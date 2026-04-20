O oxigênio da Terra pode acabar? Entenda como funciona o ciclo que mantém o ar que respiramos

O tema do possível fim do oxigênio na Terra costuma gerar dúvidas e interpretações apressadas. Em meio a notícias sobre desmatamento, queimadas e mudanças climáticas, parte do público imagina que o ar respirado poderia simplesmente acabar de um dia para o outro. A ciência, no entanto, mostra um cenário bem diferente: o oxigênio atmosférico faz parte de um ciclo natural amplo e relativamente estável, sustentado principalmente pela fotossíntese de plantas terrestres e do fitoplâncton nos oceanos.

Para entender por que o oxigênio não se esgota no curto ou médio prazo, é necessário observar como esse gás é produzido, consumido e reciclado ao longo do tempo. Esse equilíbrio não depende apenas das florestas, mas de diversos processos que ocorrem na terra, nos mares e até no subsolo. Ao mesmo tempo, atividades humanas como o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis podem alterar esse balanço, ainda que não a ponto de zerar o oxigênio em poucas gerações.

Como funciona o ciclo do oxigênio na Terra?

O ciclo do oxigênio é o conjunto de processos que fazem esse gás circular entre a atmosfera, os oceanos, o solo e os seres vivos. A etapa mais conhecida é a fotossíntese, realizada por plantas, algas e fitoplâncton. Nessa reação, esses organismos utilizam luz solar, água e dióxido de carbono (CO) para produzir açúcares que servem de energia e liberar oxigênio (O) como subproduto.

Em sentido oposto, há a respiração dos seres vivos e a decomposição de matéria orgânica. Pessoas, animais, fungos e bactérias consomem oxigênio para obter energia e devolvem CO à atmosfera. Processos naturais como queimadas, vulcanismo e a oxidação de minerais também utilizam oxigênio. A estabilidade surge justamente da interação entre essas etapas: o que um grupo de processos produz, o outro consome, mantendo o volume de oxigênio atmosférico em níveis relativamente constantes há milhões de anos.

A fotossíntese é essencial para manter o equilíbrio do O na atmosfera – depositphotos.com / KateNovikova



O oxigênio da Terra pode acabar?

A expressão oxigênio da Terra costuma se referir ao oxigênio presente na atmosfera, responsável por cerca de 21% da composição do ar. Em condições normais, isso representa uma reserva muito grande em comparação ao que a humanidade consome em respiração e combustão. Mesmo catástrofes localizadas, como queimadas intensas em uma região, têm impacto limitado sobre o estoque global de oxigênio.

O que a ciência aponta é que o oxigênio não está em risco de desaparecer rapidamente, mas pode sofrer variações graduais ao longo de séculos ou milênios, caso o equilíbrio do ciclo seja perturbado. Estudos atmosféricos indicam que, até o momento, as mudanças detectadas nos níveis globais de O são pequenas quando comparadas ao total disponível. No entanto, essas variações já fornecem sinais importantes sobre o uso crescente de combustíveis fósseis e sobre alterações em ecossistemas que participam da produção de oxigênio.

Qual é o papel da fotossíntese e do fitoplâncton nesse equilíbrio?

A fotossíntese é o eixo central do equilíbrio entre produção e consumo de oxigênio. Estima-se que uma parcela expressiva do oxigênio atmosférico atual seja mantida graças à ação conjunta de florestas, vegetação de diferentes biomas e, principalmente, do fitoplâncton marinho, formado por micro-organismos que flutuam na superfície dos oceanos. Apesar de quase invisíveis a olho nu, esses seres respondem por uma fração considerável da fotossíntese global.

De forma simplificada, o balanço pode ser visto assim:

Produção de O : fotossíntese de plantas, algas e fitoplâncton;

: fotossíntese de plantas, algas e fitoplâncton; Consumo de O : respiração, decomposição, incêndios, oxidação de rochas e queima de combustíveis;

: respiração, decomposição, incêndios, oxidação de rochas e queima de combustíveis; Armazenamento: parte do carbono gerado pela fotossíntese fica presa em solos, sedimentos e combustíveis fósseis, permitindo que o oxigênio liberado permaneça no ar por longos períodos.

Enquanto esse balanço se mantém próximo ao equilíbrio, a concentração de oxigênio no ar varia pouco. Oscilações acontecem de forma natural, mas tendem a ocorrer em escalas de tempo longas, ligadas à evolução da vida, às mudanças no clima e à formação ou erosão de grandes massas de rochas e solos.

O oxigênio da Terra faz parte de um ciclo natural amplo e estável – depositphotos.com / Arch88



Como desmatamento e mudanças climáticas influenciam o oxigênio?

Embora o oxigênio não esteja prestes a acabar, fatores como desmatamento e mudanças climáticas podem afetar o ciclo de maneira relevante. Ao retirar grandes áreas de floresta, há uma redução da fotossíntese local e uma alteração nos ciclos de água e carbono. Além disso, queimadas usadas na conversão de áreas liberam CO e consomem oxigênio, mesmo que o impacto direto na reserva global seja relativamente pequeno.

As mudanças climáticas, por sua vez, influenciam a temperatura dos oceanos, a circulação das correntes marinhas e a disponibilidade de nutrientes. Isso interfere na dinâmica do fitoplâncton, que pode crescer mais em algumas regiões e menos em outras. A combinação entre aquecimento global, acidificação dos mares e poluição também tende a alterar a produtividade dos ecossistemas marinhos, com reflexos no equilíbrio entre produção e consumo de oxigênio.

Em termos de gestão ambiental, os principais pontos de atenção incluem:

Proteção de florestas e restauração de áreas degradadas, que ajudam a manter a fotossíntese em larga escala; Redução de emissões de gases de efeito estufa, limitando o aquecimento global e seus impactos sobre oceanos e ecossistemas; Controle da poluição marinha, que afeta diretamente o fitoplâncton e outras formas de vida dos oceanos.

O que a ciência prevê para o oxigênio em longos períodos de tempo?

Em escalas de tempo geológico, de centenas de milhões a bilhões de anos, o cenário é diferente do contexto atual. Modelos científicos sugerem que a atmosfera terrestre não permanecerá inalterada para sempre. A longo prazo, processos como a evolução do brilho solar, a tectônica de placas e a transformação química das rochas podem modificar a proporção de gases no ar, incluindo o oxigênio.

Algumas projeções apontam que, em um futuro muito distante, a Terra poderá ter uma atmosfera com menos oxigênio do que hoje, à medida que o equilíbrio entre produção biológica e consumo geológico for se ajustando. Esses cenários, porém, envolvem horizontes de tempo muito maiores do que a escala de planejamento humano, situando-se em fases avançadas da história do planeta.

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Em síntese, o oxigênio da Terra é resultado de um sistema natural complexo, que combina vida, rochas, oceanos e atmosfera. No curto e médio prazo, esse sistema mostra grande capacidade de estabilidade, embora possa ser pressionado por ações humanas que alteram florestas, clima e mares. A compreensão desse equilíbrio ajuda a direcionar políticas ambientais e escolhas de desenvolvimento, mantendo o foco na preservação dos processos que sustentam a vida e o ar respirado diariamente.