Geladeira dando sinais de cansaço? Veja como identificar a hora certa de trocar o aparelho e evitar prejuízos na conta de luz

Identificar o momento certo para trocar a geladeira evita gastos desnecessários e transtornos no dia a dia. Com o tempo, esse eletrodoméstico perde eficiência, passa a consumir mais energia e pode apresentar falhas que comprometem a conservação dos alimentos. Assim, observar alguns sinais e entender a vida útil média do equipamento ajuda a decidir se vale insistir no conserto ou investir em um modelo novo.

A palavra-chave nesse processo é trocar a geladeira no ponto certo, sem antecipar uma compra que ainda não é necessária, mas também sem insistir em um aparelho que já não entrega o desempenho esperado. Por isso, fatores como idade do equipamento, ruídos, formação de gelo em excesso e aumento na conta de luz indicam que algo está fora do padrão. A partir daí, uma avaliação mais cuidadosa costuma ser o caminho mais seguro.

Os sinais de que chegou a hora de trocar a geladeira costumam aparecer de forma gradual – depositphotos.com / VitalikRadko

Quando é hora de trocar a geladeira?

Os sinais de que chegou a hora de trocar a geladeira costumam aparecer de forma gradual. Um dos mais comuns é a perda de eficiência na refrigeração: alimentos estragando mais rápido, bebidas que demoram a gelar ou variações de temperatura no interior do aparelho. Em muitos casos, mesmo após regulagem do termostato, o desempenho continua abaixo do ideal.

Outro indicativo importante é o aumento no consumo de energia. Geladeiras antigas, especialmente as com mais de 10 anos de uso, em geral gastam mais eletricidade do que modelos recentes. Quando a conta de luz sobe sem mudança no hábito de consumo da casa, a origem do problema pode estar justamente no refrigerador, que passa a trabalhar por mais tempo para manter a temperatura.

Sinais de desgaste que indicam a troca da geladeira

Além da perda de eficiência e do alto consumo, alguns sinais físicos ajudam a identificar o desgaste do eletrodoméstico. Ruídos diferentes do habitual, como estalos constantes, vibração exagerada ou barulhos metálicos, sugerem que o motor ou o compressor podem estar sobrecarregados. Embora um certo nível de som seja esperado, mudanças repentinas chamam atenção.

O acúmulo excessivo de gelo no freezer ou na parte interna também merece cuidado. Em aparelhos frost free, placas de gelo são um alerta de mau funcionamento do sistema de degelo ou de problemas na vedação. Já em modelos convencionais, a necessidade de descongelar com muita frequência indica que o equipamento está trabalhando de forma menos eficiente do que deveria.

Falhas recorrentes, como quedas de temperatura, desligamentos inesperados e necessidade de manutenção constante, costumam ser o ponto de virada. Quando o eletrodoméstico volta e meia precisa de visita técnica, a relação custo-benefício do conserto começa a ficar desfavorável e reforça a ideia de trocar a geladeira por um modelo mais atual.

Vale mais a pena consertar ou trocar a geladeira?

A decisão entre consertar ou substituir passa por três fatores principais: idade do aparelho, valor do reparo e consumo de energia. Em geral, a vida útil média de uma geladeira varia entre 10 e 15 anos. Após esse período, aumenta a chance de falhas em série, principalmente em componentes caros, como compressor e placa eletrônica.

Alguns técnicos usam como referência prática: quando o orçamento do conserto ultrapassa cerca de 30% a 40% do preço de um modelo novo equivalente, a troca tende a ser mais vantajosa. Isso se torna ainda mais evidente quando o aparelho antigo tem selo de eficiência energética inferior (por exemplo, não é da categoria A ou equivalente na classificação atual). Com a evolução tecnológica, muitas geladeiras modernas conseguem reduzir de forma significativa o gasto mensal de energia.

Conserto pode compensar em casos de defeitos simples, como troca de termostato, ajustes na porta ou substituição de borrachas de vedação.

em casos de defeitos simples, como troca de termostato, ajustes na porta ou substituição de borrachas de vedação. Trocar a geladeira costuma ser melhor quando há problemas no compressor, na placa eletrônica principal ou em vazamentos de gás de difícil acesso.

quando há problemas no compressor, na placa eletrônica principal ou em vazamentos de gás de difícil acesso. Modelos antigos geralmente não contam com recursos de economia, como inversor, controle eletrônico de temperatura e melhor isolamento térmico.

Como aumentar a vida útil da geladeira?

Cuidados simples no dia a dia ajudam a retardar o momento de trocar a geladeira. A limpeza adequada do interior, a disposição correta dos alimentos e a atenção à vedação das portas fazem diferença no desempenho. O ideal é evitar que as prateleiras fiquem lotadas a ponto de impedir a circulação de ar frio entre os itens armazenados.

A borracha de vedação é um ponto crítico. Quando está ressecada, rasgada ou com falhas, o ar frio escapa e o motor precisa trabalhar por mais tempo. Uma verificação rápida pode ser feita com uma folha de papel: se ela sair com facilidade ao ser puxada com a porta fechada, indica que a vedação perdeu eficiência. Nesses casos, a simples troca da borracha já melhora o funcionamento.

Manter o condensador (grade traseira ou inferior) limpo, afastando poeira e sujeira. Deixar espaço entre a geladeira e a parede para facilitar a ventilação. Evitar abrir a porta por longos períodos ou em excesso. Não colocar recipientes quentes no interior do aparelho. Regular a temperatura de acordo com a estação: níveis mais baixos no calor intenso e intermediários em períodos amenos.

A decisão entre consertar ou substituir passa por três fatores principais: idade do aparelho, valor do reparo e consumo de energia – depositphotos.com / VitalikRadko



Como escolher uma nova geladeira sem pesar na conta de luz?

Quando fica claro que é hora de trocar a geladeira, a escolha do novo modelo passa por avaliar o tamanho da família, o espaço disponível na cozinha e o impacto na conta de energia. A capacidade em litros precisa ser compatível com a rotina da casa: aparelhos muito grandes para poucos moradores significam consumo maior do que o necessário.

O selo de eficiência energética é um dos itens mais importantes na hora da compra. Priorizar modelos com melhor classificação reduz o gasto mensal e compensa, ao longo dos anos, uma eventual diferença de preço inicial. Recursos como tecnologia inverter, controle eletrônico de temperatura e sistemas de degelo mais modernos também contribuem para um funcionamento mais econômico.

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Analisar o consumo mensal informado pelo fabricante (em kWh).

Verificar o tipo de degelo (frost free, ciclo defrost ou manual) de acordo com a rotina da casa.

Observar medidas de largura, altura e profundidade, incluindo espaço para ventilação.

Checar a oferta de assistência técnica autorizada na região.

Comparar a garantia do compressor e de outras peças principais.

Com atenção a esses pontos, a decisão de trocar a geladeira deixa de ser apenas uma reação a um defeito pontual e passa a considerar durabilidade, segurança alimentar e economia de energia ao longo do tempo. Isso torna a escolha mais planejada e alinhada às necessidades reais da casa.