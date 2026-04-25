Dor ao comer gelado? Entenda a hipersensibilidade dentinária, a teoria do fluido e como proteger seus dentes

A sensação de dor ao tomar um sorvete ou beber algo muito quente aparece com frequência em consultórios odontológicos. Esse incômodo rápido, porém intenso, costuma se relacionar à hipersensibilidade dentinária, um problema que afeta a qualidade de vida e leva muitas pessoas a evitarem certos alimentos e bebidas. Trata-se de uma condição comum, que a odontologia descreve e estuda há décadas, e que apresenta explicação direta na estrutura interna do dente.

Em termos simples, o dente apresenta três camadas principais: o esmalte na parte mais externa da coroa, a dentina logo abaixo e, no centro, a polpa dentária, onde se concentram vasos sanguíneos e fibras nervosas. Quando o esmalte se desgasta ou a gengiva se retrai, a dentina fica exposta. Essa exposição, somada a estímulos térmicos, químicos ou mecânicos, favorece o surgimento da dor característica da hipersensibilidade.

Como a estrutura do dente favorece a sensibilidade?

A dentina não se comporta como um tecido compacto, diferentemente do esmalte. Ela apresenta milhares de canais microscópicos chamados túbulos dentinários. Esses túbulos conectam a superfície externa do dente à polpa, onde se localizam as terminações nervosas. Em condições saudáveis, o esmalte e a gengiva funcionam como barreiras naturais. Assim, eles impedem a exposição desses túbulos aos estímulos do meio bucal.

Quando ocorre desgaste do esmalte ou retração gengival, esses túbulos se abrem para a cavidade oral. Nesse momento, estímulos como frio, calor, toque ou substâncias ácidas atingem de forma mais direta a região próxima às fibras nervosas. A sensibilidade não representa apenas um desconforto passageiro. Em muitos casos, ela indica que o dente perdeu proteção e se encontra sujeito a novas agressões, o que exige avaliação profissional.

Hipersensibilidade dentinária e teoria hidrodinâmica: o que acontece dentro do dente?

A explicação mais aceita pela ciência odontológica para a dor da hipersensibilidade recebe o nome de Teoria Hidrodinâmica. De acordo com essa teoria, um fluido preenche cada túbulo dentinário. Quando um estímulo externo atinge a dentina exposta, esse fluido se desloca rapidamente dentro dos túbulos e altera a pressão interna. As terminações nervosas da polpa percebem essa mudança de pressão.

Assim, ao tomar uma bebida gelada, por exemplo, a mudança brusca de temperatura provoca um movimento súbito desse fluido. Esse deslocamento se interpreta nas fibras nervosas como um estímulo doloroso agudo, responsável pela sensação de choque ou fisgada. O mesmo raciocínio vale para o calor, para substâncias açucaradas ou ácidas e até para o simples toque de uma escova sobre uma região sensível.

Esse modelo hidrodinâmico orienta pesquisas e também a prática clínica. Isso ocorre porque ele ajuda a direcionar tanto a prevenção quanto o tratamento. Quando o profissional reduz o diâmetro ou bloqueia parcialmente os túbulos dentinários, seja com produtos de uso diário ou com procedimentos em consultório, o movimento do fluido diminui. Consequentemente, a dor também tende a diminuir.

sorvete – depositphotos.com / AntonMatyukha



Quais são as principais causas da sensibilidade nos dentes?

A hipersensibilidade dentinária não surge por um único motivo. Em geral, ela resulta da combinação de fatores que, ao longo do tempo, danificam o esmalte ou favorecem a retração da gengiva. Entre as causas mais conhecidas, a literatura odontológica destaca o bruxismo, a escovação inadequada e o consumo frequente de alimentos e bebidas ácidas. Além disso, alguns hábitos do dia a dia podem intensificar esse quadro.

Bruxismo : o hábito de ranger ou apertar os dentes, principalmente durante o sono, provoca desgaste mecânico do esmalte. Com o tempo, essa abrasão deixa a dentina exposta, especialmente nas bordas incisais e faces oclusais. Em vários casos, o paciente nem percebe o ranger noturno e só nota os efeitos na sensibilidade.

: o hábito de ranger ou apertar os dentes, principalmente durante o sono, provoca desgaste mecânico do esmalte. Com o tempo, essa abrasão deixa a dentina exposta, especialmente nas bordas incisais e faces oclusais. Em vários casos, o paciente nem percebe o ranger noturno e só nota os efeitos na sensibilidade. Escovação com força excessiva : aplicar muita pressão ou usar escova de cerdas muito duras contribui para o desgaste da camada externa do dente e para a abrasão cervical. Além disso, essa técnica de higiene agressiva favorece retração gengival em algumas pessoas, o que amplia a área sensível.

: aplicar muita pressão ou usar escova de cerdas muito duras contribui para o desgaste da camada externa do dente e para a abrasão cervical. Além disso, essa técnica de higiene agressiva favorece retração gengival em algumas pessoas, o que amplia a área sensível. Alimentos e bebidas ácidas : refrigerantes, sucos cítricos, bebidas energéticas e alimentos muito ácidos desmineralizam progressivamente o esmalte, processo chamado de erosão dental . Isso torna a superfície mais fina e mais suscetível à exposição da dentina. Quando o consumo ocorre com alta frequência, o risco de sensibilidade aumenta ainda mais.

: refrigerantes, sucos cítricos, bebidas energéticas e alimentos muito ácidos desmineralizam progressivamente o esmalte, processo chamado de . Isso torna a superfície mais fina e mais suscetível à exposição da dentina. Quando o consumo ocorre com alta frequência, o risco de sensibilidade aumenta ainda mais. Retração gengival: problemas periodontais, escovação agressiva e até alterações anatômicas expõem a superfície radicular. Essa região não conta com a mesma proteção de esmalte, o que favorece a sensibilidade. Em muitos casos, o paciente observa dentes mais compridos e sente dor ao frio na região da raiz.

Outros fatores, como tratamentos clareadores, restaurações desgastadas ou fraturas de esmalte, também desencadeiam ou intensificam a hipersensibilidade. Em qualquer cenário, a presença de dor espontânea, duradoura ou muito localizada merece investigação. Isso porque esses sinais podem indicar outras condições, como cárie ou inflamação pulpar, que exigem abordagens diferentes.

Como escolher produtos e hábitos que ajudam a proteger dentes sensíveis?

A rotina de cuidados diários exerce papel central no controle da sensibilidade dentária. A escolha adequada de produtos de higiene e alguns ajustes na alimentação reduzem a frequência e a intensidade dos episódios dolorosos, complementando o tratamento indicado em consultório. Além disso, esses cuidados ajudam a prevenir novas perdas de esmalte.

Creme dental para sensibilidade: fórmulas específicas costumam conter compostos como nitrato de potássio, fluoretos ou arginina. Esses ativos diminuem a responsividade das fibras nervosas ou auxiliam no bloqueio parcial dos túbulos dentinários. Com o uso contínuo, muitas pessoas relatam melhora significativa do desconforto. Escova de cerdas macias: modelos macios ou extramacios, aliados a uma técnica de escovação suave, limpam adequadamente sem aumentar o desgaste de esmalte ou a agressão à gengiva. Dessa forma, o paciente remove a placa bacteriana e protege a estrutura dental ao mesmo tempo. Uso adequado de enxaguantes: produtos com flúor colaboram na remineralização do esmalte. Por outro lado, fórmulas com álcool ou pH muito ácido exigem avaliação criteriosa, sobretudo em pessoas com erosão dental. Em caso de dúvida, o ideal envolve sempre discutir o produto com o dentista. Cuidados com alimentos ácidos: a orientação mais comum indica limitar a frequência de consumo e preferir esses itens junto às refeições principais. Além disso, recomenda-se evitar escovar os dentes imediatamente após ingerir algo muito ácido. Esse intervalo permite que a saliva ajude a neutralizar o pH e favorece a remineralização. Controle do bruxismo: em casos diagnosticados, placas interoclusais e estratégias para redução de tensão protegem as superfícies dentárias do atrito excessivo. Em muitos pacientes, o controle do estresse, associado ao acompanhamento odontológico, reduz tanto o desgaste quanto a sensibilidade.

A adoção desses hábitos, aliada a consultas regulares, cria um ambiente bucal mais estável, com menor agressão ao esmalte e à gengiva. Mesmo assim, quadros de hipersensibilidade persistente exigem abordagem profissional mais específica. Portanto, o paciente não deve ignorar a dor, especialmente quando ela se intensifica com o tempo.

Quais tratamentos em consultório ajudam na hipersensibilidade dentinária?

Quando a dor por sensibilidade interfere nas atividades diárias ou não melhora com mudanças na rotina de higiene, o atendimento odontológico torna-se fundamental. Em consultório, o profissional identifica a origem exata da exposição dentinária e indica terapias baseadas em evidências científicas. Além disso, o dentista descarta outras causas de dor, como cáries profundas.

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Aplicação de agentes dessensibilizantes : vernizes, géis ou soluções com alta concentração de flúor, nitrato de potássio ou outros princípios ativos se aplicam diretamente nas áreas sensíveis. O objetivo consiste em reduzir a condução do estímulo doloroso e, em alguns casos, obstruir parcialmente os túbulos.

: vernizes, géis ou soluções com alta concentração de flúor, nitrato de potássio ou outros princípios ativos se aplicam diretamente nas áreas sensíveis. O objetivo consiste em reduzir a condução do estímulo doloroso e, em alguns casos, obstruir parcialmente os túbulos. Selantes e resinas : materiais restauradores podem recobrir regiões de dentina exposta, sobretudo em áreas cervicais. Eles funcionam como barreira física ao contato com o meio bucal. Assim, o paciente sente menos dor ao frio, ao calor e ao toque mecânico.

: materiais restauradores podem recobrir regiões de dentina exposta, sobretudo em áreas cervicais. Eles funcionam como barreira física ao contato com o meio bucal. Assim, o paciente sente menos dor ao frio, ao calor e ao toque mecânico. Tratamento periodontal : em casos de retração gengival associada a doença periodontal, o dentista pode indicar raspagens, alisamento radicular e, em situações específicas, cirurgias de recobrimento radicular. Esses procedimentos buscam controlar a inflamação e recuperar, quando possível, a proteção da raiz.

: em casos de retração gengival associada a doença periodontal, o dentista pode indicar raspagens, alisamento radicular e, em situações específicas, cirurgias de recobrimento radicular. Esses procedimentos buscam controlar a inflamação e recuperar, quando possível, a proteção da raiz. Ajuste oclusal e manejo do bruxismo : quando existe desgaste associado à má distribuição de forças, o profissional avalia a mordida e realiza ajustes pontuais. Em complemento, o uso de placas e o acompanhamento multidisciplinar ajudam a proteger os dentes contra novas perdas de esmalte.

: quando existe desgaste associado à má distribuição de forças, o profissional avalia a mordida e realiza ajustes pontuais. Em complemento, o uso de placas e o acompanhamento multidisciplinar ajudam a proteger os dentes contra novas perdas de esmalte. Terapias avançadas: em casos selecionados, técnicas como uso de laser de baixa potência e materiais bioativos surgem como recursos adicionais. Elas podem aliviar sintomas e favorecer a proteção da dentina, sempre dentro de um plano de tratamento individualizado.

A hipersensibilidade dentinária, portanto, não representa apenas uma reação pontual ao frio ou ao quente. Na verdade, ela sinaliza que a proteção natural do dente se comprometeu. Com informação adequada, escolha correta de produtos e acompanhamento odontológico, o paciente encontra diversas possibilidades para controlar a dor e preservar a estrutura dental ao longo dos anos.