Ranking dos feriados: esses países lideram o mundo e o Brasil, será que surpreende?
Ranking dos países com mais feriados no mundo: veja o top 10, entenda por que o Brasil fica fora da lista e conheça seus 12 feriados
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Os feriados nacionais movimentam o calendário de países em todos os continentes. Governos, empresas e trabalhadores organizam rotinas e planejamentos em torno dessas pausas oficiais. Ao mesmo tempo, especialistas em mercado de trabalho observam esses dias como parte da cultura local e da forma como cada sociedade administra o equilíbrio entre lazer, descanso e produção econômica.
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Em muitos casos, a quantidade de feriados revela tradições religiosas, marcos históricos e prioridades políticas. Alguns países concentram datas ligadas a processos de independência e guerras. Outros destacam celebrações religiosas, festas sazonais e homenagens a figuras públicas. Assim, o número de dias parados muda bastante de um território para outro e cria cenários bem diferentes ao redor do mundo.
Ranking dos países com mais feriados no mundo
A palavra-chave central deste tema é países com mais feriados. De acordo com levantamentos recentes de consultorias globais de recursos humanos e dados governamentais, alguns países se destacam pela alta quantidade de feriados nacionais. O ranking considera apenas datas nacionais fixadas em lei, sem incluir folgas regionais ou acordos coletivos específicos.
Embora as listas variem um pouco de fonte para fonte, o cenário internacional costuma manter um grupo semelhante no topo. Abaixo, aparece um top 10 aproximado, em formato jornalístico, com base em informações disponíveis até 2026:
- Índia cerca de 21 feriados nacionais oficiais, além de vários regionais.
- Colômbia em torno de 18 feriados nacionais, muitos ligados ao calendário religioso cristão.
- Filipinas aproximadamente 18 feriados, somando datas regulares e especiais.
- China cerca de 17 feriados nacionais, incluindo o Ano-Novo Lunar e a Semana Dourada.
- Japão em torno de 16 feriados oficiais, com foco em datas cívicas e sazonais.
- Malásia cerca de 15 feriados nacionais, além de feriados estaduais.
- Tailândia aproximadamente 15 feriados, com forte presença de tradições budistas.
- Argentina em torno de 15 feriados nacionais, distribuídos ao longo do ano.
- Chile cerca de 15 feriados, incluindo celebrações religiosas e cívicas.
- Turquia aproximadamente 14 feriados, mesclando datas religiosas e nacionais.
Esses números podem variar levemente a cada ano, porque governos criam novos feriados, alteram datas ou transformam comemorações facultativas em dias não úteis. Porém, o conjunto acima ilustra, de forma clara, os países que costumam liderar a lista global.
Por que alguns países têm tantos feriados?
O volume de feriados não segue um padrão único. Cada país define seu calendário a partir de fatores históricos, religiosos e culturais. Além disso, órgãos legislativos discutem novas datas com base em pressões sociais e interesses econômicos. Em muitos casos, setores do turismo apoiam a criação de feriados prolongados, porque esses períodos movimentam hotéis, restaurantes e transporte.
As religiões também influenciam bastante essa contagem. Na Índia, por exemplo, o governo reconhece datas ligadas ao hinduísmo, ao islamismo, ao cristianismo e a outras crenças. Na Colômbia e nas Filipinas, o calendário católico ainda orienta grande parte das folgas. Já em países como Japão e China, o Estado valoriza celebrações ligadas à natureza, à família e à história nacional.
- Tradição religiosa: amplia o número de datas sagradas reconhecidas por lei.
- História política: guerras, independências e revoluções geram novos feriados.
- Identidade cultural: festas populares ganham status nacional ao longo do tempo.
- Interesse econômico: setores pressionam por feriados que impulsionem o consumo.
Além disso, alguns governos adotam o costume de emendar feriados. Assim, criam pontes entre a data oficial e o fim de semana, o que, na prática, amplia o período de descanso, mesmo sem aumentar a quantidade de feriados em si.
Onde o Brasil aparece no ranking de países com mais feriados?
Muitos leitores costumam imaginar o Brasil entre os líderes mundiais em feriados. No entanto, os dados mais recentes apontam uma realidade um pouco diferente. O país conta com cerca de 12 feriados nacionais oficiais, número que mantém o Brasil fora do top 10 mundial. Ainda assim, a percepção de muitos trabalhadores brasileiros se explica pelo peso dos feriados regionais e municipais.
Além das datas nacionais, estados e cidades instituem comemorações locais, como aniversários de fundação, padroeiros e festas tradicionais. Dessa forma, a rotina de feriados muda bastante de uma região para outra. Em algumas capitais, o calendário inclui mais quatro ou cinco dias de folga ao longo do ano, o que aproxima a sensação de um país entre os maiores nesse quesito.
O calendário brasileiro concentra datas em três grupos principais:
- Históricos: como o Dia da Independência e o Dia da Proclamação da República.
- Religiosos: como Sexta-Feira Santa, Corpus Christi (dependendo da cidade) e Natal.
- Cívicos e sociais: como o Dia do Trabalho e a Confraternização Universal.
Em comparação com países que lideram o ranking de países com mais feriados no mundo, o Brasil mantém uma posição intermediária. Países asiáticos e latino-americanos com forte tradição religiosa ou histórica costumam ultrapassar com folga o número brasileiro de datas oficiais.
Como a quantidade de feriados impacta o dia a dia?
O debate sobre feriados envolve economia, produtividade e qualidade de vida. Empresários observam essas datas como períodos de interrupção da produção, o que pode reduzir a atividade em determinados setores. Por outro lado, segmentos como turismo, comércio e entretenimento registram aumento de movimento durante esses dias.
Trabalhadores, sindicatos e especialistas em saúde apontam os feriados como momentos importantes de descanso. Essas pausas ajudam a organizar viagens, encontros familiares e lazer. Assim, muitas discussões sobre criar ou manter feriados giram em torno de um equilíbrio entre descanso e atividade econômica.
Ao analisar o ranking de países com mais feriados, observadores ressaltam que a quantidade de datas, isoladamente, não garante mais bem-estar ou maior produtividade. Outros fatores, como jornada semanal, políticas de férias, transporte e condições de trabalho, influenciam de forma decisiva o cotidiano da população.
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Dessa maneira, o mapa global de feriados revela muito mais do que números. Ele mostra prioridades culturais, escolhas políticas e diferentes formas de estruturar o tempo coletivo em cada sociedade, do topo da lista mundial até países como o Brasil, que ocupam posições intermediárias, mas vivem intensamente cada data oficial e regional.