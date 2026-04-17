Sem hormônios, sem mitos: a nova geração de anticoncepcionais masculinos

Ao longo das últimas décadas, a responsabilidade pela contracepção recaiu majoritariamente sobre métodos femininos. Entre 2024 e 2026, porém, pesquisas em anticoncepcionais masculinos não hormonais começaram a ganhar espaço em congressos científicos e nas páginas de revistas especializadas. Esses estudos apontam para abordagens que não interferem na testosterona, nem reduzem a libido. Ou seja, afastando um dos principais receios que se associam a qualquer método de controle de fertilidade para homens.

Duas linhas de pesquisa se destacam nesse cenário recente: drogas que bloqueiam a enzima adenilato ciclase solúvel (sAC) e polímeros injetáveis reversíveis aplicados nos ductos por onde passam os espermatozoides. Ambas as estratégias têm em comum o objetivo de impedir que os gametas masculinos cheguem ao óvulo em condições de fertilizá-lo, sem mexer na produção hormonal dos testículos. Assim, resultados iniciais de ensaios clínicos sob condução de centros na América do Norte, Europa e Ásia sugerem que essas abordagens podem ser eficazes e reversíveis, ainda que em estágios distintos de desenvolvimento.

Em vez de desligar os hormônios, as novas drogas miram a fisiologia específica do espermatozoide – depositphotos.com / phonlamai



O que é a adenilato ciclase solúvel (sAC) e por que ela virou alvo?

A palavra-chave nesse campo é anticoncepcional masculino não hormonal. Em vez de desligar os hormônios, as novas drogas miram a fisiologia específica do espermatozoide. A enzima sAC é essencial para que o gameta adquira motilidade adequada e passe pelo processo que tem o nome de capacitação, etapa que o prepara para penetrar o óvulo. Assim, sem a atividade da sAC, o espermatozoide permanece funcionalmente inativo para fins de fertilização, mesmo que sua produção ocorra em quantidades normais.

Entre 2024 e 2026, grupos de pesquisa em universidades como Cornell, Berkeley e instituições europeias relataram dados de estudos de fase inicial com inibidores orais de sAC. Em voluntários do sexo masculino, houve administração dessas moléculas em regime de dose única ou por poucos dias, avaliando parâmetros como concentração de espermatozoides, motilidade, capacidade de fertilizar óvulos em testes laboratoriais e perfis hormonais. Dessa forma, os resultados apontaram redução expressiva na motilidade e na capacidade de fecundação em poucas horas após a ingestão, sem queda mensurável de testosterona no sangue.

Como funcionam as drogas que bloqueiam a sAC no dia a dia?

Os inibidores de sAC são alvo de estudo tanto como um remédio sob demanda quanto como um possível uso contínuo. Em modelos animais e em estudos clínicos iniciais, a lógica é semelhante. Assim, após ingerir o comprimido, a droga circula pelo organismo e alcança o trato reprodutor masculino, bloqueando a sAC dentro do espermatozoide. Isso impede o aumento de AMP cíclico, molécula que atua como sinal interno para ativar a cauda e iniciar o movimento vigoroso em direção ao óvulo.

Na prática, o homem continua produzindo espermatozoides, e seus níveis de testosterona, LH e FSH permanecem dentro da faixa habitual medida em exames laboratoriais. Assim, o que muda é a funcionalidade dos gametas no momento em que seriam necessários para a fecundação. Portanto, ensaios conduzidos entre 2024 e 2026 em pequenos grupos de voluntários saudáveis registraram:

Queda acentuada da motilidade espermática entre 1 e 3 horas após a dose;

Retorno gradual da motilidade a padrões basais em 24 a 48 horas, indicando reversibilidade rápida ;

; Ausência de alterações clínicas relevantes de libido relatada, ereção ou orgasmo durante o período observado;

Perfil de eventos adversos leves, principalmente náusea, cefaleia e desconforto gastrintestinal transitório.

Nos testes laboratoriais de fertilização in vitro com espermatozoides coletados após o uso da droga, a taxa de fecundação caiu de forma consistente, reforçando o potencial contraceptivo. No entanto, os próprios pesquisadores destacam que ainda não há estudos de grande escala avaliando gravidez como desfecho final, o que será essencial nas próximas fases.

Polímeros injetáveis reversíveis: uma vasectomia que desliga e religa?

Outra frente de desenvolvimento em anticoncepcionais masculinos não hormonais envolve o uso de polímeros injetáveis no ducto deferente, caminho que os espermatozoides percorrem até se misturarem ao sêmen. Nessa abordagem, injeta-se um material sintético dentro do canal, formando uma espécie de filtro ou barreira parcial. Assim os espermatozoides deixam de chegar à ejaculação em quantidade suficiente ou em condições normais de integridade.

Ao contrário da vasectomia tradicional, que corta ou bloqueia cirurgicamente o ducto, os polímeros são projetados para serem reversíveis. Estudos clínicos conduzidos na Índia, nos Estados Unidos e em outros países asiáticos entre 2024 e 2026, com compostos semelhantes ao conhecido RISUG (Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance), avaliaram versões atualizadas desses materiais. Em muitos casos, a reversão ocorre por meio da injeção de uma solução específica, que dissolve ou desagrega o polímero e restabelece o fluxo normal de espermatozoides.

Dados apresentados em congressos internacionais de urologia e andrologia mostraram taxas de eficácia contraceptiva superiores a 95% após alguns meses da aplicação. Isso com manutenção da produção de testosterona e sem impacto significativo na libido. Porém, a reversibilidade se mostra variável. Afinal, em alguns ensaios, mais de 80% dos homens recuperaram contagem e motilidade espermática consideradas férteis após a remoção do polímero. Porém, em outros, o retorno foi parcial ou mais lento, sugerindo que o tempo de permanência do material e o tipo de polímero influenciam o resultado.

Esses métodos são seguros? O que os ensaios entre 2024 e 2026 mostram?

A segurança é um ponto central em qualquer discussão sobre anticoncepcional masculino. Nos estudos com inibidores de sAC realizados até 2026, a maioria dos eventos adversos foi classificada como leve a moderada, sem registro de alterações hepáticas ou renais clinicamente relevantes nos exames de acompanhamento a curto prazo. Importante ressaltar que esses ensaios ainda são, em grande parte, de fase 1 e 2, com número reduzido de participantes e duração limitada.

No caso dos polímeros injetáveis, os efeitos indesejáveis descritos incluíram dor leve a moderada no local da aplicação, inchaço transitório e, em uma minoria de casos, formação de nódulos ou inflamação local mais persistente. A necessidade de procedimentos em centro cirúrgico ou ambulatorial avançado e a existência de uma curva de aprendizado para os profissionais também aparecem como desafios logísticos.

Apesar dessas limitações, os dados acumulados até 2026 indicam que, do ponto de vista hormonal, tanto os inibidores de sAC quanto os polímeros injetáveis se mantêm fiéis à proposta de não alterar testosterona nem libido. Exames de sangue repetidos ao longo dos ensaios mostram níveis estáveis de testosterona total e livre, e os relatos de função sexual permanecem, em geral, inalterados em questionários padronizados aplicados aos voluntários.

Ao contrário da vasectomia tradicional, que corta ou bloqueia cirurgicamente o ducto, os polímeros são projetados para serem reversíveis – depositphotos.com / Shidlovski



Quando os anticoncepcionais masculinos não hormonais podem chegar ao mercado?

Do ponto de vista regulatório, ainda há um caminho considerável antes que os anticoncepcionais masculinos não hormonais se tornem produtos disponíveis em farmácias. Para os inibidores de sAC, será necessário comprovar eficácia em larga escala, com redução consistente de gravidez em casais que utilizem o método como única forma de contracepção. Também será preciso monitorar a segurança a longo prazo, incluindo possíveis impactos sobre o sistema reprodutor após uso repetido por anos.

Os polímeros injetáveis, por sua vez, precisarão demonstrar taxas de reversibilidade confiáveis, minimizando o risco de obstruções permanentes. A comparação com a vasectomia tradicional, já consolidada, pode influenciar a aceitação, especialmente se o novo método oferecer um equilíbrio favorável entre comodidade, reversibilidade e custo.

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Especialistas em saúde reprodutiva projetam que, mantido o ritmo atual de pesquisa e aprovação regulatória, as primeiras opções comerciais de contraceptivo masculino não hormonal com base em sAC ou polímeros possam surgir ao longo da próxima década. Enquanto isso, a divulgação científica tem papel relevante para esclarecer mitos, como a ideia de que todo método para homens necessariamente prejudica hormônios, força muscular ou desejo sexual. Os dados coletados entre 2024 e 2026 apontam justamente para o contrário: essas novas tecnologias procuram preservar a função hormonal e a sexualidade, focando apenas na etapa final do processo reprodutivo, a fertilização.