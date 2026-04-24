Tontura ao levantar: entenda a hipotensão ortostática, a resposta rápida do corpo e quando isso pode ser sinal de alerta

A hipotensão ortostática aparece com frequência no dia a dia, principalmente quando a pessoa se levanta rápido demais após ficar sentada ou deitada. Em poucos segundos surgem tontura, escurecimento visual e sensação de fraqueza. Esses sinais costumam durar pouco tempo, porém chamam atenção e levantam dúvidas sobre o que acontece com a circulação.

Essa queda de pressão ao mudar de posição envolve um ajuste rápido do organismo. O sangue precisa sair da região das pernas e voltar ao coração e ao cérebro. Enquanto isso não acontece, o fluxo cerebral diminui e o corpo reage com sintomas transitórios. Assim, o episódio geralmente passa em instantes, mas merece respeito e observação.

Tontura – depositphotos.com / 9nong

Hipotensão ortostática: o que é e por que acontece?

Os profissionais de saúde definem a hipotensão ortostática como uma queda da pressão arterial ao ficar em pé. Essa mudança de posição altera a distribuição do sangue no corpo. A gravidade puxa o sangue para as pernas e para o abdômen quase de imediato. Como resultado, o retorno venoso diminui por alguns instantes.

Com menos sangue chegando ao coração, o órgão bombeia um volume menor a cada batida. A pressão arterial cai e o cérebro recebe menos oxigênio. Daí surgem a tontura, o escurecimento visual e, às vezes, o zumbido nos ouvidos. Em muitos casos, o quadro dura poucos segundos e melhora sozinho, especialmente quando a pessoa para de andar.

Como o corpo reage em dois segundos para estabilizar a pressão?

O organismo conta com um sistema de vigilância da pressão arterial. Pequenos sensores chamados barorreceptores se distribuem nas paredes de grandes artérias do pescoço e do tórax. Eles monitoram a pressão em tempo real e enviam sinais elétricos ao cérebro. Assim, qualquer queda rápida recebe resposta imediata.

Quando a pessoa se levanta de forma brusca, os barorreceptores detectam a redução da pressão. O cérebro, então, aciona o sistema nervoso autônomo, que não depende da vontade consciente. Em cerca de dois segundos, esse sistema aumenta a frequência cardíaca e contrai os vasos sanguíneos. Desse modo, o corpo eleva novamente a pressão e restabelece o fluxo cerebral.

Esse ajuste rápido explica por que a tontura costuma ser breve. O sistema nervoso simpático entra em ação e compensa a ação da gravidade. Os vasos das pernas se contraem, o sangue volta com mais força ao coração e a circulação se reorganiza. Caso esse mecanismo funcione bem, a pessoa recupera a visão nítida e volta às atividades sem maiores consequências.

Quando a queda de pressão exige mais atenção?

A hipotensão ortostática transitória tende a se resolver sozinha. Contudo, alguns sinais de alerta indicam a necessidade de avaliação médica. Episódios frequentes, por exemplo, podem sugerir alterações cardíacas, neurológicas ou hormonais. Além disso, desmaios repetidos aumentam o risco de quedas e traumas.

Sintomas que pedem atenção imediata incluem:

Desmaio completo, mesmo por poucos segundos.

Dor no peito, falta de ar ou palpitações intensas.

Dificuldade para falar, movimento assimétrico ou confusão mental.

Tontura prolongada, que não melhora com repouso.

Queda recente com batida na cabeça.

Nesses cenários, os profissionais recomendam buscar atendimento. A equipe de saúde pode medir a pressão em diferentes posições e investigar causas associadas. Algumas medicações, por exemplo, favorecem a queda de pressão ao levantar. Doenças crônicas, como diabetes e Parkinson, também podem prejudicar a resposta dos barorreceptores.

Quais fatores aumentam o risco de hipotensão ortostática?

Vários elementos do cotidiano tornam a pessoa mais vulnerável a essa queda de pressão ao levantar. A desidratação, por exemplo, reduz o volume de sangue em circulação. Com menos líquido nos vasos, a pressão cai com mais facilidade. O calor intenso também dilata os vasos e favorece o acúmulo de sangue nas pernas.

Outros fatores bastante comuns envolvem:

Uso de diuréticos, medicamentos para pressão ou antidepressivos.

Consumo de álcool, que dilata os vasos e desidrata.

Jejum prolongado ou alimentação muito pobre em sal, em alguns casos.

Imobilização longa na cama, como após cirurgias.

Idade avançada, quando o sistema nervoso autônomo reage de forma mais lenta.

Ao identificar esses fatores, a pessoa consegue adotar medidas simples para reduzir os episódios. Entretanto, ajustes em medicamentos exigem sempre orientação profissional. A decisão leva em conta outras doenças, sintomas associados e exames prévios.

Como levantar da cama ou da cadeira sem sentir tontura?

Alguns cuidados de movimentação diminuem bastante a chance de hipotensão ortostática. A ideia central consiste em evitar mudanças bruscas de posição. Por isso, o corpo ganha tempo para ativar os barorreceptores e estabilizar a pressão. Pequenas ações antes de ficar de pé fazem grande diferença.

Entre as medidas mais citadas por especialistas, destacam-se:

Ao acordar, sentar na beirada da cama e ficar assim por alguns segundos. Mover os pés, flexionando e estendendo os tornozelos antes de levantar. Contrair a musculatura das pernas e das coxas para ajudar o retorno venoso. Levantar devagar, com apoio em móveis firmes quando necessário. Evitar levantar logo após refeições muito pesadas.

Além dessas estratégias, manter boa hidratação favorece a estabilidade da pressão. Em dias quentes, recomenda-se aumentar a ingestão de água ao longo do dia. Meias elásticas de compressão também podem ajudar em casos selecionados. Nesses casos, o profissional de saúde orienta o modelo adequado e o tempo de uso.

Tontura – depositphotos.com / AndrewLozovyi

Hipotensão ortostática e bem-estar no dia a dia

Apesar do susto inicial, a hipotensão ortostática costuma ter caráter benigno em grande parte dos casos. O entendimento do mecanismo fisiológico traz mais tranquilidade ao perceber tonturas rápidas ao levantar. O corpo responde à gravidade por meio dos barorreceptores e do sistema nervoso autônomo, em um ajuste que leva poucos segundos.

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Mesmo assim, a observação de sinais de alerta permanece fundamental. A presença de queda com desmaio, dor no peito ou sintomas neurológicos exige avaliação. Dessa forma, a pessoa se protege de possíveis problemas mais sérios. Já nos episódios isolados e rápidos, as orientações de postura, hidratação adequada e movimentação gradual costumam reduzir bastante o incômodo e favorecer uma rotina mais segura.