Esporão no calcanhar: o que é, por que causa dor ao pisar e quais são os tratamentos mais eficazes segundo a medicina

O esporão do calcâneo aparece com frequência nos consultórios de ortopedia e fisioterapia. A condição chama atenção porque envolve dor no calcanhar, região essencial para caminhar e ficar em pé. O termo se refere a uma pequena projeção óssea que surge na parte inferior do osso do calcanhar. Apesar do nome assustar muitas pessoas, os especialistas classificam o problema como uma alteração benigna e controlável.

esporão – depositphotos.com / Alena1919

Na prática, o esporão do calcâneo funciona como um bico de osso voltado para a sola do pé. Esse crescimento ocorre, em geral, em resposta a uma tração repetida na inserção da fáscia plantar. Assim, o organismo deposita cálcio no local e forma o esporão. A alteração aparece com frequência em exames de imagem de pessoas sem sintomas. Por isso, nem todo esporão provoca dor.

Esporão – depositphotos.com / Alena1919

Esporão do calcâneo causa dor no calcanhar?

Os especialistas explicam que a dor no calcanhar se relaciona mais com a inflamação da fáscia plantar do que com o osso em si. Essa estrutura é um ligamento que se estende da base dos dedos até o calcanhar. Quando sofre sobrecarga, ela inflama e origina a fascite plantar. Nesse cenário, o esporão do calcâneo costuma aparecer como um achado associado, mas não como a única causa da dor.

Na rotina, muitos pacientes relatam dor intensa ao apoiar o pé no chão ao acordar. Depois dos primeiros passos, o incômodo costuma diminuir um pouco, mas retorna após longos períodos em pé. Essa característica sugere fascite plantar ligada ao esporão do calcâneo. Em alguns casos, o exame de imagem mostra um esporão grande, porém o indivíduo não sente nada. Em outros, o esporão é pequeno e a dor é marcante.

Quais são os principais sintomas do esporão do calcâneo?

Os sintomas mais comuns incluem dor localizada no centro ou na borda interna do calcanhar. A queixa surge principalmente ao caminhar, correr ou ficar parado em pé por muito tempo. Em geral, o desconforto piora no início das atividades e após esforços prolongados. Com o tempo, a pessoa pode mudar a forma de pisar para aliviar a dor e, assim, sobrecarrega outras partes do pé ou da perna.

Além disso, alguns pacientes descrevem sensação de pedrinha ou agulhada na sola. O local pode ficar sensível ao toque e mais rígido pela manhã. Fatores como sobrepeso, prática esportiva intensa ou trabalho em pé favorecem o quadro. Em suma, a combinação de dor no calcanhar, rigidez matinal e piora com a carga levanta a suspeita de esporão do calcâneo associado à fascite plantar.

O que provoca o esporão do calcâneo e como ocorre o diagnóstico?

A sobrecarga mecânica representa a principal causa do esporão do calcâneo. Pisadas repetidas em superfícies duras geram microtraumas na inserção da fáscia plantar. Com o tempo, o organismo responde com depósito de cálcio e formação do esporão. O uso de calçados sem amortecimento, com sola muito fina ou salto inadequado, aumenta o impacto. Além disso, fatores biomecânicos, como pé plano ou pé muito cavo, alteram a distribuição de peso e intensificam a tração sobre o calcanhar.

O diagnóstico começa com uma avaliação clínica detalhada. O profissional de saúde examina o pé, palpa o calcanhar e observa o padrão de marcha. Em seguida, solicita exames de imagem quando necessário. A radiografia simples costuma identificar o esporão do calcâneo. Já a ultrassonografia e a ressonância magnética ajudam a avaliar a fascite plantar e outras estruturas. Mesmo assim, o médico não baseia a conduta apenas nas imagens. Ele cruza os achados com a história de dor e com o exame físico.

Como funciona o tratamento do esporão do calcâneo?

Na maioria dos casos, o tratamento segue abordagem conservadora. A fisioterapia ocupa papel central nesse processo. Os especialistas utilizam recursos para reduzir a inflamação e melhorar a função da fáscia plantar. Ao mesmo tempo, orientam séries de alongamentos para a sola do pé e para a panturrilha. Esses exercícios diminuem a tensão no calcanhar e ajudam na cicatrização dos tecidos. Mudanças de hábitos também se tornam fundamentais, com pausa em atividades de impacto e ajuste da rotina esportiva.

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O uso de palmilhas e calçados adequados complementa o cuidado. As palmilhas distribuem melhor a carga, oferecem amortecimento e reduzem a tração sobre a fáscia plantar. Já os calçados com boa absorção de impacto e apoio firme para o arco do pé diminuem o estresse no calcanhar. Em casos persistentes, os médicos podem indicar terapias avançadas, como ondas de choque extracorpóreas, que estimulam a reparação local. A cirurgia para esporão do calcâneo ocorre raramente e fica reservada para situações em que o tratamento conservador falha por longos períodos, sempre após avaliação criteriosa.