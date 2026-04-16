Amazônia urbana: como o Vale do Upano muda o que sabemos sobre o passado pré-colombiano

Arqueólogos e historiadores têm revisitado a história da Amazônia a partir de um achado recente no Vale do Upano, no Equador. Um vasto conjunto de assentamentos pré-colombianos, com traços de planejamento urbano e paisagístico, revelou uma espécie de cidade-jardim amazônica, organizada em plataformas de terra, canais e estradas retas. Assim, essa configuração indica uma ocupação densa e duradoura. Ou seja, muito diferente da imagem de uma floresta quase intocada por grandes populações humanas antes da chegada dos europeus.

As escavações de campo, combinadas com levantamentos por sensoriamento remoto, mostram não apenas aldeias espalhadas, mas um sistema articulado de núcleos urbanos conectados entre si. Em vez de pequenas comunidades isoladas, os pesquisadores identificam uma rede de povoados planejados, com espaços residenciais, áreas de cultivo e obras de engenharia destinadas a controlar a água e o solo. Portanto, esse cenário tem levado especialistas a reconsiderar o tamanho, a complexidade e a organização das sociedades amazônicas pré-colombianas.

Um vasto conjunto de assentamentos pré-colombianos, com traços de planejamento urbano e paisagístico, revelou uma espécie de cidade-jardim amazônica, organizada em plataformas de terra, canais e estradas retas – Reprodução

O que são as chamadas cidades-jardim na Amazônia?

No contexto amazônico, o termo cidades-jardim tem sido usado para descrever assentamentos de alta densidade populacional inseridos em paisagens intensamente manejadas. Porém, ainda cobertas por vegetação. Em vez de centros urbanos compactos e murados, como em outras regiões da América do Sul, essas comunidades mesclavam casas, campos agrícolas, florestas manejadas e áreas cerimoniais. No Vale do Upano, no Equador, essa lógica aparece na forma de redes de plataformas de terra elevadas, cercadas por caminhos e canais, integradas a uma matriz florestal.

Esse modelo de ocupação não elimina a floresta. Ao contrário, reorganiza a vegetação e o relevo para criar um espaço habitável, produtivo e interligado. Assim, a paisagem resultante combina características rurais e urbanas, justificando o uso da expressão cidade-jardim amazônica. No Upano, a quantidade de plataformas e a extensão das conexões entre elas sugerem que se tratava de um sistema regional, e não apenas de uma aldeia isolada ampliada.

Como o LiDAR revelou a estrutura urbana do Vale do Upano?

A transformação na compreensão dessa área começou com o uso de LiDAR, tecnologia que utiliza feixes de laser emitidos de aeronaves para mapear o relevo sob a cobertura florestal. Assim, ao remover digitalmente as copas das árvores, os pesquisadores conseguiram visualizar padrões de elevações e depressões no solo que não eram perceptíveis em caminhadas de campo convencionais. Dessa forma, no Vale do Upano o LiDAR revelou centenas de plataformas de terra, arranjadas em conjuntos regulares, além de uma malha de estradas retilíneas e canais artificiais.

Essas plataformas, em muitos casos retangulares, aparecem alinhadas entre si e associadas a áreas abertas que provavelmente serviam para atividades comunitárias. Canais de drenagem correm paralelos ou perpendiculares às estruturas, indicando um controle cuidadoso do escoamento de água em um ambiente sujeito a chuvas intensas. Ademais, estradas retas, algumas com vários quilômetros de extensão, conectam diferentes grupos de plataformas. Assim, formando eixos de circulação que sugerem interação constante entre os núcleos habitados.

Plataformas: superfícies elevadas e niveladas, usadas para residências, rituais ou funções administrativas.

superfícies elevadas e niveladas, usadas para residências, rituais ou funções administrativas. Canais: estruturas lineares escavadas para drenar excesso de água, evitar encharcamento e possivelmente irrigar áreas produtivas.

estruturas lineares escavadas para drenar excesso de água, evitar encharcamento e possivelmente irrigar áreas produtivas. Estradas retas: vias planejadas que ligavam conjuntos de plataformas, permitindo mobilidade e integração regional.

Como era organizada a paisagem das cidades-jardim no Vale do Upano?

A organização espacial da cidade-jardim amazônica do Upano revela um planejamento que combina topografia, hidrologia e uso do solo. Em muitas áreas, as plataformas de terra estão dispostas em grupos, formando núcleos que podem ter funcionado como bairros ou conjuntos cerimoniais. Entre esses agrupamentos, há corredores de circulação marcados por estradas retas e faixas de terreno menos construído, onde se supõe a presença de roças, pomares e florestas manejadas.

Os canais de drenagem reforçam essa lógica de ordenamento da paisagem. Afinal, eles acompanham declives naturais, mas são retificados e interligados, o que aponta para intervenções humanas sistemáticas. Assim, a combinação de plataformas elevadas e canais sugere preocupação com enchentes, erosão e fertilidade do solo. Por sua vez, a rede de estradas não segue apenas o caminho mais fácil. Em muitos trechos, corta a topografia em linhas diretas, típica de um traçado planejado.

Conjuntos de plataformas formando núcleos densos de ocupação. Canais articulando drenagem e possível irrigação. Estradas retas conectando núcleos e criando eixos regionais. Áreas abertas e vegetadas compondo uma paisagem produtiva e habitável.

Por que essa descoberta muda a visão sobre a demografia pré-colombiana da Amazônia?

Durante boa parte do século XX, predominou a ideia de que a bacia amazônica abrigava apenas populações esparsas. Ou seja, dispersas em pequenas aldeias com baixo impacto sobre a floresta. No entanto, a descoberta das cidades-jardim do Vale do Upano acrescenta evidências de que, em certas regiões, a densidade populacional era muito maior do que se imaginava. Afinal, o número de plataformas, a extensão das estradas e a complexidade dos canais apontam para comunidades numerosas, organizadas e com capacidade de coordenação regional.

Essa configuração implica não apenas um contingente expressivo de habitantes, mas também sistemas de produção de alimentos capazes de sustentar essa população. Práticas como o manejo de solos, a criação de camadas férteis e a seleção de espécies úteis da floresta parecem ter sido fundamentais. Assim, a paisagem urbana-jardim do Upano sugere que a Amazônia pré-colombiana comportava redes de assentamentos interligados, comparáveis, em escala regional, a outros grandes sistemas urbanos das Américas.

Para a demografia pré-colombiana, isso significa revisar estimativas populacionais, considerar áreas antes vistas como marginais e reconhecer que a ocupação humana na floresta tropical era mais intensa, diversa e duradoura. Portanto, o padrão identificado no Equador dialoga com achados em outras partes da Amazônia, como terraços, geoglifos e solos antrópicos, reforçando a ideia de uma floresta profundamente moldada por sociedades complexas.

Durante boa parte do século XX, predominou a ideia de que a bacia amazônica abrigava apenas populações esparsas. Ou seja, dispersas em pequenas aldeias com baixo impacto sobre a floresta – depositphotos.com / gustavofrazao



Quais são os próximos passos na pesquisa sobre cidades-jardim amazônicas?

Os estudos no Vale do Upano ainda estão em desenvolvimento, e novas campanhas de LiDAR e escavação tendem a detalhar a cronologia e a função de cada tipo de estrutura. Assim, pesquisadores buscam entender quanto tempo essas cidades-jardim permaneceram ativas e como se relacionavam com outras regiões dos Andes e da Amazônia. Além disso, quais eventos ambientais ou sociais levaram à sua transformação ou abandono.

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A tendência, a partir de 2026, é que mais áreas da Amazônia sejam mapeadas com tecnologia semelhante, revelando se o padrão observado no Upano era um fenômeno regional específico ou parte de uma tradição mais ampla de urbanismo florestal. Em qualquer cenário, o sítio de densidade urbana do Vale do Upano já se consolidou como um ponto-chave para reescrever a história da ocupação humana na maior floresta tropical do planeta, recolocando as populações pré-colombianas como agentes centrais na construção dessas paisagens.