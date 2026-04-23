Piñatex, Vegea e o futuro da moda: como frutas estão substituindo o couro e reduzindo o impacto ambiental

A ideia de transformar restos de frutas em couro está deixando de ser experimento de laboratório e ganhando espaço em coleções de moda no mundo todo. No centro desse movimento está a moda circular, que busca prolongar o ciclo de vida dos materiais e reduzir o desperdício em cada etapa da cadeia têxtil. Em vez de descartar cascas, talos e bagaço de frutas como abacaxi, uva e maçã, novas tecnologias convertem esses resíduos em tecidos biobaseados com aparência e desempenho semelhantes ao couro tradicional.

Esse processo acompanha uma mudança mais ampla na forma como o setor da moda enxerga recursos naturais. Em vez da lógica linear extrair, produzir, consumir e jogar fora cresce a adoção de um modelo em que resíduos se tornam matéria-prima novamente. Nesse cenário, o chamado couro de frutas surge como um exemplo concreto de como a economia circular pode funcionar na prática, conectando agricultura, indústria têxtil e inovação ambiental.

O que é economia circular na moda e por que o couro de frutas importa?

A economia circular, aplicada à moda, propõe que roupas, acessórios e materiais sejam pensados desde o início para gerar o mínimo de perda possível. Isso inclui desenhar produtos duráveis, facilitar reparos, incentivar a revenda e, principalmente, transformar sobras de produção em insumos para novos itens. No caso do couro de frutas, resíduos agrícolas que normalmente iriam para lixões ou compostagem controlada passam a alimentar cadeias produtivas de alto valor agregado.

Essa lógica contrasta com o volume de resíduos da moda tradicional, que ainda consome grandes quantidades de água, energia e matérias-primas virgens. Ao incorporar fibras e biopolímeros extraídos de frutas, o couro vegetal de base biológica reduz a pressão sobre rebanhos, diminui áreas dedicadas à pecuária e evita parte das emissões associadas ao desmatamento. Para o agricultor, abre-se também uma oportunidade de renda adicional com partes da colheita que antes não tinham valor comercial relevante.

Do abacaxi ao design: o Piñatex transforma folhas descartadas em uma alternativa sustentável ao couro – Wikimedia Commons/John Cummings

Como é produzido o couro de frutas na moda circular?

A fabricação do couro de frutas varia conforme o tipo de matéria-prima e a tecnologia utilizada, mas segue um princípio comum: aproveitar o máximo possível da biomassa descartada para criar um material resistente, flexível e visualmente atrativo. Em geral, o processo começa na seleção e trituração dos resíduos orgânicos, que podem incluir cascas de abacaxi, sementes e bagaço de uva, além de restos de maçã provenientes da indústria de sucos e polpas.

Depois da secagem, esses resíduos são misturados com ligantes, resinas de origem vegetal e, em alguns casos, pequenas frações de polímeros sintéticos para garantir estabilidade mecânica. A massa resultante é espalhada em lâminas, prensada e tratada para ganhar textura, espessura e cor. O objetivo é obter um tecido ou lâmina com comportamento semelhante ao couro bovino: resistente à tração, com toque agradável e boa durabilidade para ser usado em bolsas, calçados, jaquetas e estofados.

Abacaxi : fibras do abacaxi são especialmente valorizadas pela resistência e pela estrutura alongada, que proporciona firmeza ao material final.

: fibras do abacaxi são especialmente valorizadas pela resistência e pela estrutura alongada, que proporciona firmeza ao material final. Uva : bagaço e sementes trazem pigmentos naturais e uma base rica em polifenóis, que podem ajudar no acabamento.

: bagaço e sementes trazem pigmentos naturais e uma base rica em polifenóis, que podem ajudar no acabamento. Maçã: resíduos da prensagem industrial são aproveitados como polpa, dando corpo e maleabilidade às lâminas.

Quais tecnologias e marcas já produzem couro de frutas?

Algumas empresas se tornaram referência nesse segmento e ajudam a consolidar o couro de frutas na moda circular global. Um dos exemplos mais citados é o Piñatex, desenvolvido pela empresa Ananas Anam, que utiliza folhas de abacaxi descartadas após a colheita. O material resultante é vendido em rolos para marcas de moda, que o aplicam em tênis, jaquetas, bolsas e até estofados automotivos.

Outro destaque é o Vegea, couro de uva criado na Itália a partir de bagaço remanescente da indústria vinícola. Essa biomassa, que inclui cascas, sementes e engaços, é combinada a ligantes e passa por uma série de tratamentos para dar origem a um material flexível e com diferentes possibilidades de textura. Grandes grifes internacionais já anunciaram coleções cápsula usando Vegea em acessórios e detalhes de roupas.

No caso da maçã, o chamado apple leather é produzido por empresas como a Frumat e outras fabricantes parceiras, que trabalham com resíduos das indústrias de suco e compotas. Marcas de calçados e de artigos de luxo vêm incorporando esse material em linhas específicas, voltadas a consumidores interessados em inovação e redução de impacto ambiental.

Benefícios ambientais em comparação ao couro animal e sintético

Os benefícios ecológicos do couro de frutas se tornam mais visíveis quando comparados ao couro animal e ao couro sintético tradicional. A produção de couro bovino envolve a criação de gado, o que está associada a emissões de gases de efeito estufa, uso intensivo de água e possível conversão de áreas naturais em pastagens. Além disso, o curtimento convencional utiliza, em muitos casos, compostos à base de cromo, que demandam gestão cuidadosa para evitar contaminações.

Já o couro sintético mais comum, feito de PVC ou poliuretano (PU), depende integralmente de derivados de petróleo. Embora não envolva animais, esse tipo de material gera preocupações quanto à emissão de microplásticos, dificuldade de reciclagem e pegada de carbono ligada à indústria petroquímica. Em ambos os casos, o descarte ao fim da vida útil costuma ocorrer em aterros ou incineradores.

Ao empregar resíduos de abacaxi, uva e maçã, o couro de frutas contribui para:

Redução de emissões de CO 2 , ao aproveitar biomassa já existente em vez de exigir mais criação de gado ou produção petroquímica.

, ao aproveitar biomassa já existente em vez de exigir mais criação de gado ou produção petroquímica. Economia de água , uma vez que a produção agrícola primária já foi realizada para fins alimentares e não exclusivamente para gerar matéria-prima têxtil.

, uma vez que a produção agrícola primária já foi realizada para fins alimentares e não exclusivamente para gerar matéria-prima têxtil. Diminuição de resíduos orgânicos , evitando a decomposição descontrolada em aterros, que pode liberar metano, outro gás de efeito estufa.

, evitando a decomposição descontrolada em aterros, que pode liberar metano, outro gás de efeito estufa. Menor dependência de químicos pesados em comparação aos processos tradicionais de curtimento.

Coleta de resíduos de frutas em fazendas e indústrias alimentícias. Processamento mecânico e químico com uso de biopolímeros. Produção de lâminas prontas para a confecção de produtos de moda. Reintrodução do material em ciclos de reciclagem ou compostagem, dependendo da formulação.

Inovação circular em prática: o Piñatex mostra como resíduos agrícolas podem virar matéria-prima de moda – Wikimedia Commons/John Cummings

O futuro da indústria têxtil: o couro de frutas vai escalar?

Embora o couro de frutas já esteja em vitrines e passarelas, o desafio agora é ampliar o volume de produção e reduzir custos para atingir o consumo de massa. A escalabilidade depende de fatores como disponibilidade estável de resíduos, avanço em tecnologias de biopolímeros e investimento em infraestrutura industrial capaz de competir com fornecedores tradicionais de couro e sintéticos.

Especialistas apontam que a integração entre agronegócio, indústria da moda e centros de pesquisa tende a acelerar esse processo. À medida que grandes marcas firmam contratos de longo prazo com fabricantes de materiais biobaseados, a demanda estimula a melhoria de processos, a diversificação de linhas e o desenvolvimento de misturas com maior conteúdo renovável e potencial de reciclagem.

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Para o público geral, esse movimento amplia as opções de consumo, oferecendo produtos que combinam design, funcionalidade e menor impacto ambiental ao longo do ciclo de vida. O couro de abacaxi, de uva e de maçã não elimina, por si só, os problemas estruturais da moda, mas indica um caminho em que resíduos ganham novo significado e a moda circular deixa de ser apenas conceito para se consolidar como prática cotidiana na indústria têxtil.