diversos sintomas. A pessoa pode perceber estalos, travamentos, dor ao mastigar e dificuldade para abrir a boca totalmente. Essa articulação funciona como uma dobradiça complexa, ligada a músculos e ligamentos. Quando forças excessivas atuam de forma contínua, surgem inflamações locais e alterações no disco articular. Esse disco ajuda a amortecer o movimento e, quando sofre dano, piora ainda mais os sintomas.

Já a musculatura da face e do pescoço sofre com o esforço mantido. Músculos masseteres, temporais e cervicais ficam rígidos, doloridos e fatigados. Como consequência, muitas pessoas desenvolvem dores de cabeça tensionais. Além disso, surge sensação de peso na mandíbula ao acordar e cansaço para mastigar ao longo do dia. Diversos pacientes relatam acordar com a sensação de não terem descansado. Isso ocorre mesmo após uma noite completa de sono, justamente pela atividade muscular intensa durante a madrugada.

Bruxismo, estresse e ansiedade: qual é a relação real?

Pesquisas recentes mostram forte associação entre o bruxismo, especialmente o bruxismo de vigília, e o estresse emocional e a ansiedade. Sob pressão, o sistema nervoso central aumenta a liberação de substâncias relacionadas ao estado de alerta, como noradrenalina e cortisol. Esse cenário favorece o aumento do tônus muscular, inclusive na região da face. Assim, torna-se mais fácil desenvolver o hábito involuntário de travar a mandíbula ou encostar os dentes com força.

No bruxismo do sono, a relação se torna um pouco mais complexa. Estresse e ansiedade alteram a qualidade do sono e elevam o número de microdespertares. Esses fatores fragmentam as fases profundas do sono. Cada microdespertar pode vir acompanhado de atividade muscular mastigatória. Além disso, consumo de cafeína à noite, uso de álcool, tabaco e alguns medicamentos estimulantes interferem na regulação do sistema nervoso central durante o sono. Dessa forma, esses hábitos favorecem episódios de ranger ou apertar os dentes.

Quais são os sintomas silenciosos do bruxismo?

Nem sempre o bruxismo se manifesta com barulho ou dor intensa logo no início. Alguns sinais surgem de forma discreta e passam despercebidos por longos períodos. Isso reforça a importância da avaliação odontológica periódica. Entre os sintomas silenciosos, destacam-se:

Desgaste discreto nas pontas dos dentes, percebido apenas em exame clínico;

Rachaduras em esmalte, restaurações ou coroas, sem causa aparente;

Marcas de mordida na língua ou na mucosa das bochechas;

Sensação de peso na face ao final do dia ou ao acordar;

Redução sutil da altura dos dentes com o passar dos anos.

Com o tempo, esses sinais evoluem para quadros mais intensos, como dor na ATM e cefaleias frequentes ao acordar. A pessoa também pode perceber dificuldade para mastigar alimentos mais duros. Além disso, ocorre alteração estética do sorriso, por perda de estrutura dentária. A identificação precoce permite intervenções menos invasivas e melhor preservação das estruturas naturais. Em muitos casos, o dentista consegue estabilizar o quadro antes de surgir dano severo.

Tratamentos modernos: placas miorrelaxantes, higiene do sono e mudanças de hábito

O manejo do bruxismo exige abordagem multidimensional e integração de diferentes áreas da saúde. Assim, o tratamento costuma envolver o dentista e, muitas vezes, médicos e psicólogos, dependendo da causa predominante. Uma das abordagens mais conhecidas é a placa miorrelaxante. Esse dispositivo acrílico personalizado, usado geralmente durante o sono, protege os dentes do atrito direto e ajuda a redistribuir as forças mastigatórias. A placa também atua na musculatura, reduzindo a intensidade das contrações e aliviando dores associadas. Em alguns casos, o profissional ajusta periodicamente o dispositivo para manter conforto e eficácia.

No caso do bruxismo do sono, a orientação sobre higiene do sono desempenha papel importante. Entre as recomendações frequentes estão:

Estabelecer horários regulares para dormir e acordar; Evitar telas luminosas e estímulos intensos nas horas que antecedem o sono; Reduzir consumo de cafeína, nicotina e álcool à noite; Criar um ambiente de quarto escuro, silencioso e confortável; Incluir técnicas de relaxamento antes de dormir, como respiração profunda ou alongamentos leves.

Para o bruxismo de vigília, estratégias de conscientização se mostram fundamentais. A pessoa recebe orientação para observar com frequência a posição da mandíbula ao longo do dia. O objetivo consiste em manter os dentes ligeiramente afastados, lábios fechados e língua apoiada suavemente no céu da boca. Em paralelo, intervenções voltadas ao manejo do estresse, como terapia cognitivo-comportamental, atividades físicas regulares e práticas de relaxamento, reduzem a frequência dos episódios. Algumas pessoas também se beneficiam de aplicativos de lembrete ou anotações visuais no ambiente de trabalho, que reforçam o hábito de relaxar a musculatura.

Quando procurar um dentista e como reduzir os danos a longo prazo?

A orientação geral indica que a pessoa deve buscar avaliação odontológica sempre que suspeitar que aperta ou range os dentes. Dor na região da mandíbula, dores de cabeça ao acordar ou comentários de parceiros sobre barulhos noturnos justificam a consulta. Além disso, sensibilidade dental sem causa aparente, fraturas recorrentes em restaurações ou sensação de cansaço na boca e pescoço também servem como alertas importantes.

Para mitigar os danos a longo prazo, algumas medidas práticas ajudam bastante:

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Realizar consultas regulares ao dentista para monitorar desgaste dentário e a condição da ATM;

Seguir corretamente o uso de placas miorrelaxantes , quando o profissional prescrever;

, quando o profissional prescrever; Adotar hábitos de sono saudáveis, com rotinas mais previsíveis e ambiente adequado;

Reduzir consumo de estimulantes em horários próximos ao descanso;

Incluir atividades que auxiliem no controle do estresse diário, como exercícios físicos e técnicas de respiração;

Evitar roer unha, morder tampas de caneta ou usar os dentes como ferramenta, o que aumenta a sobrecarga.

O acompanhamento contínuo, aliado à compreensão da diferença entre bruxismo de vigília e bruxismo do sono, permite ajustar o tratamento ao perfil de cada pessoa. Dessa forma, o profissional limita ao máximo o impacto sobre dentes, ATM e musculatura da face. A atenção a sinais aparentemente pequenos no dia a dia se torna decisiva para preservar o conforto ao mastigar, falar e descansar ao longo dos anos. Quanto mais cedo a pessoa agir, maiores as chances de manter estrutura dentária e função adequadas.