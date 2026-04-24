Novo procedimento promete segurar o peso depois do Ozempic

Pesquisadores de vários países estudam um procedimento chamado reset intestinal, também conhecido como ressufacing da mucosa duodenal. A técnica surge como possível aliada para manter a perda de peso após o uso de medicamentos como Ozempic e Wegovy. Esse grupo de remédios, à base de semaglutida, ganhou espaço nos últimos anos no tratamento da obesidade.

O interesse pelo reset intestinal cresce porque muitos pacientes recuperam parte do peso depois que param a medicação. Estudos recentes indicam que essa retomada não ocorre de forma rara. Pelo contrário, ela aparece com frequência relevante. Assim, equipes médicas buscam alternativas que reduzam esse reganho e prolonguem os efeitos do tratamento.

Wegovy – depositphotos.com / oleschwander

Por que o reganho de peso após Ozempic e Wegovy preocupa?

Medicamentos com semaglutida imitam o hormônio GLP-1, que age no cérebro e no intestino. Eles reduzem a fome, retardam o esvaziamento gástrico e melhoram a resposta à insulina. Com isso, os pacientes costumam perder peso de forma consistente durante o uso. Entretanto, esse efeito depende da continuidade da terapia.

Quando a pessoa suspende o remédio, os níveis hormonais retornam gradualmente ao padrão anterior. Consequentemente, o apetite aumenta e o gasto de energia diminui. Além disso, o corpo tende a defender o peso antigo, mecanismo já descrito em pesquisas sobre obesidade. Por esses motivos, muitos indivíduos voltam a ganhar quilos perdidos, mesmo tentando manter a rotina.

Esse cenário gera um desafio para médicos e pacientes. De um lado, existe a necessidade de tratamentos de longo prazo. De outro, surgem limitações de custo, disponibilidade e efeitos adversos. Nesse contexto, o reset intestinal aparece como estratégia complementar em estudo. Ele não promete milagres, porém busca ajustar a biologia intestinal de forma duradoura.

Como funciona o reset intestinal no duodeno?

O procedimento acontece por endoscopia, com sedação, sem cortes na pele. O médico introduz um endoscópio pela boca até o duodeno, primeira parte do intestino delgado. Em seguida, ele aplica uma técnica de ressurfacing da mucosa. Em geral, essa abordagem utiliza energia térmica controlada ou outra forma de ablação superficial.

O objetivo consiste em remover a camada mais interna da mucosa duodenal. Depois, o tecido se regenera ao longo das semanas seguintes. Pesquisadores acreditam que essa renovação pode reprogramar como o intestino responde aos nutrientes. Assim, o órgão passaria a enviar sinais diferentes para o pâncreas e para o cérebro.

De acordo com hipóteses atuais, o reset intestinal pode modificar a liberação de hormônios como GLP-1, GIP e outros peptídeos. Além disso, ele talvez reduza a chamada resistência à insulina intestinal. Em teoria, essas alterações ajudariam a controlar a glicose e o peso corporal. Vale destacar que essas ideias ainda passam por teste e não alcançaram consenso definitivo.

Quais são os possíveis efeitos metabólicos do reset intestinal?

Os primeiros ensaios clínicos focaram, inicialmente, em pacientes com diabetes tipo 2. Nesses estudos, pesquisadores observaram melhora do controle glicêmico após o procedimento. Em alguns casos, houve redução da necessidade de medicamentos para o açúcar no sangue. Diante desses dados, grupos de pesquisa começaram a avaliar o impacto na manutenção da perda de peso.

Em investigações mais recentes, cientistas selecionaram indivíduos que tinham usado agonistas de GLP-1, como a semaglutida. Após um período de emagrecimento com esses fármacos, alguns participantes passaram pelo reset intestinal. Em seguida, as equipes médicas acompanharam o peso e marcadores metabólicos por vários meses. Os dados preliminares sugerem menor reganho de peso nesse grupo em comparação com controles.

No entanto, os próprios autores destacam limitações importantes. Muitos estudos ainda envolvem amostras pequenas e seguimento relativamente curto. Além disso, as metodologias variam entre centros e empresas. Por esse motivo, especialistas pedem cautela na interpretação dos resultados. Eles defendem ensaios maiores, com grupos de controle robustos e acompanhamento prolongado.

O procedimento substitui remédios e mudanças de estilo de vida?

Até o momento, o reset intestinal permanece como intervenção experimental. Agências regulatórias ainda avaliam os dados disponíveis. Portanto, o método não substitui tratamentos já consolidados, como terapia medicamentosa, acompanhamento nutricional e atividade física. Profissionais de saúde reforçam que a obesidade envolve múltiplos fatores e exige abordagem contínua.

Mesmo em estudos positivos, o procedimento aparece como parte de um pacote de cuidados. Pacientes seguem orientações de alimentação, sono e movimento. Além disso, equipes monitoram sinais vitais, exames e possíveis efeitos adversos. O reset intestinal, nessa visão, atua como ferramenta adicional para manter ajustes metabólicos iniciados com os remédios.

Em termos de segurança, os ensaios até agora registram eventos geralmente leves, como desconforto abdominal transitório. Apesar disso, qualquer intervenção endoscópica carrega riscos, ainda que baixos, como sangramentos ou perfurações. Assim, equipes especializadas avaliam caso a caso e realizam o procedimento em ambiente controlado.

Quais são os próximos passos na pesquisa sobre o reset intestinal?

Pesquisadores agora procuram responder a perguntas-chave. Entre elas, destacam-se três pontos centrais:

Quanto tempo dura o efeito metabólico do ressufacing duodenal.

Quais perfis de pacientes respondem melhor à técnica.

Como combinar o procedimento com remédios e mudanças comportamentais.

Novos protocolos incluem grupos maiores, diferentes doses de energia aplicada e formas diversas de acompanhamento. Além disso, laboratórios investigam marcadores sanguíneos e amostras de tecido. Dessa forma, equipes tentam mapear com mais precisão os mecanismos do chamado reset intestinal. Paralelamente, sociedades médicas acompanham a produção de evidências para, no futuro, definir possíveis indicações.

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Enquanto essas respostas não chegam, especialistas orientam que pacientes conversem com médicos antes de buscar qualquer procedimento. A obesidade segue como condição crônica e complexa. Portanto, o uso de Ozempic, Wegovy, reset intestinal ou outras estratégias requer avaliação individualizada e base científica atualizada.