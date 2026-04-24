Tontura ao levantar: entenda a hipotensão ortostática, a resposta rápida do corpo e quando isso pode ser sinal de alerta
Tontura ao levantar rápido? Entenda a hipotensão ortostática, suas causas, riscos e como prevenir esse mal-estar passageiro
compartilheSIGA
A hipotensão ortostática aparece com frequência no dia a dia, principalmente quando a pessoa se levanta rápido demais após ficar sentada ou deitada. Em poucos segundos surgem tontura, escurecimento visual e sensação de fraqueza. Esses sinais costumam durar pouco tempo, porém chamam atenção e levantam dúvidas sobre o que acontece com a circulação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Essa queda de pressão ao mudar de posição envolve um ajuste rápido do organismo. O sangue precisa sair da região das pernas e voltar ao coração e ao cérebro. Enquanto isso não acontece, o fluxo cerebral diminui e o corpo reage com sintomas transitórios. Assim, o episódio geralmente passa em instantes, mas merece respeito e observação.
Hipotensão ortostática: o que é e por que acontece?
Os profissionais de saúde definem a hipotensão ortostática como uma queda da pressão arterial ao ficar em pé. Essa mudança de posição altera a distribuição do sangue no corpo. A gravidade puxa o sangue para as pernas e para o abdômen quase de imediato. Como resultado, o retorno venoso diminui por alguns instantes.
Com menos sangue chegando ao coração, o órgão bombeia um volume menor a cada batida. A pressão arterial cai e o cérebro recebe menos oxigênio. Daí surgem a tontura, o escurecimento visual e, às vezes, o zumbido nos ouvidos. Em muitos casos, o quadro dura poucos segundos e melhora sozinho, especialmente quando a pessoa para de andar.
Como o corpo reage em dois segundos para estabilizar a pressão?
O organismo conta com um sistema de vigilância da pressão arterial. Pequenos sensores chamados barorreceptores se distribuem nas paredes de grandes artérias do pescoço e do tórax. Eles monitoram a pressão em tempo real e enviam sinais elétricos ao cérebro. Assim, qualquer queda rápida recebe resposta imediata.
Quando a pessoa se levanta de forma brusca, os barorreceptores detectam a redução da pressão. O cérebro, então, aciona o sistema nervoso autônomo, que não depende da vontade consciente. Em cerca de dois segundos, esse sistema aumenta a frequência cardíaca e contrai os vasos sanguíneos. Desse modo, o corpo eleva novamente a pressão e restabelece o fluxo cerebral.
Esse ajuste rápido explica por que a tontura costuma ser breve. O sistema nervoso simpático entra em ação e compensa a ação da gravidade. Os vasos das pernas se contraem, o sangue volta com mais força ao coração e a circulação se reorganiza. Caso esse mecanismo funcione bem, a pessoa recupera a visão nítida e volta às atividades sem maiores consequências.
Quando a queda de pressão exige mais atenção?
A hipotensão ortostática transitória tende a se resolver sozinha. Contudo, alguns sinais de alerta indicam a necessidade de avaliação médica. Episódios frequentes, por exemplo, podem sugerir alterações cardíacas, neurológicas ou hormonais. Além disso, desmaios repetidos aumentam o risco de quedas e traumas.
Sintomas que pedem atenção imediata incluem:
- Desmaio completo, mesmo por poucos segundos.
- Dor no peito, falta de ar ou palpitações intensas.
- Dificuldade para falar, movimento assimétrico ou confusão mental.
- Tontura prolongada, que não melhora com repouso.
- Queda recente com batida na cabeça.
Nesses cenários, os profissionais recomendam buscar atendimento. A equipe de saúde pode medir a pressão em diferentes posições e investigar causas associadas. Algumas medicações, por exemplo, favorecem a queda de pressão ao levantar. Doenças crônicas, como diabetes e Parkinson, também podem prejudicar a resposta dos barorreceptores.
Quais fatores aumentam o risco de hipotensão ortostática?
Vários elementos do cotidiano tornam a pessoa mais vulnerável a essa queda de pressão ao levantar. A desidratação, por exemplo, reduz o volume de sangue em circulação. Com menos líquido nos vasos, a pressão cai com mais facilidade. O calor intenso também dilata os vasos e favorece o acúmulo de sangue nas pernas.
Outros fatores bastante comuns envolvem:
- Uso de diuréticos, medicamentos para pressão ou antidepressivos.
- Consumo de álcool, que dilata os vasos e desidrata.
- Jejum prolongado ou alimentação muito pobre em sal, em alguns casos.
- Imobilização longa na cama, como após cirurgias.
- Idade avançada, quando o sistema nervoso autônomo reage de forma mais lenta.
Ao identificar esses fatores, a pessoa consegue adotar medidas simples para reduzir os episódios. Entretanto, ajustes em medicamentos exigem sempre orientação profissional. A decisão leva em conta outras doenças, sintomas associados e exames prévios.
Como levantar da cama ou da cadeira sem sentir tontura?
Alguns cuidados de movimentação diminuem bastante a chance de hipotensão ortostática. A ideia central consiste em evitar mudanças bruscas de posição. Por isso, o corpo ganha tempo para ativar os barorreceptores e estabilizar a pressão. Pequenas ações antes de ficar de pé fazem grande diferença.
Entre as medidas mais citadas por especialistas, destacam-se:
- Ao acordar, sentar na beirada da cama e ficar assim por alguns segundos.
- Mover os pés, flexionando e estendendo os tornozelos antes de levantar.
- Contrair a musculatura das pernas e das coxas para ajudar o retorno venoso.
- Levantar devagar, com apoio em móveis firmes quando necessário.
- Evitar levantar logo após refeições muito pesadas.
Além dessas estratégias, manter boa hidratação favorece a estabilidade da pressão. Em dias quentes, recomenda-se aumentar a ingestão de água ao longo do dia. Meias elásticas de compressão também podem ajudar em casos selecionados. Nesses casos, o profissional de saúde orienta o modelo adequado e o tempo de uso.
Hipotensão ortostática e bem-estar no dia a dia
Apesar do susto inicial, a hipotensão ortostática costuma ter caráter benigno em grande parte dos casos. O entendimento do mecanismo fisiológico traz mais tranquilidade ao perceber tonturas rápidas ao levantar. O corpo responde à gravidade por meio dos barorreceptores e do sistema nervoso autônomo, em um ajuste que leva poucos segundos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Mesmo assim, a observação de sinais de alerta permanece fundamental. A presença de queda com desmaio, dor no peito ou sintomas neurológicos exige avaliação. Dessa forma, a pessoa se protege de possíveis problemas mais sérios. Já nos episódios isolados e rápidos, as orientações de postura, hidratação adequada e movimentação gradual costumam reduzir bastante o incômodo e favorecer uma rotina mais segura.