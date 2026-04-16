Energia limpa em ascensão: o papel do hidrogênio verde e dos biocombustíveis no transporte do futuro

Em 2026, a discussão sobre biocombustíveis e hidrogênio verde deixou de ser apenas técnica e passou a integrar decisões de investimento, planejamento urbano e estratégias industriais. Afinal, a busca por emissões líquidas zero até meados do século pressiona governos e empresas a testar, em escala real, alternativas aos combustíveis fósseis. Em especial, nos setores de difícil descarbonização, como aviação e transporte de carga pesada. Nesse cenário, o hidrogênio verde e o combustível sustentável de aviação (SAF) surgem como peças importantes de uma mesma engrenagem.

Apesar do interesse crescente, a adoção ampla dessas tecnologias ainda depende de fatores econômicos e de infraestrutura. Produção em escala, custo da eletricidade renovável, linhas de financiamento e regulação ambiental definem se projetos saem do papel ou permanecem em fase piloto. Assim, o resultado, em 2026, é um mapa desigual: alguns países já operam hubs de produção de hidrogênio e SAF, enquanto outros ainda testam modelos de negócio.

A produção do hidrogênio verde se dá por meio da eletrólise da água, processo em que uma corrente elétrica separa as moléculas em hidrogênio (H) e oxigênio (O) – depositphotos.com / rclassenlayouts

Hidrogênio verde: como funciona a eletrólise com energia eólica e solar?

A produção do hidrogênio verde se dá por meio da eletrólise da água, processo em que uma corrente elétrica separa as moléculas em hidrogênio (H) e oxigênio (O). Porém, para que seja realmente verde, essa eletricidade precisa vir de fontes renováveis, como parques eólicos e usinas solares. Assim, o gás resultante não traz, em sua cadeia de produção, emissões significativas de dióxido de carbono.Ao contrário do hidrogênio que se obtém a partir de gás natural, conhecido como hidrogênio cinza.

Na prática, o sistema funciona em três etapas centrais:

Geração de energia renovável : parques eólicos onshore e offshore, além de grandes plantas fotovoltaicas, produzem eletricidade com baixa emissão de carbono.

: parques eólicos onshore e offshore, além de grandes plantas fotovoltaicas, produzem eletricidade com baixa emissão de carbono. Alimentação dos eletrolisadores : essa energia é direcionada a equipamentos que realizam a eletrólise da água, gerando hidrogênio de alta pureza.

: essa energia é direcionada a equipamentos que realizam a eletrólise da água, gerando hidrogênio de alta pureza. Armazenamento e distribuição: o hidrogênio pode ser comprimido, liquefeito ou convertido em derivados (como amônia verde) para transporte e uso em diferentes setores.

Quando há sincronização da eletrólise com picos de produção eólica e solar, o sistema aproveita melhor a variabilidade dessas fontes. Assim, isso permite transformar energia renovável excedente em um insumo químico que pode ser estocado por longos períodos, algo difícil de fazer apenas com baterias convencionais.

Quais são os principais hubs de hidrogênio verde em 2026?

Em 2026, o mapa global do hidrogênio verde já conta com alguns polos em estágio avançado de desenvolvimento. No Brasil, o Nordeste desponta como vitrine, combinando ventos constantes, alta incidência solar e acesso a portos de águas profundas. Complexos industriais em estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia abrigam memorandos de entendimento e projetos em fase de implantação, muitos voltados à exportação de amônia verde para a Europa e a Ásia.

Outro destaque na América do Sul é o Chile, que aposta no potencial eólico da Patagônia e na energia solar do deserto do Atacama. Assim, o país desenvolve corredores de produção e exportação, com metas públicas de reduzir o custo do hidrogênio verde para níveis competitivos na próxima década. Em paralelo, iniciativas no Oriente Médio, na Austrália e no norte da África também avançam, com apoio em grandes extensões de terras disponíveis para renováveis.

Apesar dos avanços, esses hubs ainda enfrentam desafios estruturais: necessidade de linhas de transmissão robustas, terminais portuários adaptados e padronização de contratos de longo prazo. Sem essa base, a competição com o hidrogênio de origem fóssil permanece desigual, principalmente em mercados sensíveis a preço.

SAF e hidrogênio verde são economicamente viáveis em 2026?

A viabilidade econômica do combustível sustentável de aviação (SAF) e do hidrogênio verde, em 2026, ainda limita-se pelo custo em comparação ao querosene de aviação tradicional e ao diesel fóssil. Em muitos mercados, o SAF custa múltiplos do combustível convencional, dependendo da rota tecnológica utilizada, como:

HEFA (a partir de óleos vegetais e gorduras residuais);

(a partir de óleos vegetais e gorduras residuais); Gasificação e síntese Fischer-Tropsch (usa biomassa e resíduos sólidos);

(usa biomassa e resíduos sólidos); Power-to-Liquid (combina hidrogênio verde e CO capturado para produzir combustíveis sintéticos).

No caso do hidrogênio verde, o principal fator de custo é o preço da eletricidade renovável e dos eletrolisadores. Projetos em locais com vento forte e sol abundante conseguem reduzir significativamente o custo por quilograma de hidrogênio, aproximando-se da paridade com o hidrogênio cinza em contratos de longo prazo. Ainda assim, subsídios, créditos de carbono e políticas como mandatos de mistura de SAF na aviação têm papel decisivo para fechar a conta.

Alguns mecanismos econômicos comuns em 2026 incluem:

Contratos de compra garantida de longo prazo, que dão previsibilidade a investidores. Linhas de financiamento público com juros reduzidos para projetos de baixo carbono. Mercados de carbono que valorizam a redução de emissões ao longo do ciclo de vida do combustível.

O mapa global do hidrogênio verde já conta com alguns polos em estágio avançado de desenvolvimento – depositphotos.com / malpetr



Por que o transporte de carga pesada depende de SAF e hidrogênio para chegar ao Net Zero?

Setores como aviação comercial, navegação de longo curso e caminhões de carga pesada apresentam limitações técnicas para eletrificação direta. Aeronaves não comportam, com segurança e autonomia adequadas, o peso de baterias grandes o suficiente para voos intercontinentais. Navios de grande porte e carretas que cruzam países inteiros também exigem alta densidade energética, algo que as baterias atuais ainda não conseguem oferecer em todas as rotas.

Nessas aplicações, hidrogênio verde e SAF entram como soluções complementares. O hidrogênio pode alimentar células a combustível em caminhões pesados, ônibus de longa distância e, em alguns projetos-piloto, navios. Já o SAF permite reduzir emissões da aviação sem trocar completamente a frota, pois muitos tipos de combustível sustentável podem ser usados em motores atuais, em misturas com o querosene fósseis.

Para que o setor de transporte de carga pesada se aproxime da meta de Net Zero, são observados alguns movimentos em 2026:

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Companhias aéreas firmando acordos para compra de SAF em grandes volumes ao longo de décadas.

Fabricantes de caminhões lançando modelos movidos a célula a combustível de hidrogênio para rotas de longa distância.

Operadores logísticos testando corredores verdes, com abastecimento de hidrogênio e biocombustíveis avançados.

Mesmo com custos ainda elevados e incertezas regulatórias, a pressão de metas climáticas e de cadeias de suprimentos internacionais faz com que a transição saia da fase de promessas e avance para contratos e obras. O ritmo dessa mudança, entretanto, dependerá da capacidade de reduzir custos, ampliar a oferta de energia renovável e consolidar políticas estáveis que deem segurança a quem aposta em biocombustíveis avançados e hidrogênio verde como pilares da descarbonização do transporte pesado.