A cadeia alimentar do Ártico em risco: como o derretimento do gelo ameaça todo o ecossistema polar

A cadeia alimentar do Ártico representa um dos sistemas ecológicos mais delicados e interdependentes do planeta. Em poucos metros de profundidade, sob uma superfície de gelo aparentemente estática, ocorre uma intensa produção de vida microscópica. Além disso, essa produção sustenta desde minúsculos crustáceos até o urso-polar, conectando diferentes níveis tróficos. Portanto, quando o gelo marinho derrete mais cedo ou em maior quantidade que o normal, toda essa engrenagem biológica perde o ritmo. Como consequência direta, a alimentação, a reprodução e a sobrevivência de diversas espécies sofrem impactos imediatos e, em muitos casos, cumulativos ao longo dos anos.

Nos últimos anos, pesquisas de instituições como a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos) e relatórios do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) mostram uma diminuição contínua do gelo marinho do Ártico em extensão e espessura. Desse modo, esse processo altera não apenas a paisagem, mas também o funcionamento da cadeia alimentar do Ártico em todas as suas etapas. Desde o nível microscópico até grandes predadores marinhos e terrestres, todas as espécies respondem a essas mudanças. Ademais, estudos mais recentes sugerem que essas transformações afetam também padrões de migração e comportamento reprodutivo de aves marinhas e mamíferos.

Como o gelo marinho sustenta a base da cadeia alimentar do Ártico?

O gelo marinho funciona como uma espécie de teto transparente para a vida que se desenvolve logo abaixo da superfície. À medida que a luz do sol penetra pelas fendas e cristais de gelo na primavera, algas marinhas especializadas, conhecidas como algas do gelo, iniciam um intenso crescimento. Ao mesmo tempo, o aumento gradual da luminosidade e da disponibilidade de nutrientes cria condições ideais para esse florescimento. Essas algas aderem à parte inferior da camada de gelo e formam um tapete rico em pigmentos. Em consequência disso, esse tapete responde por grande parte da produção primária no início da estação.

Essas algas formam a base energética da cadeia alimentar do Ártico. Elas fornecem alimento direto para o zooplâncton, especialmente copépodes e outros pequenos organismos que flutuam na coluna dágua. Em seguida, pequenos crustáceos, como o krill do Ártico, consomem tanto as algas quanto o zooplâncton. Sem esse primeiro degrau bem estabelecido, todo o restante da cadeia perde estabilidade e produtividade. Além disso, a redução dessa base afeta também os ciclos de carbono e nutrientes no oceano polar, interferindo, por exemplo, na capacidade do oceano de absorver dióxido de carbono da atmosfera. Assim, alterações aparentemente pequenas na camada de gelo acabam repercutindo em processos biogeoquímicos globais.

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Por que as algas sob o gelo e o krill são tão importantes para o ecossistema polar?

A expressão cadeia alimentar do Ártico resume uma sequência complexa, mas relativamente direta: algas do gelo zooplâncton pequenos crustáceos (como o krill) peixes focas urso-polar. As algas fornecem matéria orgânica rica em lipídios. Por isso, essa riqueza energética se mostra fundamental para o acúmulo de energia em organismos que precisam sobreviver a longos períodos de frio e escuridão.

O zooplâncton converte essa energia em biomassa e, posteriormente, alimenta cardumes de peixes adaptados às águas frias, como bacalhaus do Ártico e outras espécies polares. Já o krill e pequenos crustáceos semelhantes atuam como um elo central na transferência de energia. Eles concentram nutrientes das algas e do plâncton e se tornam presas essenciais para peixes, aves marinhas e mamíferos, como algumas espécies de baleias. Além disso, ao migrarem verticalmente na coluna dágua ao longo do dia, esses organismos contribuem para o chamado bombeamento biológico de carbono, transportando matéria orgânica para camadas mais profundas do oceano.

Algas sob o gelo: produzem matéria orgânica a partir da luz e de nutrientes presentes na água e, ao mesmo tempo, liberam oxigênio, contribuindo para a oxigenação das camadas superficiais.

produzem matéria orgânica a partir da luz e de nutrientes presentes na água e, ao mesmo tempo, liberam oxigênio, contribuindo para a oxigenação das camadas superficiais. Zooplâncton: consome as algas e alimenta peixes jovens e krill; além disso, serve de indicador ecológico sensível a mudanças de temperatura e salinidade.

consome as algas e alimenta peixes jovens e krill; além disso, serve de indicador ecológico sensível a mudanças de temperatura e salinidade. Krill e crustáceos: concentram energia em forma de gordura, essencial para animais de sangue quente e, por conseguinte, determinante para o sucesso reprodutivo de aves e mamíferos.

concentram energia em forma de gordura, essencial para animais de sangue quente e, por conseguinte, determinante para o sucesso reprodutivo de aves e mamíferos. Peixes: fazem a ponte entre organismos pequenos e grandes predadores e, ainda, sustentam pescarias locais que dependem da manutenção de estoques saudáveis.

fazem a ponte entre organismos pequenos e grandes predadores e, ainda, sustentam pescarias locais que dependem da manutenção de estoques saudáveis. Focas e outros mamíferos marinhos: dependem de peixes abundantes para se alimentar e se reproduzir; por isso, qualquer queda significativa na base da cadeia repercute rapidamente nesses níveis superiores.

De que forma o gelo marinho é uma plataforma vital para focas e ursos-polares?

Além de sustentar a base microscópica da cadeia alimentar do Ártico, o gelo marinho funciona como plataforma física para comportamentos fundamentais de focas, morsas e ursos-polares. Para os mamíferos marinhos, o gelo atua como área de descanso, muda de pelagem, amamentação e reprodução. Focas aneladas, por exemplo, constroem tocas e abrigos de neve sobre o gelo para parir e proteger seus filhotes. Dessa forma, a integridade do gelo determina diretamente o sucesso reprodutivo dessas espécies.

O urso-polar depende diretamente do gelo como base de caça. Ao patrulhar as bordas dos blocos de gelo, esse predador aguarda focas que emergem para respirar em buracos na superfície congelada. Quando o gelo se retrai, o urso precisa nadar distâncias maiores para encontrar presas e gasta mais energia. Como resultado, ele obtém menos sucesso nas caçadas. Pesquisadores que utilizam colares de GPS, citados por relatórios da NOAA e análises em avaliações do IPCC, registram reduções importantes no período anual de gelo em várias regiões do Ártico. Paralelamente, observam mudanças no padrão de deslocamento dos ursos, que passam a se aproximar mais de áreas costeiras e comunidades humanas em busca de alimento.

Menos tempo de gelo: reduz a janela de caça para o urso-polar e o tempo de reprodução segura para focas; além disso, encurta o período em que morsas e outros mamíferos marinhos conseguem descansar entre mergulhos de alimentação. Derretimento precoce: expõe filhotes de focas em tocas rasas ou instáveis e aumenta riscos de mortalidade, tanto por predação quanto por afogamento em tempestades fora de época. Gelo mais fino e fragmentado: dificulta o deslocamento de grandes predadores e altera rotas tradicionais de migração; consequentemente, populações antes isoladas podem se sobrepor, gerando novas interações ecológicas e possíveis conflitos por alimento.

Quais impactos do derretimento do gelo marinho já são observados nas espécies do Ártico?

Relatórios recentes indicam que a área mínima de gelo marinho observada a cada verão no Ártico cai de forma consistente desde o final do século XX. O IPCC registra uma taxa média de retração de gelo de fim de verão superior a 10% por década em algumas séries observacionais. Em paralelo, satélites mostram um aumento da duração da estação livre de gelo em várias bacias polares. Esse processo altera profundamente o ambiente disponível para todas as espécies mencionadas.

Para a cadeia alimentar do Ártico, pesquisas oceânicas descrevem mudanças na distribuição de peixes, redução da espessura média do gelo que abriga algas e alteração no período de floração do fitoplâncton. Em paralelo, cientistas relatam sinais de estresse nutricional em ursos-polares em determinadas populações. Indivíduos mais magros e menor taxa de sobrevivência de filhotes surgem com maior frequência em anos de gelo excepcionalmente baixo. Além disso, algumas subpopulações apresentam declínios numéricos documentados, o que reforça a conexão entre a estabilidade do gelo e a viabilidade a longo prazo da espécie.

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As focas também respondem de forma sensível. Em regiões onde o gelo marinho se rompe semanas antes do habitual, fêmeas perdem áreas seguras para amamentar. Essa perda reflete no número de filhotes que chegam ao primeiro inverno em boas condições. O krill e outros pequenos crustáceos sofrem tanto com a menor oferta de algas do gelo quanto com mudanças na estratificação da água. O aquecimento e o derretimento de grandes volumes de gelo influenciam diretamente essa estratificação. Consequentemente, camadas de água mais quentes e menos densas permanecem na superfície, dificultando a mistura vertical que leva nutrientes das profundezas para zonas iluminadas, o que prejudica ainda mais a produção primária.