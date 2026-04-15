De Taranto ao transe coletivo: como a tarantela nasceu do medo da aranha e virou celebração cultural

Nas terras quentes do sul da Itália, especialmente na região da Apúlia, entre os séculos XV e XVII, medicina, religião e música se cruzavam de forma intensa. A palavra tarantela remete diretamente à cidade portuária de Taranto e à aranha tarântula. Por isso, as pessoas passaram a associar essa aranha a crises de agitação e convulsões, conhecidas como tarantismo. Em torno desse fenômeno, surgiu uma tradição em que a dança deixava de ser simples entretenimento. Em vez disso, a população via nela um suposto remédio contra o veneno, articulando crença popular, práticas médicas rudimentares e ritos religiosos.

Cronistas, médicos e religiosos daquele período registraram relatos de pessoas que, após a alegada picada da tarântula, apresentavam comportamento descontrolado. Assim, choros, gritos, quedas, movimentos involuntários e forte sensibilidade à música marcavam esses casos. A crença popular sustentava que a única maneira de expulsar o veneno consistia em longas sessões de dança frenética. Nesse contexto, músicos locais acompanhavam a dança com instrumentos típicos, como tambores e cordas dedilhadas. A partir dessa prática, o ritual de cura gradualmente ganhou forma de dança folclórica, conhecida como tarantela. Com o tempo, a prática também incorporou elementos de festa e sociabilidade, transformando o medo em ocasião de encontro coletivo.

O que foi o tarantismo e por que a dança era vista como remédio?

O tarantismo aparece em relatos de historiadores e antropólogos como um fenômeno histérico-convulsivo coletivo. Esses surtos atingiam vilarejos do sul da Itália entre os séculos XV e XVII, com prolongamentos em algumas áreas até o século XIX. A explicação popular afirmava que a picada da tarântula provocava um desequilíbrio interno. Segundo essa visão, somente a música adequada e o suor intenso podiam restaurar a harmonia do corpo. Além disso, a medicina da época ainda seguia teorias humoralistas e mantinha forte influência religiosa. Por isso, muitos médicos aceitavam em parte essa interpretação e permitiam o chamado tratamento musical ao lado das práticas oficiais, ainda que com certa cautela.

Durante as chamadas curas, músicos locais observavam atentamente a reação da pessoa afetada. Quando o doente demonstrava maior agitação, os músicos aceleravam o pulso rítmico. Diante de certa apatia, eles modificavam a harmonia ou o compasso até provocar novo movimento. Assim, o objetivo declarado consistia em levar o corpo ao paroxismo da exaustão. Segundo a crença, o suor intenso expulsaria a toxina. Essa lógica ajudou a construir um repertório específico de canções de tarantismo. Esse repertório se baseava em padrões repetitivos, andamento veloz e cadências marcadas. Além disso, muitos estudiosos atuais interpretam o tarantismo como válvula de escape para tensões sociais e emocionais. Nesse sentido, a dança funcionava não apenas como remédio simbólico contra o veneno, mas também como espaço de expressão para angústias reprimidas.

aranha de alçapão -depositphotos.com / federico24

Como a palavra tarantela se conecta à cidade de Taranto e à aranha tarântula?

A raiz do termo tarantela remete diretamente a Taranto, cidade costeira com posição estratégica no sul da Itália desde a Antiguidade. O nome tarântula também deriva desse mesmo topônimo, o que reforça o vínculo entre o território e a criatura venenosa. Desse modo, ao longo dos séculos, a região de Taranto se transformou em referência simbólica para esse conjunto de crenças em torno da aranha, do veneno e da dança terapêutica.

Fontes históricas indicam forte associação dos casos de tarantismo com ambientes rurais e atividades agrícolas. De fato, o trabalho no campo aumentava o contato com aranhas e outros animais peçonhentos. Por isso, o imaginário local passou a relacionar qualquer crise de origem incerta à ação da tarântula de Taranto. Desmaios, histerias e estados de transe frequentemente recebiam essa interpretação. Assim, a tarantela nasceu, etimologicamente e simbolicamente, como a dança de Taranto. A comunidade a criou para enfrentar a ameaça atribuída essa aranha. Hoje, o termo também evoca uma paisagem cultural específica do Mediterrâneo meridional. Paralelamente, a palavra passou a circular em diferentes línguas europeias, consolidando a associação entre Taranto, a tarântula e a dança.

Do transe ao espetáculo: como o rito de exorcismo virou dança folclórica?

Com o tempo, o caráter estritamente terapêutico do tarantismo mudou de forma significativa. A partir do século XVII, em paralelo ao avanço de novas interpretações médicas e religiosas, muitos estudiosos passaram a enquadrar o fenômeno como histeria coletiva. Outros autores, por sua vez, viram nele uma manifestação de conflitos sociais e psicológicos. Em consequência, as sessões de dança, antes ligadas à urgência da cura, migraram para festas, romarias e celebrações sazonais. Nesses contextos, a tarantela já surgia com traços de dança popular. Gradualmente, o que era rito de exorcismo se transformou em linguagem de entretenimento e afirmação comunitária.

Esse processo incluiu uma espécie de domesticação do transe. O que antes evocava perigo, possessão e necessidade de exorcismo musical passou a integrar o repertório de espetáculo público. Músicos começaram a executar padrões rítmicos de tarantela em ocasiões festivas, como casamentos e festas de santos. Eles ajustavam o conteúdo religioso e reduziam elementos mais dramáticos, como gritos e quedas. Além disso, a repetição anual dessas práticas, muitas vezes ligada a festas de padroeiros, consolidou a tarantela como linguagem coreográfica e musical coletiva. Nesse novo cenário, a dança se afastou da cura individual e se aproximou da afirmação de identidade comunitária. Ainda assim, muitos gestos e giros preservam a memória do antigo rito de exorcismo, funcionando como arquivo vivo de experiências de transe e devoção.

Por que o ritmo rápido em 6/8 é tão importante na tarantela?

Um dos traços mais marcantes da tarantela aparece no compasso composto, frequentemente em 6/8. Esse padrão cria sensação de movimento constante, quase giratório. Em termos rítmicos, essa estrutura favorece o balanço alternado dos pés e o giro de pares ou grupos. Consequentemente, essa dinâmica se encaixa na antiga ideia de excitar o corpo até o limite. Além disso, a aceleração progressiva e as repetições insistentes contribuem para um estado de semi-transe, ainda que hoje se insira em contexto festivo.

Instrumentos como violino, mandolim, acordeão e percussões de pele sustentam esse pulse contínuo. Dessa forma, a dança pode se prolongar por vários minutos sem perda de intensidade. Historicamente, muitas pessoas percebiam esse tipo de andamento como algo capaz de mexer com o sangue e acordar o corpo de quem sofria a ação da tarântula. Na prática atual, o mesmo ritmo anima casamentos, festas populares e apresentações folclóricas. Assim, o gênero preserva a herança de energia e urgência que o caracteriza. Em algumas regiões italianas, versões contemporâneas da tarantela dialogam até com o rock e outras linguagens urbanas, integrando baterias, guitarras elétricas e arranjos modernos sem abandonar o compasso típico em 6/8.

Como a tarantela ajudou a moldar a identidade da música italiana?

A passagem do tarantismo para a tarantela festiva influenciou a imagem do sul da Itália. Muitos observadores passaram a enxergar a região como polo de músicas e danças intensas, com forte componente rítmico. No século XIX, colecionadores de folclore, compositores eruditos e viajantes registraram a tarantela como símbolo de um espírito meridional marcado pelo movimento e pela expressividade corporal. Esse interesse difundiu o gênero para além das aldeias rurais, alcançando teatros urbanos e, mais tarde, o cinema e a televisão. Posteriormente, a diáspora italiana levou a tarantela também para comunidades de imigrantes nas Américas, onde a dança passou a marcar festas de identidade étnica.

A influência da tarantela aparece em diversas áreas:

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na música clássica, com peças que se inspiram em seu ritmo e caráter dançante;

no repertório popular, em canções que usam o compasso de 6/8 ou variações próximas;

na imagem internacional da cultura italiana, frequentemente associada a cenas de dança animada em produções audiovisuais.

Dessa forma, uma prática que inicialmente se ligava ao medo da aranha e à tentativa de neutralizar um veneno real ou imaginado se transformou em um dos emblemas mais reconhecíveis da música italiana. A tarantela guarda, em sua base rítmica acelerada e em seus giros coreográficos, a memória de um passado em que dor, superstição e arte se misturavam. A dança converteu essa angústia em performance coletiva e, hoje, também em patrimônio cultural e turístico. Assim, o antigo medo da tarântula se reinventa continuamente como celebração de vida e de comunidade, conectando aldeias do sul da Itália, palcos internacionais e até produções midiáticas contemporâneas.