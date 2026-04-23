Entenda o que é ruptura muscular na coxa, que coloca Estêvão em risco para a Copa do Mundo

Uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa, grupo conhecido popularmente como isquiotibiais, representa um dos cenários mais delicados para um jogador de futebol em plena atividade. Esse tipo de lesão ocorre, em geral, em ações de alta intensidade, como sprints em profundidade, mudanças bruscas de direção ou finalizações em velocidade máxima. No contexto da Seleção Brasileira, a preocupação ganha peso adicional quando se fala em Estêvão, apontado como um dos protagonistas na preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Nesse quadro, o músculo não está completamente rompido, mas sofre uma lesão extensa em grande parte de suas fibras, muitas vezes associada a comprometimento do tendão. A dor costuma ser imediata, acompanhada de sensação de estalo, incapacidade de continuar na partida e dificuldade para apoiar a perna. Para um atleta de elite, a questão central não é apenas voltar a andar sem dor, mas recuperar a capacidade de explosão, aceleração e arrancada, fundamentais no futebol moderno.

O que é uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa?

A lesão dos isquiotibiais em jogadores de futebol é classificada em graus, de acordo com a extensão do dano. Uma ruptura quase total do posterior da coxa costuma ser enquadrada entre o grau 2 avançado e o grau 3, quando há rasgo extenso das fibras musculares, podendo chegar próximo à ruptura completa. Em muitos casos, o hematoma é volumoso, o inchaço é visível e o atleta sente dor até em movimentos simples.

Os músculos posteriores da coxa são responsáveis por flexionar o joelho e auxiliar na extensão do quadril, movimentos decisivos em arrancadas, disputas de bola e finalizações. Por isso, uma ruptura ampla nessa região compromete diretamente o desempenho em campo. Nos exames de imagem, principalmente na ressonância magnética, costuma-se observar grande área de descontinuidade das fibras, edema intenso e, por vezes, retração do músculo.

O diagnóstico por ressonância ajuda a definir a gravidade da lesão nos isquiotibiais e o melhor tipo de tratamento – depositphotos.com / AnatomyInsider

Como é feito o diagnóstico e o tratamento dessa lesão?

O diagnóstico é clínico e por imagem. No gramado, o jogador geralmente é avaliado pelo departamento médico, que identifica dor localizada, perda de força e limitação de movimento. Em seguida, realiza-se ressonância magnética para determinar o grau da ruptura e verificar se há comprometimento tendíneo, fator que influencia diretamente na estratégia terapêutica e no tempo de recuperação.

O tratamento do músculo posterior da coxa lesionado pode ser conservador ou cirúrgico, dependendo da gravidade e da necessidade esportiva. De forma geral, o plano é estruturado em etapas:

Fase aguda (primeiros dias): controle de dor e inchaço, uso de gelo, compressão, elevação do membro e, em alguns casos, medicação analgésica orientada pelo médico.

controle de dor e inchaço, uso de gelo, compressão, elevação do membro e, em alguns casos, medicação analgésica orientada pelo médico. Fase de reabilitação inicial: introdução de exercícios leves de mobilidade, fortalecimento isométrico e trabalho de tronco e quadril, sempre respeitando o limite de dor.

introdução de exercícios leves de mobilidade, fortalecimento isométrico e trabalho de tronco e quadril, sempre respeitando o limite de dor. Fortalecimento progressivo: inclusão de exercícios excêntricos específicos para isquiotibiais, trabalho de core, equilíbrio e estabilidade pélvica, fundamentais para reduzir o risco de nova ruptura.

inclusão de exercícios excêntricos específicos para isquiotibiais, trabalho de core, equilíbrio e estabilidade pélvica, fundamentais para reduzir o risco de nova ruptura. Transição para o campo: corrida leve, aumento gradual de velocidade, mudanças de direção e, posteriormente, treinos com bola.

corrida leve, aumento gradual de velocidade, mudanças de direção e, posteriormente, treinos com bola. Retorno esportivo: participação parcial em treinos coletivos, minutos controlados em jogo-treino e liberação para partidas oficiais.

Nos casos em que há quase ruptura total associada a desinserção tendínea significativa, a cirurgia passa a ser considerada, especialmente em atletas de alto rendimento. O objetivo é reancorar o tendão ao osso e restaurar a anatomia, permitindo melhor recuperação de força e potência.

Qual o tempo de recuperação para um jogador de futebol e risco para a Copa do Mundo?

O tempo de recuperação do posterior da coxa em rupturas extensas varia conforme a gravidade, o tipo de tratamento e a resposta individual do jogador. Em lesões quase totais tratadas de forma conservadora, o retorno pleno ao futebol de alto nível costuma ficar entre 8 e 12 semanas, podendo se estender se houver intercorrências, como novo sangramento ou atraso de cicatrização. Já em situações que exigem cirurgia, o período total até o retorno competitivo pode alcançar de 3 a 5 meses.

Alguns fatores influenciam diretamente esse prazo:

Local da lesão: rupturas próximas ao tendão, na região alta da coxa, tendem a demandar recuperação mais longa que aquelas localizadas no meio do ventre muscular. Extensão do dano: quanto maior a área de ruptura e o hematoma, maior a necessidade de reabilitação cuidadosa. Histórico de lesões: jogadores com lesões prévias nos isquiotibiais apresentam risco maior de recidiva e, muitas vezes, recuperação mais lenta. Qualidade da reabilitação: acompanhamento multidisciplinar com médico, fisioterapeuta, preparador físico e fisiologista ajuda a reduzir falhas no processo.

No caso específico de Estêvão, tido como um dos principais nomes do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa gera preocupação direta sobre sua presença no torneio. Se a lesão ocorre próxima ao início ou durante o ano da competição, cada semana conta para que o atleta consiga não só se recuperar clinicamente, mas também retomar ritmo de jogo, confiança nas arrancadas e entrosamento com o restante da equipe.

Em casos como o de atletas de elite, a reabilitação dos isquiotibiais é decisiva para o retorno seguro aos gramados – Divulgação / Chelsea FC

Como prevenir novas lesões no músculo posterior da coxa?

Depois de uma ruptura de grande porte, o risco de recidiva no posterior da coxa aumenta, especialmente em atletas submetidos a calendários intensos, como ocorre no futebol de alto nível. Por isso, a prevenção passa a ser parte estruturante da carreira do jogador. Programas de fortalecimento excêntrico, alongamento controlado e trabalho de core são integrados à rotina semanal, mesmo após o retorno total aos jogos.

Entre as estratégias mais comuns para proteger os isquiotibiais, destacam-se:

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Exercícios excêntricos específicos , como o Nordic hamstring, que ajudam a aumentar a resistência do músculo ao alongamento em alta velocidade.

, como o Nordic hamstring, que ajudam a aumentar a resistência do músculo ao alongamento em alta velocidade. Monitoramento de carga com uso de GPS, controle de sprints, mudanças de direção e volume total de treinos e jogos.

com uso de GPS, controle de sprints, mudanças de direção e volume total de treinos e jogos. Trabalho de mobilidade de quadril, coluna lombar e joelhos, reduzindo compensações que possam sobrecarregar a parte posterior da coxa.

de quadril, coluna lombar e joelhos, reduzindo compensações que possam sobrecarregar a parte posterior da coxa. Avaliações periódicas de força e assimetria entre as pernas, permitindo ajustes individualizados na preparação física.

Quando um jogador do porte de Estêvão enfrenta uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa, o impacto ultrapassa o clube e atinge diretamente o planejamento da Seleção Brasileira. A definição entre tratamento conservador ou cirúrgico, o controle rigoroso dos prazos e a qualidade da reabilitação serão determinantes para que ele tenha condições clínicas, físicas e técnicas de disputar a Copa do Mundo de 2026 em nível competitivo adequado.