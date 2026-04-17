Fogo amigo no corpo: a relação entre inflamação nasal e os primeiros sinais de demência

A perda de olfato, muitas vezes interpretada como algo simples ou que se liga apenas ao envelhecimento, vem sendo alvo de observação de cientistas como um possível sinal precoce de alterações no cérebro. Nos últimos anos, estudos indicam que mudanças na capacidade de sentir cheiros podem aparecer anos antes dos sintomas clássicos de demência, como lapsos de memória e dificuldades de raciocínio. Nesse contexto, o nariz deixa de ser apenas a porta de entrada de aromas e passa a ser uma espécie de termômetro da saúde cerebral.

Essa relação entre olfato e demência não é imediata nem automática, mas reflete processos biológicos profundos. Afinal, pesquisas apontam que a comunicação entre as cavidades nasais e regiões cerebrais responsáveis pela memória é intensa. Ou seja, isso torna o sistema olfativo particularmente vulnerável a alterações neurodegenerativas. Entender como uma resposta imune em exagero no nariz pode danificar fibras nervosas e se relacionar à formação de proteínas tóxicas no cérebro ajuda a compreender por que pequenas mudanças sensoriais merecem atenção.

Essa relação entre olfato e demência não é imediata nem automática, mas reflete processos biológicos profundos – depositphotos.com / frantic00



Como a perda de olfato se conecta aos estágios iniciais da demência?

A palavra-chave nesse debate é perda de olfato, também com o nome de anosmia ou hiposmia quando a sensibilidade diminui parcialmente. Em doenças neurodegenerativas, como alguns tipos de demência e o Alzheimer, acumulam-se proteínas mal dobradas, como a beta-amiloide e a tau, capazes de prejudicar neurônios. Parte dessas proteínas, ou fragmentos delas, pode alcançar a região olfativa por meio das cavidades nasais, utilizando as terminações nervosas que levam informações de cheiros até o cérebro.

Os cientistas descrevem o sistema olfativo como um corredor direto entre o ambiente externo e estruturas críticas do cérebro, como o bulbo olfativo e o hipocampo, que se relacionam à memória e à orientação espacial. Quando esse corredor começa a ser afetado, o indivíduo pode ter mais dificuldade em identificar odores familiares, diferenciar cheiros ou até perceber aromas fortes. Em estudos populacionais, pessoas com perda de olfato persistente apresentaram maior risco de desenvolver formas de demência ao longo dos anos, mesmo quando ainda não manifestavam sinais cognitivos claros.

O que acontece quando o sistema imunológico do nariz entra em modo de ataque?

Para entender esse processo, muitos especialistas utilizam a imagem de um corpo de bombeiros que, ao tentar apagar um incêndio, acaba destruindo parte da própria casa. No caso do olfato, a casa são as fibras nervosas olfativas, e o corpo de bombeiros é o sistema imunológico que se localiza nas cavidades nasais. Assim, quando o organismo detecta a presença de partículas suspeitas incluindo proteínas tóxicas para o cérebro células de defesa entram em ação.

Entre essas células, destacam-se:

Macrófagos e micróglias residentes: atuam como faxineiros, engolindo resíduos e proteínas anormais.

atuam como faxineiros, engolindo resíduos e proteínas anormais. Linfócitos T: funcionam como inspetores, decidindo o que representa ameaça e qual resposta será acionada.

funcionam como inspetores, decidindo o que representa ameaça e qual resposta será acionada. Células dendríticas: fazem o papel de mensageiras, apresentando fragmentos de proteínas ao restante do sistema imunológico.

Em condições normais, essa atuação é controlada e ajuda a manter o tecido saudável. Porém, quando há acúmulo persistente de proteínas neurotóxicas, a resposta imune pode se tornar hiperativa. Nessa situação, há liberação em exagero de substâncias inflamatórias, como citocinas e radicais livres. Dessa forma, o objetivo é conter a ameaça, mas o resultado acaba sendo um fogo amigo biológico, em que as próprias fibras nervosas olfativas são danificadas ou destruídas.

Perda de olfato: por que o nariz é uma janela precoce para a saúde do cérebro?

O nariz é uma janela precoce para a saúde cerebral por três motivos principais. Primeiro, o sistema olfativo conecta-se diretamente a áreas profundas do cérebro, sem tantas barreiras como outras vias sensoriais. Segundo, os neurônios olfativos se renovam com relativa frequência, o que os torna sensíveis a desequilíbrios inflamatórios e a toxinas presentes no ambiente. Terceiro, alterações no olfato costumam surgir em fases ainda silenciosas da demência, quando o indivíduo leva uma rotina aparentemente normal.

De forma didática, muitos pesquisadores comparam o sistema imunológico nasal a uma equipe de segurança em um túnel que liga o mundo externo ao cérebro. Quando fragmentos de proteínas neurotóxicas ou agentes infecciosos atravessam esse túnel, a equipe responde com barricadas e explosivos químicos. Em vez de apenas bloquear a ameaça, a explosão constante pode danificar os trilhos desse túnel as fibras nervosas olfativas prejudicando a transmissão de cheiros e, em potencial, permitindo que parte das proteínas avançe para regiões cerebrais vulneráveis.

Essa visão ajuda a entender por que a alteração do olfato vem sendo estudada como possível marcador precoce de risco para demência. Testes simples de identificação de odores, repetidos ao longo do tempo, permitem observar variações graduais na sensibilidade. Quando combinados com exames de neuroimagem, avaliação de memória e, em alguns casos, análise de biomarcadores no sangue ou no líquido cefalorraquidiano, esses testes contribuem para um quadro mais completo da saúde cerebral.

Muitos pesquisadores comparam o sistema imunológico nasal a uma equipe de segurança em um túnel que liga o mundo externo ao cérebro – depositphotos.com / HayDmitriy



Quais sinais ligados ao olfato merecem atenção e como monitorá-los?

A perda de olfato pode ter diversas causas, como infecções respiratórias, rinite, sinusite crônica, exposição a produtos químicos, traumatismos e até efeitos de medicamentos. Por isso, o sintoma isolado não é, por si só, um diagnóstico de demência. No entanto, em idade avançada ou em pessoas com histórico familiar de doenças neurodegenerativas, mudanças persistentes no olfato ganham relevância adicional e costumam motivar investigação médica.

De maneira geral, os especialistas observam alguns sinais que costumam chamar atenção:

Dificuldade crescente para reconhecer cheiros comuns do dia a dia, como café, perfumes ou alimentos. Redução do prazer ao se alimentar, relacionada à perda de aromas que complementam o paladar. Relatos de terceiros sobre mau cheiro ambiental não percebido pela pessoa. Associação com outros sintomas sutis, como pequenas falhas de memória ou mudança no ritmo de sono.

Em um cenário de envelhecimento populacional, monitorar alterações sensoriais, incluindo a perda de olfato, torna-se parte importante do cuidado preventivo com o cérebro. A orientação usual é que mudanças repentinas ou progressivas na capacidade de sentir cheiros sejam mencionadas em consultas médicas de rotina, sobretudo em avaliações geriátricas ou neurológicas. Embora nem toda perda olfativa esteja ligada à demência, a investigação adequada permite diferenciar causas reversíveis de processos neurodegenerativos em fase inicial.

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Dessa forma, o nariz assume um papel que vai além da percepção de aromas. Ele funciona como um ponto de observação privilegiado, onde o equilíbrio entre sistema imunológico, fibras nervosas e proteínas potencialmente tóxicas pode sinalizar, com antecedência, como o cérebro está enfrentando o desafio do tempo e das doenças que afetam a memória e o pensamento.