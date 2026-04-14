Supercentenários brasileiros: o que a miscigenação e o estilo de vida no Brasil podem revelar sobre a longevidade extrema

No Brasil, histórias de pessoas que chegam ou ultrapassam os 110 anos ganham cada vez mais visibilidade em registros civis, reportagens locais e bancos de dados acadêmicos. Esses supercentenários brasileiros chamam a atenção não apenas pela idade avançada, mas também pelo contexto singular em que envelhecem. O país apresenta intensa miscigenação entre populações de origem europeia, indígena e africana. Além disso, um ambiente tropical influencia hábitos alimentares, rotina diária e exposição ao ar livre.

Pesquisadores de universidades públicas, como a USP, a UFRGS e a Fiocruz, analisam a combinação entre diversidade genética, condições ambientais e estilo de vida. Dessa forma, eles tentam entender por que alguns indivíduos atravessam várias décadas sem desenvolver doenças degenerativas graves ou mantendo-as sob controle. A partir de coortes de idosos muito longevos, esses estudos identificam padrões que podem explicar essa longevidade extrema em solo brasileiro.

Como os estudos de coorte no Brasil investigam a longevidade extrema

Nas últimas décadas, projetos como o Projeto 80+ da USP e pesquisas de envelhecimento em Ribeirão Preto, Bambuí (MG), Porto Alegre (RS) e no Nordeste acompanham idosos acima de 80, 90 e 100 anos. Embora a maioria não seja supercentenária, esses grupos ajudam a mapear condições comuns entre quem envelhece sem grandes incapacidades. Entre os fatores avaliados, pesquisadores consideram hábitos alimentares, atividade física cotidiana, vínculos comunitários, histórico de doenças crônicas e composição genética.

Esses estudos identificam, por exemplo, que muitos dos mais velhos viveram boa parte da vida em áreas rurais ou cidades pequenas. Nessas regiões, eles mantiveram forte engajamento em trabalho físico moderado, sono relativamente regular e alimentação baseada em produtos locais. A pesquisa de Bambuí, em Minas Gerais, já se tornou referência internacional em epidemiologia do envelhecimento. Ela descreve um perfil de idosos que, mesmo com baixa renda, constroem rotinas marcadas por caminhadas, contato com vizinhos e poucas refeições ultraprocessadas até fases mais recentes da vida.

Em paralelo, núcleos de genética da USP e de outras instituições cruzam dados dessas coortes com marcadores genéticos associados à inflamação crônica, ao metabolismo de gorduras e à resposta imunológica. Assim, pesquisadores buscam compreender como a ancestralidade europeia, indígena e africana se combina em perfis que, em alguns casos, reduzem o risco de doenças cardiovasculares, diabetes ou demências em idades muito avançadas. Além disso, alguns grupos começam a integrar informações sobre microbiota intestinal e epigenética para refinar essas análises.

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Miscigenação brasileira pode proteger contra doenças degenerativas?

A palavra-chave em discussão entre especialistas envolve a miscigenação. O Brasil figura entre os países com maior heterogeneidade genética do mundo. Esse quadro resulta de séculos de encontros forçados e voluntários entre europeus, africanos e povos originários. Estudos de genética populacional publicados a partir de 2019, em revistas internacionais, sugerem que essa mistura pode gerar combinações de genes que modulam melhor processos inflamatórios e respostas imunológicas. Esses processos representam pilares centrais no desenvolvimento de doenças degenerativas.

Algumas pesquisas em coortes brasileiras de idosos indicam que pessoas com ancestralidade mista apresentam perfis metabólicos intermediários. Em muitos casos, esses indivíduos exibem níveis de colesterol, pressão arterial e glicemia que permanecem controlados quando associam esse perfil genético a um estilo de vida ativo. Assim, esses índices se mantêm em faixas relativamente adequadas mesmo após os 80 ou 90 anos. Em supercentenários documentados em regiões como interior da Bahia, Minas Gerais e Ceará, relatos de médicos e geriatras apontam menor prevalência de doenças cardiovasculares graves e de demência diagnosticada formalmente. Ainda assim, limitações de acesso a exames sofisticados dificultam algumas conclusões.

A comunidade científica ainda não alcança consenso de que a miscigenação, por si só, garanta maior longevidade. No entanto, a interação entre diversidade genética e fatores ambientais brasileiros aparece com frequência nas análises. Entre os pontos que a literatura destaca como possíveis mecanismos de proteção, estudiosos citam:

Maior variabilidade de genes relacionados à resposta inflamatória, o que pode reduzir inflamação crônica de baixo grau;

Combinações de alelos associadas ao metabolismo de gorduras e açúcares que funcionam melhor em contextos de dieta tradicional menos industrializada;

Perfis genéticos que fortalecem a resposta a infecções ao longo da vida, favorecendo quem chega a idades muito avançadas com menor dano acumulado.

Estilo de vida tropical e dieta regional: que papel desempenham?

Outro eixo recorrente nos estudos sobre supercentenários brasileiros envolve o chamado estilo de vida tropical. Em muitas localidades, especialmente fora dos grandes centros urbanos, o cotidiano inclui maior exposição ao sol e atividades ao ar livre. Além disso, essas comunidades mantêm horários de refeição mais regulares e forte interação social em praças, igrejas e feiras. Essa rotina, combinada com tradições culinárias regionais, influencia indicadores de saúde de longo prazo.

Em Estados do Nordeste, por exemplo, dietas com feijão, arroz, raízes como mandioca, frutas frescas e peixes de água salgada ou doce formam a base alimentar de idosos muito longevos. No Sul e Sudeste, estudos relatam consumo frequente de hortaliças, leguminosas, milho e derivados, além de frutas sazonais. Apesar de variações regionais, alguns pontos se repetem entre quem supera o século de vida:

Ingestão regular de alimentos minimamente processados, preparados em casa; Consumo diário de feijão ou leguminosas, associados a fibras e proteínas vegetais; Presença constante de frutas e verduras, que fornecem vitaminas e antioxidantes; Uso moderado de carnes, muitas vezes alternadas com ovos e peixes; Baixo contato com ultraprocessados durante boa parte da vida adulta.

Associado a isso, a prática de atividade física espontânea aparece com destaque. Muitas pessoas caminham longas distâncias, trabalham na agricultura familiar ou se mantêm em tarefas domésticas até idades avançadas. Pesquisadores apontam esse padrão como um dos elementos que diferenciam superidosos rurais e de cidades pequenas de idosos urbanos que passaram décadas em rotinas mais sedentárias. Além disso, redes de apoio familiar e comunitário costumam reduzir o isolamento social, o que também protege a saúde mental e funcional.

O que o envelhecimento no Brasil pode ensinar à ciência global?

A combinação entre miscigenação genética, estilo de vida tropical e dieta regional coloca o Brasil em posição estratégica para pesquisas sobre longevidade extrema. Enquanto países com populações mais homogêneas investigam principalmente variações dentro de um mesmo tronco genético, o cenário brasileiro oferece um verdadeiro laboratório natural. Nesse contexto, diferentes origens se cruzam em um mesmo indivíduo, sob condições ambientais variadas e, muitas vezes, marcadas por desigualdade.

Especialistas em demografia, genética e saúde pública afirmam que lições extraídas da experiência brasileira podem refinar modelos internacionais sobre envelhecimento saudável. Entre os pontos de interesse global, pesquisadores destacam:

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Entender como a diversidade genética interfere na resposta a dietas regionais específicas;

Avaliar o impacto de redes de apoio familiar e comunitário em contextos de baixa renda;

Investigar se combinações particulares de ancestrais europeus, indígenas e africanos modulam o risco de doenças neurodegenerativas;

Mapear fatores de proteção presentes na vida de supercentenários que cresceram em cenários de alta desigualdade social.

O número de supercentenários confirmados ainda permanece pequeno e enfrenta desafios de documentação. Apesar disso, o interesse acadêmico por esses casos cresce a cada ano. Para a ciência global, compreender por que alguns brasileiros atravessam tantas décadas com relativa manutenção da autonomia oferece pistas valiosas. Assim, pesquisadores podem entender melhor como genética, ambiente e cultura se entrelaçam na construção de uma longevidade extrema mais saudável e funcional, em diferentes partes do mundo.