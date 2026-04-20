Novo anticoagulante mostra potencial para reduzir risco de AVC sem aumentar sangramentos, aponta estudo

O asundexian, um anticoagulante experimental que atua de forma seletiva sobre o fator XIa da coagulação, vem chamando a atenção na comunidade médica por resultados recentes de um grande estudo clínico. Em mais de 10 mil pacientes acompanhados, o medicamento foi associado à redução do risco de acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, sem aumento significativo de sangramentos graves. Apesar do interesse despertado, o fármaco ainda está em fase de investigação e não faz parte dos tratamentos aprovados.

O foco desse estudo está em um dos principais desafios da cardiologia e da neurologia: prevenir novos episódios de AVC em pessoas que já têm risco elevado, como aquelas com fibrilação atrial ou histórico prévio de evento isquêmico. Os dados disponíveis sugerem que o asundexian pode oferecer proteção contra a formação de coágulos com menor impacto sobre os mecanismos responsáveis por conter hemorragias, ponto sensível nos anticoagulantes usados atualmente.

O que é o AVC isquêmico e por que ele preocupa tanto?

O AVC isquêmico ocorre quando um vaso sanguíneo do cérebro é obstruído por um coágulo, interrompendo o fluxo de sangue e impedindo que oxigênio e nutrientes cheguem às células nervosas. Essa interrupção pode causar perda de força em um lado do corpo, dificuldade para falar, alterações na visão e, em alguns casos, sequelas permanentes. No Brasil e em vários países, trata-se de uma das principais causas de morte e incapacidade em adultos.

A prevenção secundária, isto é, evitar que o paciente tenha um novo AVC após o primeiro episódio, é uma etapa crítica do tratamento. Para isso, médicos costumam indicar anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, dependendo do tipo de problema cardiovascular envolvido. Esses medicamentos diminuem a chance de formação de coágulos, mas também podem aumentar a probabilidade de sangramentos, inclusive no cérebro ou no sistema digestivo.

O AVC isquêmico ocorre quando o fluxo de sangue no cérebro é interrompido -depositphotos.com / blueringmedia



Como o asundexian funciona como inibidor do fator XIa?

O asundexian pertence a uma classe mais recente de anticoagulantes que atuam sobre o fator XIa, uma proteína presente na cascata de coagulação. A cascata é o conjunto de reações em cadeia que o organismo aciona para formar coágulos e controlar sangramentos. Os medicamentos já estabelecidos, como os antagonistas da vitamina K e os inibidores de fator Xa ou da trombina, costumam agir em pontos considerados mais centrais desse processo.

A proposta do asundexian é ser mais seletivo: ao inibir o fator XIa, o remédio busca reduzir a formação de trombos relacionados a doenças cardiovasculares, interferindo menos nos mecanismos básicos que fecham pequenos vasos e evitam sangramentos no dia a dia. Estudos experimentais indicam que o fator XIa está bastante envolvido na formação de coágulos em artérias e veias doentes, mas é menos essencial para a coagulação normal em situações corriqueiras, como pequenos cortes na pele.

Mecanismo-alvo: bloqueio específico do fator XIa;

bloqueio específico do fator XIa; Objetivo: prevenção de coágulos patológicos com menor risco de hemorragia;

prevenção de coágulos patológicos com menor risco de hemorragia; Diferença: preservação relativa das etapas da coagulação consideradas mais básicas.

Quais foram os dados do estudo clínico com mais de 10 mil pacientes?

O ensaio clínico de fase avançada que avaliou o asundexian envolveu mais de 10 mil participantes com risco elevado de eventos cardiovasculares, principalmente AVC isquêmico. Os pacientes foram divididos em grupos que receberam o medicamento experimental ou comparadores padrão, dependendo do protocolo do estudo. O acompanhamento se estendeu por vários meses, permitindo registrar novos eventos de AVC, outros desfechos cardiovasculares e episódios de sangramento.

Os resultados divulgados mostraram que o uso de asundexian esteve associado a uma redução do risco de AVC isquêmico em comparação com o grupo de referência. Ao mesmo tempo, não foi observado um aumento estatisticamente significativo em hemorragias graves, incluindo sangramentos intracranianos e sangramentos maiores em outros órgãos. Houve relatos de sangramentos menores, como seria esperado com qualquer terapia que interfira na coagulação, mas dentro de um padrão considerado aceitável para a fase de pesquisa.

Mais de 10 mil participantes com risco elevado; Acompanhamento para AVC, infarto e outros eventos; Redução de AVC isquêmico em comparação ao controle; Sem aumento relevante de sangramentos graves; Necessidade de estudos adicionais em diferentes perfis de pacientes.

Por que a seletividade desse novo anticoagulante é vista como promissora?

Os anticoagulantes disponíveis atualmente oferecem proteção importante contra eventos trombóticos, mas o risco de sangramento ainda é um obstáculo na prática clínica. Em alguns casos, pacientes deixam de receber doses plenas ou têm o tratamento suspenso justamente por episódios hemorrágicos ou pelo receio de que esses eventos ocorram. Essa limitação afeta especialmente pessoas mais idosas, com múltiplas doenças ou em uso de vários medicamentos.

Nesse contexto, um fármaco como o asundexian, que mira de forma seletiva o fator XIa, desperta interesse por tentar separar, na medida do possível, o efeito protetor contra coágulos do impacto sobre a hemostasia normal. A hipótese é que seja possível manter uma boa eficácia na prevenção de AVC isquêmico e outros eventos tromboembólicos com um perfil de segurança mais favorável, principalmente em relação a hemorragias graves. Essa combinação poderia ampliar o número de pacientes aptos a receber anticoagulação contínua, reduzindo a necessidade de ajustes frequentes.

Estudo com mais de 10 mil pacientes aponta resultados promissores – depositphotos.com / nito103



O que ainda precisa ser esclarecido antes de um uso amplo?

Apesar dos resultados encorajadores, especialistas reforçam que o asundexian ainda está em fase de pesquisa clínica e não deve ser entendido como substituto imediato dos tratamentos atuais. São necessários mais estudos para confirmar os achados em diferentes grupos, como pessoas com insuficiência renal, indivíduos muito idosos, pacientes com histórico de sangramento e aqueles que tomam vários remédios simultaneamente.

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Também é importante avaliar o desempenho do medicamento em situações do dia a dia, fora do ambiente de ensaios clínicos controlados. Isso inclui entender melhor a adesão dos pacientes, a interação com outros fármacos de uso comum e o comportamento do risco de sangramento em cenários variados. Até que essas respostas estejam disponíveis e que agências regulatórias analisem detalhadamente os dados, o asundexian permanece como uma perspectiva promissora, mas ainda em avaliação, no esforço contínuo de reduzir o impacto do AVC isquêmico e de outras complicações associadas à formação de coágulos.