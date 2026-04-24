O que a saúde da boca revela sobre o coração: a ligação entre doenças gengivais, inflamação e risco cardiovascular

A relação entre saúde bucal e doenças do coração deixou de representar apenas uma suspeita clínica. Hoje, grandes centros de pesquisa investigam ativamente esse vínculo. Nas últimas duas décadas, associações cardiológicas e odontológicas em diversos países apontam, de forma consistente, que inflamações na gengiva, especialmente a periodontite, se associam a maior risco de problemas cardiovasculares, como aterosclerose e endocardite. Nesse contexto, a boca funciona como uma porta de entrada para bactérias e como um foco permanente de inflamação.

Para o público leigo, essa ligação pode parecer distante. Em outras palavras, muitos não imaginam que uma gengiva sangrando se relacione a um infarto ou a uma infecção nas válvulas cardíacas. No entanto, cardiologistas e periodontistas descrevem o mesmo cenário biológico. Observam inflamação crônica, presença constante de micro-organismos e respostas do sistema imunológico que se espalham por todo o organismo. Assim, o cuidado com os dentes e com as gengivas deixa de representar apenas questão estética. Com isso, esse cuidado passa a integrar a rotina de prevenção cardiovascular.

Como doenças gengivais podem impactar o coração?

A periodontite representa uma infecção crônica que afeta os tecidos de suporte dos dentes. Portanto, compromete tanto a gengiva quanto o osso. Quando a pessoa não trata o problema, essa inflamação forma bolsas periodontais. Essas regiões profundas ao redor dos dentes oferecem ambiente ideal para a multiplicação de bactérias. Estudos apresentados por entidades como a American Heart Association e a European Society of Cardiology mostram um dado importante. Pessoas com doença periodontal moderada ou grave apresentam maior frequência de eventos cardiovasculares em comparação com indivíduos com gengivas saudáveis.

O mecanismo central envolve a chamada inflamação sistêmica. A cada episódio de sangramento gengival, pequenas quantidades de bactérias e substâncias inflamatórias entram na corrente sanguínea. Diversas pesquisas de grupos de odontologia e cardiologia, inclusive em universidades sul-americanas e europeias, identificam fragmentos de bactérias típicas da cavidade oral em placas de ateroma nas artérias coronárias. Esses achados sugerem possível participação desses micro-organismos na formação e na instabilização dessas placas. Além disso, novos estudos observacionais relacionam a gravidade da periodontite com maior espessamento da parede arterial em exames de imagem.

fio dental_depositphotos.com / AllaSerebrina

Inflamação, aterosclerose e bactérias da boca: qual é a ligação?

A palavra-chave para entender a conexão entre a saúde bucal e o coração é inflamação. Atualmente, sociedades cardiológicas descrevem a aterosclerose, processo que leva ao acúmulo de gordura e células inflamatórias na parede das artérias, como uma doença inflamatória crônica. Da mesma forma, a periodontite apresenta inflamação persistente. Nesse quadro, o organismo produz mediadores como interleucinas e proteína C reativa. Esses marcadores frequentemente aparecem elevados em indivíduos com risco cardíaco aumentado.

Quando bactérias periodontopatogênicas, como Porphyromonas gingivalis e Aggregatibacter actinomycetemcomitans, invadem a corrente sanguínea, elas aderem ao endotélio, camada interna das artérias. Pesquisas publicadas em revistas ligadas tanto à cardiologia quanto à odontologia relatam que esses micro-organismos estimulam intensa resposta imune local. Além disso, favorecem a oxidação de partículas de LDL, o chamado mau colesterol, e aumentam a produção de citocinas pró-inflamatórias. Esse ambiente inflamatório favorece a progressão da aterosclerose e pode desestabilizar placas já formadas. Dessa forma, contribui para eventos como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral.

No caso da endocardite infecciosa, a ligação com a boca torna-se ainda mais direta. Em pessoas com alterações nas válvulas cardíacas ou com próteses valvares, bacteremias transitórias após escovação agressiva, procedimentos odontológicos sem controle adequado ou doença periodontal avançada permitem que bactérias orais se fixem na superfície das válvulas. Por esse motivo, sociedades de cardiologia recomendam atenção redobrada à saúde oral nesses pacientes. Além disso, indicam protocolos específicos de antibiótico profilático em situações de risco, sempre com orientação individualizada.

O que a gengiva indica sobre o risco cardiovascular?

O estado das gengivas funciona, para muitos pesquisadores, como um verdadeiro sinal de alerta da saúde geral. Sangramento frequente, mau hálito persistente, retração gengival e mobilidade dentária podem refletir não apenas má higiene. Em muitos casos, esses sinais também indicam condições sistêmicas associadas, como diabetes mal controlado. Essa doença, por sua vez, já representa um fator de risco conhecido para problemas do coração. Grupos de estudo em periodontia e cardiologia defendem o acompanhamento integrado desses pacientes. Com essa abordagem, os profissionais identificam mais cedo indivíduos com inflamação crônica de baixo grau.

Além disso, trabalhos conjuntos entre associações odontológicas e sociedades de cardiologia sugerem um efeito adicional. O tratamento da periodontite pode reduzir marcadores inflamatórios sistêmicos, como proteína C reativa e citocinas pró-inflamatórias. Isso não significa que o tratamento da gengiva substitua medicamentos ou outras estratégias de prevenção cardiovascular. Em vez disso, os resultados apontam a saúde bucal como mais um componente relevante na avaliação global do risco. Em alguns estudos, pacientes que tratam a periodontite também apresentam melhor controle glicêmico e discreta melhora da função endotelial.

Cuidados práticos: como proteger gengivas e coração ao mesmo tempo?

Medidas simples de rotina oferecem proteção simultânea para a boca e para o sistema cardiovascular. Profissionais de saúde reforçam que o controle da placa bacteriana e da inflamação gengival reduz a chance de bacteremias repetidas. Além disso, essa estratégia diminui estímulos inflamatórios contínuos no organismo. Essa abordagem se soma a outras ações já consolidadas na prevenção de infarto, AVC e endocardite.

Entre as principais recomendações de higiene bucal com impacto potencial na saúde do coração, destacam-se:

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Escovação regular dos dentes, pelo menos duas vezes ao dia, com atenção especial à linha gengival.

dos dentes, pelo menos duas vezes ao dia, com atenção especial à linha gengival. Uso diário de fio dental ou recursos equivalentes para remover placa entre os dentes, região crítica para o desenvolvimento da periodontite.

ou recursos equivalentes para remover placa entre os dentes, região crítica para o desenvolvimento da periodontite. Substituição periódica da escova, evitando cerdas desgastadas que limpam menos e podem ferir a gengiva.

Consulta odontológica de rotina, de preferência a cada seis meses, para avaliação de bolsas gengivais e sinais iniciais de inflamação.

Tratamento profissional de gengivite e periodontite ao primeiro sinal de sangramento, inchaço ou dor.

Além dos cuidados locais, algumas atitudes gerais fortalecem tanto o coração quanto a saúde oral:

Controle rigoroso de diabetes e hipertensão, condições que agravam doenças periodontais e aumentam o risco cardiovascular. Interrupção do tabagismo, que intensifica a inflamação gengival e acelera a aterosclerose. Alimentação equilibrada, com redução de açúcares simples e gordura saturada, favorecendo menor acúmulo de placa bacteriana e melhor perfil metabólico. Acompanhamento conjunto com cardiologista e cirurgião-dentista em pessoas com histórico de infarto, AVC, endocardite ou próteses valvares.