Por que uma narina entope enquanto a outra respira? A ciência por trás do ciclo nasal

Sentir que o ar passa melhor por uma narina enquanto a outra parece mais presa é uma experiência comum no dia a dia. Muitas pessoas associam essa sensação a gripe, alergia ou a algum problema estrutural no nariz. No entanto, na maior parte das vezes, o corpo apenas manifesta um fenômeno fisiológico conhecido como ciclo nasal. Esse ciclo acontece em indivíduos saudáveis, ao longo de todo o dia, sem que a pessoa precise fazer qualquer esforço ou controle consciente.

O ciclo nasal não se torna perceptível o tempo todo, porque a diferença entre as narinas costuma ser discreta. Porém, em ambientes secos, durante um resfriado leve ou ao deitar, a alternância de fluxo de ar entre os lados tende a ficar mais evidente. Mesmo assim, essa percepção isolada não indica doença. Na verdade, o corpo realiza uma regulação automática e contínua por meio do sistema nervoso autônomo, o mesmo que controla batimentos cardíacos e pressão arterial.

Por que o ciclo nasal acontece e o que são os cornetos?

No interior de cada cavidade nasal existem estruturas chamadas cornetos nasais (superior, médio e inferior). Eles contêm osso recoberto de mucosa e um tipo de tecido chamado tecido erétil. Esse tecido se assemelha ao de outras partes do corpo, pois consegue encher e esvaziar de sangue de forma rápida. Quando o tecido erétil acumula mais sangue, a mucosa incha e o espaço para a passagem de ar diminui.

O ciclo nasal corresponde justamente à alternância rítmica de congestão e descongestão desses cornetos em cada lado do nariz. Em um determinado período, um lado recebe mais sangue, a mucosa fica mais espessa e o fluxo de ar diminui. Ao mesmo tempo, no lado oposto, os vasos se contraem, a mucosa desincha e o ar passa com mais facilidade. Depois de algum tempo, o comando se inverte: o lado que estava mais livre congestiona, enquanto o lado congestionado passa a respirar melhor.

Nariz entupido – depositphotos.com / AntonLozovoy

Ciclo nasal: quanto tempo dura e para que serve essa alternância?

Em adultos saudáveis, o ciclo nasal fisiológico costuma durar entre 90 minutos e 4 horas para cada fase. Esse intervalo varia conforme idade, estado de saúde, ambiente e até hormônios. O corpo não segue um relógio rígido, mas sim um mecanismo flexível que se ajusta às necessidades do organismo. Crianças, por exemplo, tendem a apresentar ciclos mais rápidos. Já em algumas doenças, o padrão se modifica de forma importante.

Esse funcionamento alternado cumpre várias funções biológicas relevantes:

Umidificação e aquecimento do ar: ao diminuir o espaço interno, o lado mais fechado oferece maior contato entre o ar e a mucosa. Dessa forma, o nariz favorece o aquecimento, a umidificação e a filtragem de partículas.

ao diminuir o espaço interno, o lado mais fechado oferece maior contato entre o ar e a mucosa. Dessa forma, o nariz favorece o aquecimento, a umidificação e a filtragem de partículas. Proteção da mucosa nasal: o lado mais congesto recebe menos fluxo de ar, o que reduz o ressecamento da mucosa. Assim, essa região ganha um intervalo para se recuperar de agressões como poluição, poeira e micro-organismos.

o lado mais congesto recebe menos fluxo de ar, o que reduz o ressecamento da mucosa. Assim, essa região ganha um intervalo para se recuperar de agressões como poluição, poeira e micro-organismos. Distribuição do trabalho nasal: ao alternar qual narina assume a maior parte do fluxo, o corpo evita sobrecarregar sempre a mesma região. Como resultado, o revestimento interno se mantém mais íntegro e resistente.

Na prática, esse sistema funciona como um rodízio entre as narinas. Em cada momento, um lado assume temporariamente a maior parte da filtragem, umidificação e aquecimento do ar, enquanto o outro lado descansa. Além disso, algumas pesquisas sugerem que essa variação influencia discretamente o fluxo de ar para cada pulmão. Estudos também apontam mudanças sutis na sensibilidade a odores, embora essas diferenças não causem impacto marcante no cotidiano.

Como o sistema nervoso controla o ciclo nasal?

O sistema nervoso autônomo, dividido em simpático e parassimpático, controla o diâmetro dos vasos sanguíneos na mucosa nasal. Quando um dos ramos predomina, os vasos se dilatam, o volume de sangue aumenta e a congestão se intensifica. Em seguida, quando o outro ramo assume maior atividade, os vasos se contraem, o inchaço dos cornetos reduz e o ar volta a circular com mais facilidade. Essa alternância de comandos gera o ciclo nasal contínuo.

Esse controle sofre influência de diversos fatores internos, como hormônios, temperatura corporal e ritmo circadiano, o relógio biológico de 24 horas. Por essa razão, muitas pessoas relatam perceber a troca de lado mais nitidamente à noite ou logo ao acordar. Apesar de funcionar de forma automática, algumas situações modulam o ciclo. Entre elas, destacam-se estresse, atividade física, uso de medicamentos vasoativos e alterações hormonais, como as da gravidez.

Quando a sensação de narina entupida deixa de ser normal?

Embora o ciclo nasal fisiológico represente um processo normal, ele se diferencia de condições patológicas. Em quadros como desvio de septo, a obstrução surge por causa de alterações estruturais. Nesse caso, o septo, que forma a parede entre as duas narinas, se encontra torto e reduz de forma permanente o espaço de um dos lados. Assim, a pessoa costuma notar que um lado sempre funciona pior, independentemente de horário ou posição.

Já na rinite alérgica ou na rinite não alérgica, a inflamação atinge principalmente a mucosa nasal. A pessoa costuma apresentar coceira, espirros frequentes, coriza e maior sensibilidade a cheiros, poeira ou mudanças de temperatura. Nessas situações, o ciclo nasal natural pode se tornar exagerado, com congestão intensa e prolongada. Como consequência, surge a sensação de nariz sempre tampado e a necessidade constante de respirar pela boca.

Alguns sinais indicam que a obstrução não corresponde apenas ao ciclo fisiológico:

Sensação constante de bloqueio de um lado, sem alternância perceptível ao longo do dia. Ronco persistente, pausas respiratórias durante o sono ou cansaço diurno importante. Dor facial frequente, secreção espessa amarelada ou esverdeada e mau odor nasal. Uso diário de descongestionantes nasais sem orientação médica, com dependência e alívio apenas temporário.

A posição de dormir altera o ciclo nasal?

A posição do corpo influencia de forma direta a sensação de nariz entupido. Quando a pessoa se deita de lado, a gravidade favorece o acúmulo de sangue na mucosa do lado que fica voltado para o colchão. Como o tecido nasal apresenta alta vascularização, esse aumento de volume intensifica a congestão naquele lado. Ao mesmo tempo, a narina que fica mais para cima tende a permanecer relativamente mais livre.

Em quem já apresenta rinite, desvio de septo ou pólipos nasais, essa influência da posição se torna ainda mais marcada. Muitas pessoas relatam que, ao virar de lado na cama, a narina boa e a ruim parecem trocar de lugar em poucos minutos. Essa observação combina com o funcionamento do ciclo nasal. Enquanto o sistema nervoso ajusta o calibre dos vasos, a gravidade redistribui o sangue de maneira diferente conforme a postura.

Além disso, outros fatores intensificam a percepção do ciclo durante o sono. Entre eles, destacam-se ar-condicionado forte, baixa umidade do ar e uso de travesseiros muito baixos, que favorecem maior congestão na região da cabeça. Medidas simples costumam aliviar o incômodo em pessoas saudáveis. Por exemplo, manter o ambiente umidificado, evitar fumaça e cheiros irritantes e adotar boa higiene nasal com soro fisiológico ajuda bastante. Quando os sintomas persistem, a pessoa deve procurar avaliação com médico otorrinolaringologista.

Curiosidades sobre o ciclo nasal no dia a dia

Pesquisas em fisiologia respiratória mostram que o ciclo nasal ocorre em praticamente todos os indivíduos. Mesmo assim, nem todos percebem essa alternância no dia a dia. Em exames específicos, como a rinomanometria, os profissionais conseguem registrar o fluxo nasal de forma contínua ao longo de horas. Dessa maneira, eles observam a mudança rítmica entre um lado e outro com precisão.

Outro ponto interessante envolve o comportamento do ciclo em situações de infecção respiratória, gripe ou crise de rinite. Nesses casos, o ciclo não desaparece, mas se desorganiza. A mucosa inflamada incha mais, e a congestão se torna intensa e prolongada em ambos os lados. Por isso, a pessoa sente o nariz extremamente tampado e percebe pouco a alternância. Quando o processo inflamatório se resolve, o ciclo recupera o padrão mais discreto.

Estudos também investigam a relação entre o lado predominante do fluxo nasal e determinadas atividades cerebrais. Cada narina pode influenciar discretamente a temperatura e a umidade do ar que alcança cada hemisfério cerebral. Pesquisadores avaliam se isso se relaciona a estados de alerta, concentração ou relaxamento, embora as evidências ainda permaneçam iniciais. De qualquer forma, essas pesquisas reforçam a ideia de que o nariz exerce funções além da simples passagem de ar.

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Em resumo, a sensação de que apenas uma narina está desimpedida, alternando de lado ao longo do dia, geralmente reflete o funcionamento normal do corpo. Portanto, essa experiência, por si só, não indica doença. No entanto, se a obstrução se torna constante, dolorosa ou associada a outros sintomas, a pessoa deve buscar orientação médica para afastar problemas estruturais ou inflamatórios.