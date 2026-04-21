Conforto e praticidade impulsionam piso vinílico e mudam escolhas na decoração

O mercado de construção e decoração passa por uma mudança visível desde a pandemia. O piso vinílico, antes restrito a projetos comerciais, entrou com força nas residências. Já o porcelanato, que por anos ocupou lugar de destaque, começa a perder terreno em algumas categorias.

Arquitetos e designers de interiores apontam que essa troca não ocorre por acaso. Consumidores passaram a buscar mais conforto, rapidez na obra e melhor relação entre custo e benefício. Além disso, o interesse por ambientes acolhedores e silenciosos influenciou diretamente essa mudança de preferência.

Piso vinílico – depositphotos.com / Feverpitch

A palavra-chave dessa transformação é piso vinílico. O material reúne características que dialogam com o estilo de vida atual. Em primeiro lugar, oferece conforto térmico superior em relação ao porcelanato. Assim, a superfície tende a ficar menos fria ao toque, algo valorizado em dormitórios e salas.

Outro ponto decisivo envolve o desempenho acústico. O piso vinílico reduz ruídos de passos e impactos. Dessa forma, apartamentos e escritórios em ambientes compartilhados ganham mais privacidade sonora. Em prédios residenciais, essa característica ajuda a diminuir conflitos entre vizinhos.

A facilidade de instalação também impulsiona o crescimento do piso vinílico. Muitos modelos permitem aplicação sobre o piso existente, com pouca quebra. Isso reduz sujeira, entulho e tempo de obra. Em reformas, essa vantagem pesa muito na decisão de compra.

Quais fatores explicam a perda de espaço do porcelanato?

O porcelanato continua forte em várias áreas, porém perdeu espaço em alguns segmentos. O principal motivo está no conforto térmico menor, sobretudo em regiões mais frias. Em muitos lares, moradores passaram a preferir superfícies mais agradáveis ao caminhar descalço.

Além disso, o processo de instalação do porcelanato exige mão de obra especializada. O assentamento demanda preparo adequado do contrapiso, argamassa correta e cuidados com nivelamento. Qualquer falha pode gerar desplacamentos ou trincas ao longo do tempo.

Outro fator relevante envolve o custo global da obra. Mesmo quando o preço por metro quadrado do revestimento parece semelhante, o gasto com materiais complementares e mão de obra geralmente aumenta. Assim, a conta final tende a ficar mais alta que a do piso vinílico em muitos projetos.

Piso vinílico x porcelanato: quais são as principais diferenças?

Especialistas costumam comparar piso vinílico e porcelanato a partir de alguns critérios básicos. Entre eles, destacam-se conforto, durabilidade, manutenção e impacto visual. A seguir, alguns pontos recorrentes nas avaliações de arquitetos:

Conforto térmico: o piso vinílico mantém sensação mais neutra de temperatura; o porcelanato fica mais frio.

o piso vinílico mantém sensação mais neutra de temperatura; o porcelanato fica mais frio. Conforto acústico: o vinílico absorve melhor os sons; o porcelanato reflete ruídos com facilidade.

o vinílico absorve melhor os sons; o porcelanato reflete ruídos com facilidade. Resistência à água: porcelanatos adequados funcionam bem em áreas molhadas; vinílicos específicos também suportam umidade.

porcelanatos adequados funcionam bem em áreas molhadas; vinílicos específicos também suportam umidade. Durabilidade: porcelanato oferece alta resistência mecânica; vinílico de boa qualidade também dura, porém sofre mais com objetos pontiagudos.

porcelanato oferece alta resistência mecânica; vinílico de boa qualidade também dura, porém sofre mais com objetos pontiagudos. Manutenção: ambos permitem limpeza simples, com pano úmido e detergente neutro.

No campo estético, o porcelanato ainda lidera alguns segmentos. Grandes formatos com pouca junta criam efeito visual contínuo. Já o piso vinílico avançou muito nas reproduções de madeira, cimento queimado e até pedra natural. Hoje, muitos modelos imitam esses materiais com fidelidade.

Em quais ambientes cada tipo de piso funciona melhor?

Arquitetos indicam o piso vinílico para áreas que pedem conforto e menor ruído. Entre elas, destacam-se:

Quartos de crianças e adultos.

Salas de TV e estar.

Escritórios domésticos.

Corredores e circulações internas.

Em contrapartida, o porcelanato continua recomendado para locais com maior exposição à água. Por exemplo:

Cozinhas residenciais e industriais.

Banheiros e lavabos.

Lavanderias.

Varandas e áreas externas, com modelos antiderrapantes.

Alguns profissionais adotam soluções híbridas. Assim, combinam porcelanato em áreas molhadas e piso vinílico nos ambientes sociais e íntimos. Dessa forma, equilibram resistência, conforto e estética em todo o imóvel.

Como as tendências de design e o comportamento do consumidor influenciam essa escolha?

Desde 2020, o tempo maior dentro de casa alterou o jeito de consumir acabamentos. As pessoas passaram a priorizar ambientes acolhedores e funcionais. O piso vinílico entrou nesse contexto com forte apelo visual, principalmente nas versões que reproduzem madeira natural.

No design de interiores, projetos atuais valorizam texturas quentes, linhas simples e sensação de bem-estar. O material vinílico se adapta facilmente a diferentes estilos, como escandinavo, contemporâneo ou industrial suave. Além disso, cores neutras e padrões discretos favorecem combinações variadas.

Do lado do porcelanato, o mercado ainda apresenta novidades frequentes. Peças de grande formato, acabamentos acetinados e versões que imitam mármore seguem presentes em lançamentos. No entanto, o foco se concentra cada vez mais em áreas estratégicas, e não em todos os ambientes da casa.

Como escolher entre piso vinílico e porcelanato na prática?

Para quem está construindo ou reformando, especialistas sugerem analisar alguns pontos antes da compra. Em geral, o processo pode seguir etapas simples:

Definir o uso de cada ambiente e o nível de umidade. Estimar o orçamento total, incluindo preparo do piso e mão de obra. Considerar necessidades de conforto térmico e acústico. Avaliar a rotina da casa, com ou sem crianças e animais. Verificar garantias, especificações técnicas e recomendação do fabricante.

Em imóveis com muitos moradores, o piso vinílico costuma atender bem a salas, quartos e home office. Já o porcelanato mantém desempenho adequado em áreas de serviço, varandas e cozinhas. Em todos os casos, o apoio de um arquiteto ou designer de interiores ajuda a evitar erros.

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O avanço do piso vinílico não elimina o porcelanato, mas redesenha o papel de cada revestimento. Com informação clara, o consumidor consegue avaliar melhor as necessidades da obra. Assim, escolhe o tipo de piso que se ajusta ao orçamento, ao conforto desejado e ao estilo do projeto.