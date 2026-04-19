Ranking dos feriados: esses países lideram o mundo e o Brasil, será que surpreende?

Os feriados nacionais movimentam o calendário de países em todos os continentes. Governos, empresas e trabalhadores organizam rotinas e planejamentos em torno dessas pausas oficiais. Ao mesmo tempo, especialistas em mercado de trabalho observam esses dias como parte da cultura local e da forma como cada sociedade administra o equilíbrio entre lazer, descanso e produção econômica.

Em muitos casos, a quantidade de feriados revela tradições religiosas, marcos históricos e prioridades políticas. Alguns países concentram datas ligadas a processos de independência e guerras. Outros destacam celebrações religiosas, festas sazonais e homenagens a figuras públicas. Assim, o número de dias parados muda bastante de um território para outro e cria cenários bem diferentes ao redor do mundo.

Casal aproveitando feriado – depositphotos.com / haveseen

Ranking dos países com mais feriados no mundo

A palavra-chave central deste tema é países com mais feriados. De acordo com levantamentos recentes de consultorias globais de recursos humanos e dados governamentais, alguns países se destacam pela alta quantidade de feriados nacionais. O ranking considera apenas datas nacionais fixadas em lei, sem incluir folgas regionais ou acordos coletivos específicos.

Embora as listas variem um pouco de fonte para fonte, o cenário internacional costuma manter um grupo semelhante no topo. Abaixo, aparece um top 10 aproximado, em formato jornalístico, com base em informações disponíveis até 2026:

Índia cerca de 21 feriados nacionais oficiais, além de vários regionais. Colômbia em torno de 18 feriados nacionais, muitos ligados ao calendário religioso cristão. Filipinas aproximadamente 18 feriados, somando datas regulares e especiais. China cerca de 17 feriados nacionais, incluindo o Ano-Novo Lunar e a Semana Dourada. Japão em torno de 16 feriados oficiais, com foco em datas cívicas e sazonais. Malásia cerca de 15 feriados nacionais, além de feriados estaduais. Tailândia aproximadamente 15 feriados, com forte presença de tradições budistas. Argentina em torno de 15 feriados nacionais, distribuídos ao longo do ano. Chile cerca de 15 feriados, incluindo celebrações religiosas e cívicas. Turquia aproximadamente 14 feriados, mesclando datas religiosas e nacionais.

Esses números podem variar levemente a cada ano, porque governos criam novos feriados, alteram datas ou transformam comemorações facultativas em dias não úteis. Porém, o conjunto acima ilustra, de forma clara, os países que costumam liderar a lista global.

Calendário – depositphotos.com / Alexynder

Por que alguns países têm tantos feriados?

O volume de feriados não segue um padrão único. Cada país define seu calendário a partir de fatores históricos, religiosos e culturais. Além disso, órgãos legislativos discutem novas datas com base em pressões sociais e interesses econômicos. Em muitos casos, setores do turismo apoiam a criação de feriados prolongados, porque esses períodos movimentam hotéis, restaurantes e transporte.

As religiões também influenciam bastante essa contagem. Na Índia, por exemplo, o governo reconhece datas ligadas ao hinduísmo, ao islamismo, ao cristianismo e a outras crenças. Na Colômbia e nas Filipinas, o calendário católico ainda orienta grande parte das folgas. Já em países como Japão e China, o Estado valoriza celebrações ligadas à natureza, à família e à história nacional.

Tradição religiosa: amplia o número de datas sagradas reconhecidas por lei.

amplia o número de datas sagradas reconhecidas por lei. História política: guerras, independências e revoluções geram novos feriados.

guerras, independências e revoluções geram novos feriados. Identidade cultural: festas populares ganham status nacional ao longo do tempo.

festas populares ganham status nacional ao longo do tempo. Interesse econômico: setores pressionam por feriados que impulsionem o consumo.

Além disso, alguns governos adotam o costume de emendar feriados. Assim, criam pontes entre a data oficial e o fim de semana, o que, na prática, amplia o período de descanso, mesmo sem aumentar a quantidade de feriados em si.

Onde o Brasil aparece no ranking de países com mais feriados?

Muitos leitores costumam imaginar o Brasil entre os líderes mundiais em feriados. No entanto, os dados mais recentes apontam uma realidade um pouco diferente. O país conta com cerca de 12 feriados nacionais oficiais, número que mantém o Brasil fora do top 10 mundial. Ainda assim, a percepção de muitos trabalhadores brasileiros se explica pelo peso dos feriados regionais e municipais.

Além das datas nacionais, estados e cidades instituem comemorações locais, como aniversários de fundação, padroeiros e festas tradicionais. Dessa forma, a rotina de feriados muda bastante de uma região para outra. Em algumas capitais, o calendário inclui mais quatro ou cinco dias de folga ao longo do ano, o que aproxima a sensação de um país entre os maiores nesse quesito.

O calendário brasileiro concentra datas em três grupos principais:

Históricos: como o Dia da Independência e o Dia da Proclamação da República.

como o Dia da Independência e o Dia da Proclamação da República. Religiosos: como Sexta-Feira Santa, Corpus Christi (dependendo da cidade) e Natal.

como Sexta-Feira Santa, Corpus Christi (dependendo da cidade) e Natal. Cívicos e sociais: como o Dia do Trabalho e a Confraternização Universal.

Em comparação com países que lideram o ranking de países com mais feriados no mundo, o Brasil mantém uma posição intermediária. Países asiáticos e latino-americanos com forte tradição religiosa ou histórica costumam ultrapassar com folga o número brasileiro de datas oficiais.

Como a quantidade de feriados impacta o dia a dia?

O debate sobre feriados envolve economia, produtividade e qualidade de vida. Empresários observam essas datas como períodos de interrupção da produção, o que pode reduzir a atividade em determinados setores. Por outro lado, segmentos como turismo, comércio e entretenimento registram aumento de movimento durante esses dias.

Trabalhadores, sindicatos e especialistas em saúde apontam os feriados como momentos importantes de descanso. Essas pausas ajudam a organizar viagens, encontros familiares e lazer. Assim, muitas discussões sobre criar ou manter feriados giram em torno de um equilíbrio entre descanso e atividade econômica.

Ao analisar o ranking de países com mais feriados, observadores ressaltam que a quantidade de datas, isoladamente, não garante mais bem-estar ou maior produtividade. Outros fatores, como jornada semanal, políticas de férias, transporte e condições de trabalho, influenciam de forma decisiva o cotidiano da população.

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Dessa maneira, o mapa global de feriados revela muito mais do que números. Ele mostra prioridades culturais, escolhas políticas e diferentes formas de estruturar o tempo coletivo em cada sociedade, do topo da lista mundial até países como o Brasil, que ocupam posições intermediárias, mas vivem intensamente cada data oficial e regional.