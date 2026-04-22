Por que existe o CC e o chulé? A ciência divertida (e real) do cheiro do corpo humano

O cheiro do corpo costuma gerar piadas, constrangimento e muitas dúvidas. No entanto, por trás do famoso CC e do temido chulé existe um conjunto bem definido de processos biológicos. A bromidrose, nome técnico do odor corporal forte, não surge por magia. Ela nasce de uma combinação de suor, bactérias e características individuais da pele.

Embora muitos associem o cheiro apenas à falta de banho, a história é mais complexa. O suor da testa e dos braços quase nunca incomoda o nariz. Já o das axilas e dos pés, em muitas pessoas, marca presença. Essa diferença não ocorre por acaso. Ela envolve tipos distintos de glândulas sudoríparas, composição química variada e até o tipo de sapato escolhido no dia.

Por que o suor das axilas e dos pés cheira diferente?

O corpo humano produz suor em quase toda a superfície da pele. Contudo, ele não é sempre igual. De um lado, o suor que sai da testa é principalmente água e sais minerais. De outro, o suor das axilas vem misturado com lipídios e proteínas. Essa diferença já muda o cardápio disponível para as bactérias da pele.

Além disso, axilas e pés costumam ficar mais úmidos e mal ventilados. Esse ambiente favorece o crescimento de microrganismos específicos. Com mais bactérias e mais nutrientes, o material disponível para se transformar em cheiro aumenta. Por isso, o odor nessas regiões se torna muito mais perceptível.

Glândulas écrinas e apócrinas: qual é a diferença?

A palavra-chave para entender a bromidrose é glândulas sudoríparas. O corpo possui dois tipos principais: as glândulas écrinas e as glândulas apócrinas. Cada uma cumpre funções diferentes e produz um tipo de suor distinto.

As glândulas écrinas se distribuem por quase toda a pele. Elas concentram maior número na testa, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Produzem um suor bem diluído, composto sobretudo por água, cloreto de sódio e pequenas quantidades de ureia, lactato e potássio. Esse suor resfria o corpo quando evapora e, em geral, não tem cheiro marcante.

Já as glândulas apócrinas se concentram principalmente nas axilas, na região genital e em alguns pontos do couro cabeludo. Elas entram em atividade com mais intensidade a partir da puberdade. O suor apócrino nasce mais espesso. Ele contém proteínas, lipídios e compostos orgânicos complexos. Em um primeiro momento, esse suor quase não apresenta odor. Porém, assim que encontra as bactérias certas, o cenário muda.

Glândulas écrinas: suor mais aquoso, função de termorregulação.

Glândulas apócrinas: suor mais rico em gorduras e proteínas.

Regiões com apócrinas: maior tendência ao odor intenso.

Como as bactérias transformam suor em cheiro?

O suor, sozinho, não explica o odor corporal. O protagonista silencioso dessa história é o microbioma da pele. Essa comunidade de bactérias vive naturalmente sobre o corpo. Ela se organiza de forma diferente em cada região. Assim, as axilas abrigam espécies distintas daquelas presentes na testa ou nos braços.

Em áreas com glândulas apócrinas, algumas bactérias usam as proteínas e gorduras do suor como alimento. Durante esse processo, elas decompõem essas moléculas e liberam ácidos graxos voláteis e compostos como tiolatos e aminas. Esses produtos possuem cheiro forte e bem característico. O nariz humano reconhece imediatamente essas substâncias.

Nos pés, o cenário repete o padrão, porém com detalhes próprios. O suor écrino se acumula entre os dedos e dentro de calçados fechados. A umidade permanece alta e o ar quase não circula. Em meio a esse ambiente, bactérias e, às vezes, fungos degradam resíduos de pele e suor. Como resultado, surgem compostos voláteis responsáveis pelo chamado chulé.

Suor se acumula em região úmida. Bactérias específicas colonizam o local. Esses microrganismos decompõem gorduras e proteínas. Formam-se ácidos e outras moléculas voláteis. O nariz percebe o odor liberado.

Chulé – depositphotos.com / jayfish

Umidade, calçados e microbioma: o que intensifica a bromidrose?

O cheiro do corpo não depende apenas da quantidade de suor. Fatores ambientais e pessoais também modulam a bromidrose. A umidade constante atua como combustível. Axilas muito fechadas, roupas sintéticas e calçados sem ventilação retêm suor por mais tempo. Assim, as bactérias ganham um terreno ideal para crescer.

Além disso, cada pessoa possui um microbioma único. A combinação de bactérias varia conforme genética, rotina, clima, alimentação e até medicamentos. Por isso, duas pessoas podem suar de forma parecida, porém exalar odores bem diferentes. O corpo reage de forma particular, sem que isso indique falta de cuidado ou desleixo.

Importante destacar outro ponto: higiene ajuda, mas não explica tudo. Algumas pessoas mantêm hábitos de limpeza regulares e, mesmo assim, sentem odores fortes nas axilas ou nos pés. Nessas situações, o volume de suor, o tipo de glândula, o microbioma e até fatores hormonais participam da equação. A bromidrose não se resume a banho mal feito.

Roupas sintéticas seguram mais umidade.

Calçados fechados favorecem o acúmulo de suor.

Meias de tecido grosso aumentam a temperatura local.

Climas quentes prolongam o período de transpiração.

Axila – depositphotos.com / mraoraor

Odor corporal é sempre sinal de falta de higiene?

Muitos associam qualquer cheiro corporal a descuido. Contudo, a ciência mostra um cenário mais amplo. A bromidrose pode aparecer mesmo em pessoas com rotina de banho adequada. Alguns indivíduos produzem mais suor apócrino. Outros abrigam bactérias que geram compostos especialmente voláteis.

Ainda assim, a higiene básica continua essencial. O banho regular remove suor acumulado, células mortas e parte da população bacteriana. Porém, ele não zera o microbioma da pele. Poucas horas depois, as bactérias retornam à atividade normal. Portanto, a simples presença de cheiro ao fim do dia não indica, de forma automática, falta de limpeza.

Além disso, fatores como estresse, alimentação rica em condimentos e certos medicamentos alteram o suor. Em alguns casos, a composição química muda e o odor se torna mais marcante. O organismo reage a cada contexto de forma distinta. Assim, o cheiro corporal reflete um conjunto de condições, não apenas o banho da manhã.

Quais estratégias científicas ajudam a controlar o cheiro?

O controle da bromidrose se baseia em três frentes principais. A primeira envolve reduzir o suor disponível. A segunda foca em diminuir a ação das bactérias. A terceira busca melhorar a ventilação das áreas críticas. Juntas, essas medidas tendem a suavizar o odor.

Algumas estratégias práticas incluem:

Banho diário com sabonete, dando atenção especial às axilas e aos pés.

com sabonete, dando atenção especial às axilas e aos pés. Secagem completa das dobras e entre os dedos antes de vestir roupas.

das dobras e entre os dedos antes de vestir roupas. Uso de desodorantes antitranspirantes , que reduzem a produção de suor local.

, que reduzem a produção de suor local. Roupas de algodão ou tecidos respiráveis, que permitem melhor ventilação.

ou tecidos respiráveis, que permitem melhor ventilação. Alternância de calçados , dando tempo para o par usado secar completamente.

, dando tempo para o par usado secar completamente. Meias de material que absorve suor , trocadas ao longo do dia em casos intensos.

, trocadas ao longo do dia em casos intensos. Limpeza interna dos sapatos, para reduzir o acúmulo de bactérias e umidade.

Em situações mais persistentes, alguns profissionais indicam produtos com agentes antibacterianos específicos. Outras abordagens envolvem tratamentos prescritos para reduzir a produção de suor em áreas localizadas. Em qualquer caso, a orientação de um especialista ajuda a escolher a estratégia mais adequada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Compreender a ciência por trás do CC e do chulé permite lidar com o tema com menos tabu. O cheiro corporal não representa apenas um detalhe de higiene. Ele reflete a interação constante entre suor, bactérias e ambiente. Quando a informação entra em campo, o manejo do odor se torna mais objetivo, leve e bem mais fácil de encaixar na rotina.