Suor térmico x emocional: como o corpo esfria, reage ao estresse e emite sinais químicos invisíveis ao olfato humano

Em dias quentes ou durante uma corrida, o corpo reage com suor para evitar o superaquecimento. Em situações de medo, ansiedade ou estresse, a pele também fica úmida, mas por um motivo bem diferente. Embora pareçam semelhantes à primeira vista, o suor provocado pelo calor e o suor desencadeado por emoções intensas têm origens distintas no organismo e deixam sinais diferentes no cheiro, na textura e até na forma como outras pessoas podem percebê-los.

Para o público leigo, pode soar estranho que existam tipos de suor, mas essa divisão ajuda a entender por que aquele treino pesado na academia nem sempre resulta em mau cheiro, enquanto um momento de nervosismo pode deixar a roupa com odor forte em poucos minutos. A explicação passa pela biologia das glândulas sudoríparas, pelos mensageiros químicos que percorrem o corpo e pela conhecida resposta de luta ou fuga, ativada em situações de ameaça.

Diferença entre suor térmico e suor emocional

O suor ligado ao calor, também chamado de suor térmico, é produzido principalmente para refrigerar o organismo. Já o suor emocional aparece quando o sistema nervoso entende que há um risco ou um desafio, real ou imaginário, e dispara uma série de sinais para preparar o corpo para agir. Esses dois tipos de suor não são apenas respostas distintas; eles nascem de glândulas diferentes e têm composições químicas que influenciam diretamente a presença ou não de mau odor.

Enquanto o suor térmico tende a ser mais limpo, composto basicamente de água e sais minerais, o suor emocional é mais rico em substâncias orgânicas, como proteínas e lipídeos. Esses componentes funcionam como um verdadeiro banquete para bactérias presentes na pele, o que explica por que um momento de tensão pode resultar em cheiro mais intenso do que uma longa sessão de exercícios.

Suor de medo ativa outras glândulas e muda até o odor – depositphotos.com / Koldunov



Como funcionam as glândulas écrinas e apócrinas?

O corpo humano conta, de forma simplificada, com dois grandes tipos de glândulas sudoríparas: as écrinas e as apócrinas. As glândulas écrinas estão espalhadas por quase toda a superfície da pele e são ativadas principalmente pelo aumento da temperatura interna ou externa. Elas liberam um suor claro, muito diluído, formado majoritariamente por água e íons, como sódio e cloro. É esse suor que escorre pela pele durante uma caminhada em dia quente, ajudando a baixar a temperatura quando evapora.

As glândulas apócrinas, por outro lado, concentram-se em regiões específicas, como axilas, área genital e ao redor dos mamilos. Diferentemente das écrinas, elas respondem mais fortemente a estímulos emocionais, como medo, raiva, vergonha ou ansiedade. O produto dessas glândulas não é apenas água com sais, mas um fluido carregado de proteínas e lipídeos. Por isso, recebe tanta atenção quando o assunto é odor corporal.

Glândulas écrinas: atuam no controle de temperatura; suor mais ralo e quase inodoro.

atuam no controle de temperatura; suor mais ralo e quase inodoro. Glândulas apócrinas: ativadas por adrenalina e estresse; suor mais denso e rico em nutrientes.

ativadas por adrenalina e estresse; suor mais denso e rico em nutrientes. Localização: écrinas em praticamente todo o corpo; apócrinas em áreas de dobra e atrito.

Por que o suor de medo cheira mais forte que o suor da academia?

Quando o cérebro identifica uma situação ameaçadora, ele aciona a resposta de luta ou fuga. Nessa hora, hormônios como a adrenalina são liberados, funcionando como mensageiros químicos que percorrem a corrente sanguínea e informam: é hora de ficar em alerta. Entre os vários efeitos dessa cascata, estão o aumento da frequência cardíaca, a dilatação das pupilas e o estímulo das glândulas apócrinas, principalmente nas axilas.

Esse suor emocional é mais espesso e abundante em proteínas e gorduras. Sozinho, ele ainda não tem cheiro tão marcante, mas, ao entrar em contato com bactérias que vivem naturalmente na pele, passa por uma espécie de processamento biológico. Os microrganismos quebram essas moléculas maiores em substâncias menores e voláteis, muitas delas associadas ao cheiro forte típico do suor de nervoso. Assim, o suor de medo ou de ansiedade se torna um alvo ideal para essas bactérias, ao contrário do suor de academia, cujo conteúdo, formado basicamente por água e sais, oferece menor alimento para que esses microrganismos produzam odores intensos.

Em treinos físicos, o que predomina é a ativação das glândulas écrinas para resfriamento térmico. Apesar de o corpo também liberar adrenalina durante o exercício, o contexto é controlado, e o volume de suor térmico costuma ser bem maior que o de suor emocional. Por isso, muitas pessoas relatam sentir o odor mais forte em situações de apresentação pública, entrevista de emprego ou discussões acaloradas do que em sessões longas de atividade física.

Calor ou esforço físico ativam sobretudo as glândulas écrinas. Medo e ansiedade estimulam principalmente as glândulas apócrinas. Suor apócrino contém mais proteínas e lipídeos, que alimentam bactérias. A ação bacteriana gera compostos responsáveis pelo mau cheiro característico.

Calor esfria o corpo; ansiedade revela sinais químicos invisíveis – depositphotos.com / HayDmitriy



O cheiro do medo pode ser percebido por outras pessoas?

Estudos em neurociência e psicologia publicados até 2026 apontam que o olfato humano é mais sensível a sinais sociais do que se imaginava. Pesquisas mostram que pessoas expostas, sem saber, ao suor coletado de indivíduos em estado de medo ou ansiedade tendem a apresentar alterações sutis em expressão facial, batimentos cardíacos e atenção, mesmo sem identificar conscientemente qualquer odor diferente.

Essa percepção inconsciente do chamado cheiro do medo se relaciona aos compostos liberados no suor emocional após a atuação das bactérias na pele. Esses compostos voláteis funcionam como pequenas mensagens químicas, transmitindo ao ambiente informações sobre o estado de alerta de alguém. O cérebro de quem sente esses odores pode reagir com maior vigilância, como se recebesse um aviso silencioso de que algo ao redor merece atenção.

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Embora os seres humanos não dependam do olfato para sobreviver como muitos animais, o corpo continua guiado por esses sinais químicos ancestrais. Assim, a diferença entre o suor térmico e o suor emocional vai além da sensação de calor ou do constrangimento por mau cheiro: trata-se de um sistema complexo de comunicação interna e externa, em que glândulas, hormônios, bactérias e nariz trabalham em conjunto para interpretar o ambiente e preparar o organismo para responder a cada situação.