Sífilis avança no Brasil, preocupa autoridades de saúde e levanta alerta para possível cenário de epidemia nos próximos anos

O crescimento dos casos de sífilis em diferentes regiões do país desperta preocupação entre autoridades de saúde. Hospitais, unidades básicas e serviços de pré-natal relatam mais diagnósticos. Ao mesmo tempo, especialistas alertam para o risco de uma nova epidemia, especialmente entre jovens e gestantes.

Os números mais recentes indicam tendência de alta desde antes da pandemia. Segundo boletins do Ministério da Saúde divulgados até 2025, a sífilis adquirida mantém curva ascendente. Em paralelo, a sífilis em gestantes e a sífilis congênita seguem em patamar elevado. Esse cenário pressiona o sistema público e reforça a necessidade de prevenção.

Sífilis – Divulgação

O que é sífilis e por que a doença preocupa tanto?

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum. Essa bactéria entra no organismo principalmente durante relações sexuais sem camisinha. Porém, a transmissão também ocorre de mãe para bebê na gestação ou no parto. Sem tratamento adequado, a doença progride em fases e pode atingir diversos órgãos.

Na fase primária, o organismo costuma apresentar uma ferida única. Essa lesão recebe o nome de cancro duro. Ela surge, em geral, na região genital, anal ou na boca. Costuma não causar dor, o que dificulta a percepção do problema. Depois, a ferida desaparece sozinha, mesmo sem tratamento. Assim, muitas pessoas acreditam que o problema terminou.

Em seguida, a sífilis entra na fase secundária. Nessa etapa, o corpo pode exibir manchas pelo tronco, palmas das mãos e plantas dos pés. Também podem surgir febre baixa, ínguas e mal-estar. Essas manifestações variam muito e lembram outras doenças. Por isso, diversos casos passam despercebidos. Sem tratamento, a infecção entra na fase latente, que não apresenta sintomas visíveis.

Sífilis: quais são os sintomas e as fases da infecção?

Na fase latente, os exames detectam a infecção, mas o corpo não mostra sinais. Essa etapa pode durar anos. Nesse período, a pessoa mantém a possibilidade de transmissão em algumas situações. Além disso, a ausência de sintomas reduz a busca por serviços de saúde. Assim, a doença segue em circulação silenciosa.

Quando não há tratamento, a sífilis pode evoluir para a fase terciária. Nesse estágio, que surge anos depois, a bactéria atinge coração, cérebro, ossos e outros órgãos. Podem ocorrer problemas neurológicos, cegueira, alterações cardíacas e até morte. Por causa desse potencial de dano, a sífilis recebeu classificação como agravo de grande relevância. O diagnóstico precoce evita essa evolução.

A sífilis congênita merece atenção especial. A transmissão acontece quando a gestante não realiza tratamento ou interrompe o uso da penicilina. O bebê pode nascer com baixo peso, malformações, lesões de pele e problemas respiratórios. Em situações graves, a infecção provoca aborto, parto prematuro ou óbito neonatal. Porém, o tratamento adequado durante o pré-natal previne a grande maioria desses casos.

Por que os casos de sífilis estão aumentando?

Diversos fatores explicam o aumento recente de diagnósticos. Em primeiro lugar, estudos apontam uma queda no uso de preservativos entre jovens. Aplicativos de relacionamento e maior rotatividade de parceiros também influenciam. Além disso, parte da população associa camisinha apenas ao HIV. Assim, muitas pessoas negligenciam a proteção em relações consideradas estáveis.

Outro ponto envolve falhas na testagem. Muitas unidades ainda não oferecem testes rápidos em horários amplos. Em algumas cidades, faltam insumos em períodos do ano. Isso reduz o acesso, principalmente para grupos mais vulneráveis. Em consequência, a infecção circula sem identificação. Profissionais também relatam dificuldades para rastrear parceiros sexuais após um diagnóstico.

No pré-natal, problemas de acesso e de acompanhamento contribuem para a sífilis congênita. Algumas gestantes iniciam o acompanhamento tardiamente. Outras não conseguem completar as consultas agendadas. Em certos locais, o serviço não testa o parceiro da gestante. Essa lacuna favorece a reinfecção. Além disso, a falta de penicilina em determinados momentos prejudica o tratamento adequado.

O estigma também pesa de forma significativa. Muitas pessoas evitam contar sobre o diagnóstico por medo de julgamento. Esse silêncio dificulta a comunicação com parceiros. Em consequência, a cadeia de transmissão continua. Profissionais de saúde relatam ainda resistência em buscar unidades para testagem. Em vários casos, a pessoa só procura atendimento diante de sintomas mais avançados.

Como ocorre a transmissão da sífilis no dia a dia?

A principal via de transmissão é o contato sexual sem preservativo. Esse contato envolve relações vaginais, anais ou orais. A bactéria passa por meio de feridas ou lesões microscópicas na pele e mucosas. Beijos só representam risco quando existem lesões ativas na boca. Objetos pessoais, como talheres, não transmitem a doença.

A transmissão vertical, de mãe para filho, exige atenção constante. Ela pode acontecer durante a gestação ou na hora do parto. Porém, gestantes com diagnóstico precoce recebem tratamento com penicilina. Esse cuidado reduz de forma significativa o risco para o bebê. Por isso, o pré-natal completo ocupa papel central na prevenção.

Penicilina – Divulgação

Qual o papel do diagnóstico precoce e da penicilina?

O diagnóstico da sífilis depende de exames simples de sangue. Os serviços de saúde da rede pública oferecem testes rápidos. O resultado costuma sair em poucos minutos. Em gestantes, a orientação prevê testagem em diferentes momentos do pré-natal. Além disso, o sistema recomenda repetição do exame no final da gravidez.

O tratamento padrão utiliza penicilina benzatina, aplicada por via intramuscular. O número de doses varia conforme a fase da doença. Em geral, a medicação apresenta boa eficácia. Quando a pessoa segue o esquema corretamente, a infecção deixa de causar danos. Em gestantes, o parceiro também precisa receber tratamento. Assim, a equipe reduz o risco de reinfecção.

Depois do tratamento, o acompanhamento continua com exames regulares. Esses testes avaliam a queda dos títulos da infecção. Profissionais orientam evitar relações sexuais desprotegidas até o fim do esquema. Além disso, recomendam avisar parceiros recentes para que todos façam o teste. Essa etapa interrompe a cadeia de transmissão.

Como prevenir a sífilis e reduzir o risco de uma epidemia?

A prevenção da sífilis envolve um conjunto de atitudes simples. O uso correto e regular de camisinha em todas as relações permanece como estratégia central. Tanto o preservativo masculino quanto o feminino oferecem proteção. As unidades de saúde disponibilizam esses insumos de forma gratuita. Além disso, campanhas orientam sobre o modo correto de uso.

Outra medida essencial é a testagem periódica. Pessoas com vida sexual ativa podem incluir o teste de sífilis em seus exames de rotina. Essa prática vale especialmente para quem tem mais de um parceiro ao longo do ano. Em situações de relação desprotegida, a recomendação inclui buscar o serviço para avaliação. Quanto mais cedo ocorre o diagnóstico, mais simples se torna o tratamento.

Os especialistas reforçam ainda a importância da informação. Conversas claras sobre sexualidade, prevenção e infecções reduzem medos e dúvidas. Escolas, famílias, mídias e serviços de saúde podem colaborar com essa orientação. Ao diminuir o estigma, a sociedade facilita a busca por ajuda. Dessa forma, mais pessoas realizam testes, tratam a infecção e evitam novas transmissões.

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Usar camisinha em todas as relações sexuais.

em todas as relações sexuais. Realizar testes regulares para sífilis e outras ISTs.

para sífilis e outras ISTs. Iniciar o pré-natal cedo e manter as consultas.

e manter as consultas. Tratar parceiros quando houver diagnóstico.

quando houver diagnóstico. Buscar informação confiável em serviços de saúde.

Com essas ações combinadas, serviços de saúde e população podem reduzir o avanço da sífilis. Assim, o país diminui o risco de uma nova epidemia e protege grupos mais vulneráveis, como gestantes e recém-nascidos.