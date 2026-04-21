Nas últimas décadas, a formiga-argentina ganhou espaço nas cidades e em áreas rurais de vários continentes. Ela se tornou uma das pragas mais estudadas do mundo. Pequena, persistente e altamente cooperativa, essa espécie invasora costuma marcar presença pela rapidez com que forma trilhas até qualquer fonte de açúcar. No entanto, pesquisas recentes revelam um detalhe pouco previsível desse comportamento. A cafeína, presente no café e em diversas bebidas, altera a forma como essas formigas aprendem e se orientam no ambiente.

A novidade não envolve deixá-las mais agitadas, como ocorre com muitos humanos após uma xícara de café. Em vez disso, os estudos apontam algo mais sutil e estratégico. A partir de 2023, laboratórios da Europa e da América do Sul passaram a testar soluções açucaradas com pequenas doses de cafeína para essas formigas. Quando as formigas-argentinas consomem essa mistura, o tempo para encontrar e retornar a uma fonte de alimento diminui de forma significativa. Portanto, elas não se tornam mais rápidas no sentido físico. Elas se tornam mais eficientes na tarefa de localizar e explorar recursos.

O café das formigas: a substância que melhora o aprendizado e pode revolucionar o combate a pragas

A palavra-chave central desse fenômeno é a cafeína. Em experimentos controlados, cientistas ofereceram às formigas-argentinas duas opções bem definidas. A primeira continha açúcar puro. A segunda trazia açúcar misturado com doses baixas de cafeína, semelhantes às presentes no néctar de algumas flores. As colônias, então, passaram a priorizar o alimento cafeinado. Além disso, as operárias que consumiam essa solução retornavam ao ninho por rotas mais diretas. O trajeto, segundo os dados, chegava a ser até 38% mais curto em comparação com o percurso das formigas que ingeriam apenas açúcar.

Esse encurtamento de percurso não indica que as formigas caminham mais depressa. Em vez disso, ele mostra que elas erram menos ao se deslocar. Em lugar de explorar caminhos aleatórios, elas parecem memorizar com mais rapidez o trajeto bem-sucedido. Depois disso, repetem essa rota com maior precisão. A cafeína, conhecida por afetar o sistema nervoso de mamíferos, também atua no cérebro minúsculo desses insetos. Dessa forma, ela reforça associações entre o sabor do alimento e as pistas ambientais presentes no caminho, como cheiros e pontos de referência.

Formigueiro – depositphotos.com / thalabhula

Como a cafeína influencia o aprendizado e a navegação das formigas argentinas?

Os cientistas ainda investigam o mecanismo por trás desse efeito. Apesar disso, algumas hipóteses já ganham força. Em muitos insetos, inclusive abelhas, a cafeína atua em receptores ligados à memória e ao reforço do aprendizado. Com as Linepithema humile, nome científico das formigas-argentinas, o processo parece seguir direção semelhante. Após consumir açúcar cafeinado, essas formigas aprendem com mais rapidez a associar cheiros, marcos visuais e feromônios de trilha ao caminho correto.

Na prática, essa mudança se traduz em navegação mais precisa. Em uma arena de teste, por exemplo, formigas que ingeriram cafeína:

cometem menos desvios ao longo da trilha;

retornam mais rápido ao ponto de partida;

seguem com maior fidelidade os rastros químicos deixados por companheiras;

ajustam o percurso com menos tentativas quando encontram obstáculos.

Além disso, pesquisadores observaram que essas formigas tendem a recrutar colegas de forma mais eficiente. O aumento da precisão na trilha de feromônio facilita o deslocamento de outras operárias até o mesmo alimento. Com isso, o fluxo na estrada química que liga a fonte ao ninho cresce de maneira consistente. Assim, a cafeína fortalece toda a logística de forrageamento da colônia. Em alguns testes adicionais, cientistas também mediram a frequência das idas e vindas. As operárias cafeinadas, em geral, completaram mais viagens bem-sucedidas em um mesmo período.

A cafeína pode se tornar aliada no controle de pragas?

A possibilidade de usar a cafeína para direcionar o comportamento das formigas-argentinas desperta forte interesse em especialistas de manejo de pragas. Em vez de apenas tentar eliminar as colônias com inseticidas espalhados de forma ampla, alguns grupos de pesquisa investigam novas estratégias. Eles avaliam, por exemplo, se a criação de iscas açucaradas cafeinadas consegue conduzir as operárias a caminhos mais previsíveis e controlados.

Nesse cenário, a substância não atua principalmente como veneno, e sim como um guia comportamental. Ao tornar o alimento com cafeína mais atrativo e mais fácil de localizar, equipes técnicas vislumbram algumas possibilidades. Assim, torna-se viável:

conduzir as trilhas de formigas a pontos específicos, onde armadilhas e iscas tóxicas se concentram; reduzir o uso indiscriminado de venenos em grandes áreas residenciais e agrícolas; monitorar com mais clareza a movimentação das colônias invasoras ao longo do tempo; criar barreiras comportamentais, que desviem formigas de setores sensíveis, como estufas e áreas de armazenamento de alimentos.

Algumas propostas avançam ainda mais. Pesquisadores sugerem o uso da cafeína em combinação com compostos de baixa toxicidade para humanos e outros animais. Esses compostos, porém, mostram alta eficácia quando as operárias os carregam para dentro do ninho. Desse modo, o efeito de aprendizado reforçado ajuda a espalhar a isca dentro da própria estrutura da colônia. Além disso, testes de formulação já avaliam diferentes concentrações de açúcar e de cafeína. O objetivo envolve equilibrar atratividade, segurança e eficiência no controle.

Quais são os limites e os cuidados desse tipo de estratégia?

Apesar do potencial, especialistas apontam vários desafios. A cafeína também aparece amplamente no ambiente, em plantas e em resíduos de bebidas. Esse fato dificulta o controle exato de sua ação em campo. Além disso, doses muito altas podem afastar as formigas em vez de atraí-las. Essa mudança de resposta altera de forma imprevisível a dinâmica das trilhas.

Outro ponto crucial envolve o efeito sobre outros organismos. Polinizadores, como abelhas e borboletas, também respondem à cafeína presente no néctar. Essa resposta levanta questões sobre impactos indiretos em ecossistemas já pressionados por perda de habitat e por mudanças climáticas. Portanto, equipes de pesquisa defendem cautela no uso amplo dessa abordagem. Por isso, as aplicações práticas ainda se concentram em ambientes urbanos e agrícolas controlados, como estufas experimentais. Nesses locais, testes de campo conseguem medir com maior precisão o alcance e os riscos do método.

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Enquanto cientistas constroem essas respostas, o chamado café das formigas já se destaca como exemplo marcante. Ele mostra como detalhes químicos aparentemente simples moldam o comportamento de espécies invasoras e comuns. Ao revelar que a cafeína não acelera as formigas-argentinas, mas aprimora o aprendizado e a navegação, as pesquisas abrem espaço para estratégias mais finas de manejo. Essas estratégias se baseiam menos na força e mais na compreensão do modo como esses insetos enxergam, cheiram e memorizam o mundo ao redor. Além disso, o tema estimula debates sobre controle de pragas mais seletivo, com menor impacto sobre a biodiversidade local.