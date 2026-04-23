Wood Wide Web: a rede subterrânea de fungos que conecta árvores e transforma florestas em sistemas cooperativos vivos

A expressão Wood Wide Web descreve uma rede subterrânea que conecta árvores e outras plantas em uma floresta por meio de fungos. De forma simplificada, trata-se de um sistema de internet biológica que permite troca de nutrientes e de informações químicas entre organismos diferentes. Essa descoberta, confirmada por diversos estudos científicos nas últimas décadas, tem mudado a maneira como a vida em florestas é compreendida, revelando um nível de colaboração que, por muito tempo, passou despercebido.

Essa rede não é visível a olho nu, porque está escondida no solo, em fios de fungos tão finos que lembram cabos microscópicos. Em vez de dados digitais, circulam açúcares, minerais e sinais químicos. Em vez de roteadores e servidores, entram em cena raízes, fungos e as chamadas árvores-mãe, que funcionam como grandes centrais de distribuição de recursos dentro do ecossistema.

O que é a Wood Wide Web e por que esse nome?

Em vez de computadores e fibras ópticas, essa web da floresta é formada por uma malha de fungos que se conecta às raízes das plantas, criando uma verdadeira rede de comunicação ecológica. Na prática, cada árvore passa a ser um nó interligado a outros, trocando recursos e informações por meio dessa infraestrutura viva.

Pesquisas de ecologia florestal, especialmente a partir dos anos 1990, mostraram que plantas de espécies diferentes podem compartilhar carbono, nitrogênio e fósforo através dessa rede micorrízica. O termo micorriza combina raízes e fungos: ambos vivem em parceria, em um tipo de contrato biológico em que os fungos fornecem nutrientes do solo e, em troca, recebem açúcares produzidos pelas plantas por meio da fotossíntese. Assim como provedores de internet cobram pelo serviço, os fungos recebem seu pagamento em energia.

As chamadas árvores-mãe distribuem recursos e sustentam o equilíbrio do ecossistema – depositphotos.com / AntonMatyukha

Como funciona a rede micorrízica de fungos na floresta?

No nível mecânico, a rede micorrízica funciona de forma comparável a um cabo multifio enterrado sob o chão da floresta. Os fungos produzem estruturas finíssimas chamadas hifas, que se espalham pelo solo em busca de água e minerais, como fósforo e potássio. Essas hifas entram em contato íntimo com as raízes, aumentando muito a área de absorção da planta, como se fossem extensões suplementares dos próprios pelos radiculares.

Nesse processo, formam-se zonas de troca onde a planta libera carboidratos especialmente açúcares ricos em carbono e recebe em contrapartida minerais que seriam difíceis de acessar sozinha. Em termos digitais, é como se a árvore contratasse um serviço de cache e otimização de rede: o fungo alcança pontos do solo mais distantes, coleta dados (nutrientes) e os entrega rapidamente ao servidor (raiz). O fluxo de carbono via Wood Wide Web pode circular também entre plantas diferentes, permitindo que algumas recebam reforço energético em momentos de sombra ou estresse.

A distribuição não é aleatória. Estudos mostram que certos fungos conectam simultaneamente várias árvores, criando verdadeiros hubs subterrâneos. Quando uma árvore está em posição vantajosa de luz e produz mais açúcares, parte desse excedente pode ser redirecionada ao longo da rede para plantas menos favorecidas. Isso reduz a chance de que indivíduos isolados desapareçam, aumentando a estabilidade geral da floresta, como um sistema de balanceamento de carga em grandes centros de dados.

Árvores-mãe: quem são as servidoras centrais da floresta?

O termo árvores-mãe é usado por pesquisadores para descrever árvores grandes e antigas, geralmente bem posicionadas em termos de luz e raízes, que se tornam pontos centrais da Wood Wide Web. Pelo seu porte e idade, acumulam vastas conexões micorrízicas, funcionando de modo semelhante a servidores principais em uma rede digital, por onde passam grandes volumes de informações e recursos.

Essas árvores-mãe conseguem transferir carbono para mudas jovens próximas, sobretudo quando essas mudas pertencem à mesma espécie. Em experimentos, cientistas utilizaram formas especiais de carbono rastreável, comprovando que árvores maiores enviam parte desse elemento para plântulas sombreadas, ajudando-as a sobreviver nas fases iniciais. Além disso, árvores mais experientes podem direcionar nutrientes mesmo após sofrerem danos, mantendo a rede em funcionamento, como se garantissem a continuidade do sistema operacional da floresta.

Maior capacidade de conexão: raízes profundas e extensas, com mais pontos de contato com fungos.

raízes profundas e extensas, com mais pontos de contato com fungos. Estoque de nutrientes: altos níveis de carbono para redistribuição em períodos críticos.

altos níveis de carbono para redistribuição em períodos críticos. Influência estrutural: suporte indireto à regeneração de clareiras e manutenção da diversidade.

Como árvores enviam sinais de alerta pela Wood Wide Web?

Além da troca de nutrientes, a Wood Wide Web também atua como canal de mensagens químicas. Quando uma planta é atacada por insetos herbívoros ou sofre algum tipo de dano, pode liberar substâncias específicas em suas raízes. Essas moléculas viajam pela rede de fungos, chegando a outras árvores ligadas à mesma malha, em um processo comparável a sistemas de aviso em tempo real usados em redes de computadores.

Ao receber esses sinais, plantas vizinhas podem ajustar sua própria química interna, aumentando a produção de compostos que tornam suas folhas menos atrativas para predadores ou mais resistentes a doenças. Em linguagem digital, é como se uma máquina infectada disparasse um alerta de segurança, permitindo que os demais dispositivos atualizem seus antivírus biológicos antes que o ataque se espalhe.

A árvore sob ataque detecta o dano em suas folhas ou casca. Ela produz sinais químicos específicos e os libera no solo pelas raízes. Os fungos micorrízicos captam esses sinais e os redistribuem pela rede subterrânea. Plantas conectadas recebem a mensagem e ajustam seu metabolismo defensivo.

Fungos e raízes formam a micorriza, base da comunicação subterrânea das florestas – depositphotos.com / amdre100

O que a Wood Wide Web revela sobre a inteligência da natureza?

A existência da Wood Wide Web não indica inteligência no sentido humano, mas mostra uma forma organizada de cooperação e resposta ao ambiente. Em vez de indivíduos totalmente independentes, as florestas passam a ser entendidas como sistemas integrados, nos quais cada árvore participa de um circuito coletivo de trocas. Essa visão descentralizada lembra redes digitais distribuídas, nas quais a informação e os recursos não ficam presos a um único ponto.

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Ao demonstrar que fungos e plantas formam uma infraestrutura colaborativa capaz de compartilhar nutrientes, enviar alertas e reforçar a sobrevivência de indivíduos jovens, a ciência amplia a noção de como a vida se estrutura. A Wood Wide Web destaca que processos de comunicação, armazenamento e distribuição de recursos não são exclusividade do mundo tecnológico, mas também se manifestam em escala microscópica, sob o solo de qualquer floresta funcional. Essa percepção leva à ideia de que ecossistemas atuam como redes inteligentes, nas quais cooperação e interdependência são elementos centrais para a resiliência do ambiente.