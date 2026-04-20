Danilo desponta como nome da defesa brasileira rumo à Copa do Mundo

Danilo, zagueiro do Flamengo, vem ganhando destaque no cenário do futebol brasileiro em 2026. A trajetória do defensor, da base até a condição de titular em um dos clubes mais visados do país, chama atenção não apenas pelo desempenho em campo, mas pela forma como se consolidou em uma posição com forte concorrência. Danilo é o único jogador que Carlo Ancelotti já garantiu na lista de convocados para a Copa do Mundo.

Ao mesmo tempo, a ascensão de Danilo no Flamengo coincidiu com um período de renovação defensiva na Seleção Brasileira. A convocação do zagueiro para a Copa do Mundo, sob comando de Carlo Ancelotti, marcou um ponto de virada em sua carreira. Ser o primeiro jogador chamado pelo treinador italiano para o Mundial reforçou a leitura de que o defensor rubro-negro mais do que reunir características buscadas no futebol moderno: capacidade de marcação, leitura de jogo e participação ativa na construção de jogadas em várias funções. Mas a liderança.

Carreira de Danilo no Flamengo: da base à titularidade

Revelado pelo América Futebol Clube (MG), Danilo ganhou projeção nacional no Santos Futebol Clube, onde fez parte de uma geração marcante e conquistou a Copa Libertadores da América de 2011. Suas atuações chamaram atenção do futebol europeu, dando início a uma trajetória sólida no exterior.

O primeiro destino foi o FC Porto, de Portugal, onde se destacou pela consistência defensiva e capacidade de apoiar o ataque. O bom desempenho o levou ao Real Madrid, clube no qual conquistou dois títulos da UEFA Champions League e passou a integrar o grupo de jogadores acostumados a decisões em alto nível.

Na sequência, Danilo atuou pelo Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, ampliando sua versatilidade ao desempenhar funções tanto nas laterais quanto na zaga. Depois, teve longa passagem pela Juventus, onde se firmou como liderança do elenco, chegando inclusive a usar a braçadeira de capitão.

Paralelamente à carreira em clubes, Danilo foi presença constante na Seleção Brasileira de Futebol, participando de grandes competições internacionais e sendo valorizado pela disciplina tática e regularidade.

O retorno ao Brasil, em 2025, marcou a realização de um objetivo pessoal: defender o Flamengo. Desde então, o jogador rapidamente assumiu protagonismo dentro do elenco, contribuindo com experiência, organização defensiva e qualidade na saída de bola.

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Com uma trajetória que inclui títulos da Libertadores e da Champions League, Danilo integra um seleto grupo de atletas vencedores em diferentes continentes.