Ímãs de mosquitos? Entenda a verdadeira ciência por trás das picadas e desvende os mitos mais populares

Em muitas famílias e rodas de amigos, é comum a cena em que algumas pessoas saem de um churrasco com dezenas de picadas, enquanto outras quase não são notadas pelos insetos. A ciência vem mostrando que essa diferença não é acaso. Fatores como emissão de dióxido de carbono, calor corporal, composição do suor e, principalmente, o microbioma da pele ajudam a explicar por que certas pessoas se tornam verdadeiros ímãs de mosquitos. Estudos recentes em entomologia e biologia molecular mostram que a atração é guiada por sinais químicos muito específicos, reconhecidos pelos receptores olfativos das fêmeas desses insetos.

Pesquisas publicadas nos últimos anos reforçam que os mosquitos não escolhem alvos de forma aleatória. Cada indivíduo emite uma combinação própria de odores e sinais físicos, que formam uma espécie de assinatura química no ar. Essa assinatura é detectada a distância por antenas altamente sensíveis, capazes de perceber pequenas variações de gases e moléculas odoríferas. A partir dessa leitura, os insetos ajustam sua rota de voo até encontrar um hospedeiro adequado para obter sangue, essencial para o desenvolvimento dos ovos.

Como o dióxido de carbono orienta os mosquitos a longa distância?

O dióxido de carbono (CO2), liberado a cada expiração, é um dos principais guias de longa distância para os mosquitos. As fêmeas utilizam receptores específicos, localizados nas antenas e em estruturas bucais, para detectar aumentos na concentração desse gás no ambiente. Testes em laboratório mostram que, ao simular um fluxo de CO2 semelhante ao de um ser humano, os insetos alteram imediatamente a direção do voo, aproximando-se da fonte.

Indivíduos que têm metabolismo mais acelerado, praticam atividade física com frequência ou possuem maior massa corporal tendem a expelir mais CO2. Isso não significa, de forma automática, que sempre serão os mais picados, mas indica uma maior chance de serem detectados primeiro em um ambiente aberto. Em estratégias de controle, armadilhas que liberam CO2 são usadas justamente para explorar essa sensibilidade dos mosquitos, reproduzindo o sinal emitido por um hospedeiro humano.

CO, suor e microbioma: a ciência por trás de quem vira alvo dos mosquitos – depositphotos.com / sarawuth123



Ímãs de mosquitos: qual é o papel do suor, do calor e do tipo sanguíneo?

Depois que o mosquito é guiado pelo CO2, entram em cena sinais de média e curta distância. Um deles é o calor corporal. A diferença de temperatura entre o corpo humano e o ar ao redor cria um gradiente térmico que orienta o inseto na fase final da aproximação. Pessoas com temperatura ligeiramente mais alta na pele, por causa de atividade física, febre ou variações metabólicas, podem ser localizadas com mais facilidade.

O suor adiciona novas pistas. Moléculas como ácido lático, ácido úrico e amônia são liberadas pela pele, principalmente durante o esforço físico. Estudos indicam que o ácido lático, em particular, intensifica a atração quando combinado ao CO2. Mosquitos de espécies vetoras de doenças tropicais, como Aedes e Anopheles, apresentaram resposta elevada a essa substância em experimentos de túnel de vento e em câmaras de olfatometria.

A relação entre tipo sanguíneo e mosquitos, muito difundida em conversas cotidianas, vem sendo investigada com cuidado. Alguns trabalhos sugeriram maior preferência por indivíduos com sangue tipo O em determinadas espécies de mosquito, mas os resultados ainda são considerados limitados e dependentes do contexto experimental. Parte dos estudos foi feita com amostras pequenas ou em ambientes altamente controlados, o que dificulta a extrapolação para situações reais. A literatura atual aponta que fatores como odor, microbioma e metabolismo têm peso mais consistente do que o tipo sanguíneo isoladamente.

Por que o microbioma da pele é tão importante para a atração dos mosquitos?

Nos últimos anos, o microbioma cutâneo ganhou destaque nas pesquisas sobre pessoas que atraem mais mosquitos. A pele abriga trilhões de micro-organismos, principalmente bactérias, que se alimentam de componentes do suor e da oleosidade natural. Ao metabolizar essas substâncias, esses microrganismos produzem compostos voláteis que se misturam ao ar ao redor do corpo, criando um perfil odorífero único para cada indivíduo.

Estudos comparando pessoas altamente atrativas a mosquitos com aquelas pouco atrativas detectaram diferenças marcantes na diversidade e na abundância de certas espécies de bactérias na pele. Em alguns casos, maior variedade bacteriana, com predominância de determinados gêneros, foi associada a maior número de pousos de mosquitos. Em outros, a presença elevada de poucas espécies específicas pareceu reduzir a atratividade. A combinação exata ainda está em investigação, mas o consenso é que a assinatura odorífera gerada por esse microbioma é um dos principais determinantes do cheiro humano percebido pelos insetos.

Bactérias transformam compostos do suor em ácidos carboxílicos, aldeídos e cetonas voláteis.

Essas moléculas são reconhecidas por receptores olfativos altamente especializados nos mosquitos.

altamente especializados nos mosquitos. A composição bacteriana varia com higiene, uso de cosméticos, ambiente, alimentação e genética.

Algumas pessoas não são mais picadas são mais detectáveis pelos insetos – depositphotos.com / Tevalux11



A genética, o metabolismo e os mitos sobre alho, vitamina B e repelentes naturais

A genética exerce influência significativa na atratividade aos mosquitos. Genes envolvidos na produção e no metabolismo de lipídios, proteínas da pele e compostos do suor podem alterar o mix de substâncias liberadas no corpo. Pesquisas em gêmeos apontam que uma parcela relevante da variabilidade na atração por mosquitos pode ser explicada por fatores hereditários, indicando que algumas pessoas nascem com maior propensão a se tornarem alvos preferenciais.

O metabolismo individual também contribui. A forma como o organismo processa alimentos, hormônios e medicamentos interfere na composição do suor, da respiração e da oleosidade. Pequenas diferenças na taxa de produção de ácido lático, de corpos cetônicos ou de outros metabólitos já são suficientes para modificar a assinatura química detectada pelos insetos. Por isso, duas pessoas que praticam o mesmo exercício, no mesmo ambiente, podem atrair quantidades distintas de mosquitos.

Alguns mitos seguem populares, especialmente o consumo de alho ou de vitamina B como supostos repelentes internos. Ensaios clínicos controlados, feitos com grupos que ingeriram esses suplementos e grupos que receberam placebo, não demonstraram redução consistente na quantidade de picadas. A ciência indica que esses alimentos podem alterar o odor corporal de forma discreta, mas não em nível suficiente para garantir proteção confiável contra mosquitos vetores de doenças.

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Recomenda-se não depender de alimentos ou suplementos como forma principal de defesa. Medidas com eficácia comprovada incluem repelentes registrados, roupas longas e telas em portas e janelas. O controle de criadouros, evitando água parada, continua sendo estratégia central de saúde pública.

O avanço recente na compreensão dos receptores olfativos dos insetos vem abrindo espaço para novas abordagens. Ao identificar exatamente quais moléculas humanas são mais atraentes e quais receptores as reconhecem, pesquisadores buscam desenvolver compostos capazes de bloquear essa detecção ou de confundir o olfato dos mosquitos. Enquanto essas inovações não chegam ao uso amplo, a combinação de conhecimento científico, prevenção ambiental e uso adequado de repelentes segue como a forma mais sólida de lidar com o fenômeno das pessoas que se tornam verdadeiros ímãs de mosquitos.