Microdoses de cogumelos na depressão: o que a ciência já sabe sobre psilocibina e saúde mental

Nos últimos anos, a ciência passou a olhar com mais atenção para compostos antes restritos ao universo das drogas ilícitas. Entre eles, a psilocibina, substância presente em alguns cogumelos, vem sendo estudada como possível aliada no tratamento da depressão resistente a outros medicamentos. Em vez de focar apenas nas experiências psicodélicas intensas, parte da pesquisa atual se volta às chamadas microdoses, quantidades muito pequenas que, em tese, não produzem alterações perceptíveis na consciência, mas podem influenciar o funcionamento do cérebro.

A depressão resistente, quando os sintomas persistem mesmo após múltiplas tentativas de tratamento, representa um desafio importante para a psiquiatria moderna. Nesse cenário, pesquisadores de centros como Imperial College London, no Reino Unido, e Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, investigam se a psilocibina, em diferentes regimes de dose, pode ajudar a destravar padrões rígidos de pensamento ligados à ruminação negativa, sensação de desesperança e perda de interesse pela vida cotidiana, sempre em contexto clínico controlado.

O que é microdose de psilocibina e como se diferencia de uma dose completa?

Em termos gerais, microdose é uma quantidade de substância tão baixa que não gera efeitos psicodélicos claros, como alterações visuais, distorção de tempo ou forte mudança de percepção. Em muitos protocolos experimentais, a microdose situa-se em torno de 1/10 a 1/20 da dose considerada terapêutica plena. A ideia é ficar abaixo do limiar em que a pessoa percebe uma mudança marcante na consciência, mas ainda assim estimular, de forma sutil, os sistemas cerebrais envolvidos no humor e na cognição.

Já as doses terapêuticas plenas, usadas em grande parte dos ensaios clínicos com psilocibina até 2026, produzem uma experiência psicodélica intensa, geralmente em apenas uma ou poucas sessões supervisionadas por equipe treinada. Nessas sessões, a pessoa permanece em ambiente seguro, deitada, usando máscara para os olhos e ouvindo música, enquanto terapeutas oferecem suporte emocional. A microdosagem, em contraste, costuma ser aplicada em dias alternados ou ciclos semanais, sem provocar esse tipo de vivência profunda, e seu potencial terapêutico ainda está em fase bem mais preliminar de investigação.

Ensaios clínicos com psilocibina ocorrem em ambientes controlados, com apoio psicológico contínuo – depositphotos.com / IgorVetushko



Como a psilocibina atua no cérebro e o que é neuroplasticidade?

Para entender o interesse científico nas microdoses de psilocibina, é importante compreender dois conceitos: neuroplasticidade e receptores de serotonina 2A. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, criando e fortalecendo novas conexões entre neurônios ou enfraquecendo ligações antigas. Essa flexibilidade é fundamental para aprendizagem, memória e também para a recuperação de padrões emocionais mais saudáveis após períodos de estresse ou adoecimento mental.

A psilocibina é convertida no organismo em psilocina, molécula que se liga principalmente aos receptores de serotonina do tipo 2A (5-HT2A), presentes em áreas envolvidas em autoconsciência, regulação emocional e pensamento abstrato. Estudos de imagem cerebral conduzidos por grupos do Imperial College London mostraram que, sob efeito de doses completas de psilocibina, há redução da rigidez em redes neurais associadas ao pensamento repetitivo e à ruminação negativa, ao mesmo tempo em que diferentes regiões do cérebro passam a se comunicar de maneiras menos habituais. Esse fenômeno é frequentemente descrito pelos pesquisadores como uma espécie de reinicialização ou afrouxamento de circuitos excessivamente presos a padrões depressivos.

Embora os ensaios clínicos mais robustos tenham sido realizados com doses altas em contextos psicoterapêuticos estruturados, alguns estudos preliminares com microdosagem sugerem que exposições repetidas e subperceptuais podem, em teoria, estimular a neuroplasticidade de forma gradual. A hipótese é que uma ativação suave dos receptores 5-HT2A, sem provocar uma experiência psicodélica completa, poderia criar um ambiente biológico mais favorável para que o cérebro se afaste, ao longo do tempo, de trilhas de pensamento marcadas pela autocrítica extrema e pelo pessimismo persistente.

Quais evidências clínicas já existem sobre psilocibina e depressão resistente?

Os dados mais consistentes até agora vêm de ensaios clínicos com doses plenas de psilocibina, e não de microdoses. Em 2016, pesquisadores da Johns Hopkins University publicaram resultados mostrando que, em pessoas com depressão associada a câncer avançado, uma ou duas sessões de psilocibina, combinadas a acompanhamento psicoterapêutico, levaram a reduções significativas em sintomas depressivos e ansiosos, efeitos que se mantiveram por meses em parte dos participantes. Estudos posteriores, incluindo pesquisas do Imperial College London, observaram resultados semelhantes em depressão maior resistente, comparando a psilocibina com antidepressivos tradicionais em condições controladas.

Em 2021 e nos anos seguintes, diversos grupos ao redor do mundo ampliaram esses achados, inclusive em ensaios de fase 2 e fase 3, com amostras maiores. Ainda assim, trata-se de um campo em desenvolvimento, com necessidade de acompanhamento prolongado e replicação em diferentes populações. Em relação à microdosagem, os resultados são mais mistos: alguns estudos controlados sugerem benefícios modestos em humor, criatividade percebida e sensação de energia; outros identificam forte influência de placebo, indicando que parte dos efeitos relatados pode estar ligada a expectativas e ao contexto em que a substância é utilizada.

A microdose de psilocibina é segura? Quais são os riscos e cuidados necessários?

Mesmo em quantidades pequenas, a psilocibina não é isenta de riscos. Pessoas com histórico pessoal ou familiar de transtornos psicóticos, como esquizofrenia, podem ser particularmente vulneráveis a reações adversas, motivo pelo qual ensaios clínicos costumam excluí-las. Também há relatos de aumento de ansiedade, desconforto físico e alterações transitórias na pressão arterial, sobretudo quando não há supervisão adequada ou quando a substância é obtida de fontes desconhecidas.

Entre os principais cuidados apontados por especialistas estão:

Acompanhamento médico e psicológico: Avaliação prévia, monitoramento de sintomas e definição clara de objetivos terapêuticos.

Avaliação prévia, monitoramento de sintomas e definição clara de objetivos terapêuticos. Avaliação de interações medicamentosas: Muitos pacientes com depressão resistente já fazem uso de antidepressivos, estabilizadores de humor ou ansiolíticos, o que exige atenção a possíveis combinações inadequadas.

Muitos pacientes com depressão resistente já fazem uso de antidepressivos, estabilizadores de humor ou ansiolíticos, o que exige atenção a possíveis combinações inadequadas. Origem da substância: Cogumelos de procedência duvidosa podem estar contaminados ou conter espécies tóxicas diferentes das que produzem psilocibina.

Cogumelos de procedência duvidosa podem estar contaminados ou conter espécies tóxicas diferentes das que produzem psilocibina. Condições de uso: Ambiente estável, apoio de profissionais capacitados e ausência de pressão para experimentar doses maiores ou uso recreativo.

Durante protocolos terapêuticos, o foco está na redução de padrões de pensamento negativos recorrentes – depositphotos.com / VitalikRadko



Como está a regulamentação da psilocibina no mundo e quais são as perspectivas futuras?

Até 2026, a psilocibina continua classificada como substância controlada em grande parte dos países, embora se observe um movimento gradual de descriminalização e regulamentação médica em algumas regiões. Cidades e estados em países como Estados Unidos e Canadá adotaram políticas locais mais flexíveis para uso supervisionado, sobretudo em contextos de pesquisa ou terapia assistida. Em paralelo, órgãos regulatórios de diferentes nações analisam dados de segurança e eficácia para decidir se e como a psilocibina poderá ser integrada aos sistemas de saúde.

No campo da psiquiatria, discute-se a possibilidade de que, no futuro, protocolos bem definidos de tratamento com psilocibina incluindo, potencialmente, regimes de microdosagem validados sejam oferecidos como opção para uma parcela específica de pacientes com depressão resistente, sempre sob orientação de equipes multidisciplinares. Pesquisadores ressaltam que o avanço responsável dessa integração depende de mais estudos controlados, formação profissional adequada e marcos regulatórios que priorizem segurança, informação clara e acesso equitativo.

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À medida que a evidência científica se acumula, a psilocibina deixa gradualmente o campo exclusivo do tabu e entra no debate sobre novas abordagens para o sofrimento psíquico. O desenvolvimento de terapias baseadas em microdoses, se vier a ser respaldado por dados robustos, pode ampliar o leque de estratégias disponíveis, ajudando a remodelar circuitos cerebrais associados à ruminação negativa e oferecendo uma alternativa para pessoas que não responderam a tratamentos convencionais. O impacto potencial sobre a saúde mental global dependerá, em grande parte, de como sociedade, profissionais e autoridades de saúde irão traduzir esse conhecimento em práticas seguras, éticas e baseadas em evidências.