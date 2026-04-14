Ar rarefeito: entenda os efeitos da altitude no organismo e os limites da adaptação humana

Em grandes altitudes, o ar continua rico em oxigênio em termos de proporção, mas a quantidade disponível para o organismo cai de forma significativa. Esse fenômeno é responsável por mudanças profundas no funcionamento do corpo humano e está no centro das preocupações de alpinistas, atletas de esportes de montanha e equipes médicas que atuam em regiões acima de 2.500 metros. A combinação de ar rarefeito, esforço físico e frio pode desencadear desde cansaço intenso até quadros graves, como edemas e perda de consciência.

Em altitudes elevadas, o organismo passa a disputar cada molécula desse gás com mais dificuldade, mesmo que a pessoa esteja em repouso. Pequenas tarefas do dia a dia, como caminhar alguns metros ou subir poucos degraus, podem gerar falta de ar, taquicardia e sensação de exaustão. Essas respostas não são sinais de fraqueza, mas sim o reflexo de um ajuste fisiológico que tenta manter tecidos vitais, principalmente cérebro e coração, abastecidos de forma mínima.

O que é hipóxia hipobárica e como a altitude afeta o oxigênio?

O termo hipóxia hipobárica descreve a redução da disponibilidade de oxigênio causada pela queda da pressão atmosférica em grandes altitudes. A composição do ar continua com cerca de 21% de oxigênio, porém a pressão que empurra esse gás para dentro dos pulmões diminui. Como consequência, a pressão parcial de oxigênio (PO) no ar inspirado e nos alvéolos pulmonares despenca à medida que a altitude aumenta.

Nos pulmões, o oxigênio se desloca dos alvéolos para o sangue seguindo um gradiente de pressão: sai de onde está mais concentrado e passa para onde está menos concentrado. Em altitudes elevadas, esse gradiente fica menor, dificultando a difusão. Assim, mesmo com respiração aparentemente normal, a quantidade de oxigênio que entra na corrente sanguínea é reduzida. A saturação de oxigênio na hemoglobina cai, e menos oxigênio é transportado aos tecidos, fenômeno frequentemente detectado por oxímetros em montanhistas.

Estudos em fisiologia do exercício e medicina de altitude mostram que, a partir de cerca de 2.5003.000 metros, já se observa queda importante da saturação, especialmente durante esforço. Em altitudes extremas, como acima de 8.000 metros região conhecida entre alpinistas como zona da morte a PO alveolar é tão baixa que a sobrevivência prolongada se torna inviável sem apoio suplementar, como cilindros de oxigênio.

A hipóxia hipobárica reduz a entrada de oxigênio no sangue, mesmo com respiração normal, gerando cansaço e falta de ar – depositphotos.com / IuliiaVerstaBO



Como o corpo reage imediatamente à altitude elevada?

Ao chegar a um ambiente de maior altitude, a primeira resposta do organismo é rápida e automática. Sensores localizados nos vasos sanguíneos e no sistema nervoso detectam a redução do oxigênio circulante e acionam o aumento da frequência respiratória. A pessoa passa a respirar mais rápido e mais profundamente, tentando compensar a queda da PO alveolar e elevar a quantidade de oxigênio que entra nos pulmões por minuto.

Em paralelo, o coração acelera. A frequência cardíaca sobe para bombear o sangue com mais velocidade, distribuindo o pouco oxigênio disponível de forma mais eficiente para órgãos vitais. Esse mecanismo explica por que atletas e alpinistas sentem o coração disparar em esforços considerados leves ao nível do mar. Há também uma leve constrição de vasos sanguíneos em algumas regiões e uma redistribuição do fluxo para o cérebro e o miocárdio.

Essas adaptações imediatas, embora úteis, têm custo. O esforço para respirar mais e o trabalho cardíaco aumentado geram sensação de cansaço e podem comprometer o sono. A ventilação intensa provoca ainda eliminação maior de dióxido de carbono, alterando o equilíbrio ácido-base do sangue. A partir daí, começa um processo mais lento de reajuste, que envolve rins, medula óssea e sistemas hormonais.

Como funciona a aclimatação e por que atletas treinam em altitude?

Com a permanência em altitude por dias ou semanas, entra em cena a fase de aclimatação. Um dos mecanismos centrais é o aumento da produção de eritropoietina (EPO), hormônio fabricado principalmente pelos rins. Em resposta à hipóxia hipobárica, a EPO estimula a medula óssea a produzir mais glóbulos vermelhos, elevando o número de hemácias e, consequentemente, a quantidade total de hemoglobina disponível para carregar oxigênio.

Esse ajuste não é imediato. Normalmente, leva alguns dias para que a concentração de hemácias comece a subir e semanas para que o organismo atinja um novo patamar de equilíbrio. Estudos de medicina esportiva, amplamente utilizados por equipes olímpicas e atletas de endurance, mostram que o treinamento em altitude moderada pode aumentar a capacidade de transporte de oxigênio, melhorando o desempenho quando o atleta retorna ao nível do mar.

Além do sangue, o corpo promove outras adaptações de médio prazo, como:

Aumento da densidade capilar em alguns tecidos, facilitando a entrega de oxigênio às células;

Ajustes na função mitocondrial, otimizando o uso do oxigênio disponível;

Alterações na ventilação em repouso e durante o sono, reduzindo episódios de apneia relacionados à altitude.

Mesmo com essas mudanças, a aclimatação tem limites. Em altitudes extremas, a produção de glóbulos vermelhos não é suficiente para compensar a baixa PO, e o organismo entra em déficit crônico, o que ajuda a explicar a fadiga extrema relatada por alpinistas em expedições a grandes montanhas.

O organismo responde com aceleração da respiração e dos batimentos cardíacos para compensar a menor oferta de oxigênio – depositphotos.com / danmir12



Quais são os riscos do Mal de Montanha Agudo e dos edemas?

Quando a subida é rápida ou o corpo não dispõe de tempo para se adaptar, surgem os sintomas do Mal de Montanha Agudo (MMA). Normalmente, eles aparecem entre 6 e 24 horas após a chegada a uma nova altitude e incluem dor de cabeça, náuseas, tontura, falta de apetite, insônia e sensação de cansaço desproporcional ao esforço. Pesquisas em medicina de altitude indicam que o MMA é comum acima de 2.5003.000 metros, especialmente em pessoas que sobem de forma acelerada.

Em casos mais sérios, podem ocorrer complicações potencialmente fatais: o edema pulmonar de alta altitude (EPAA) e o edema cerebral de alta altitude (ECAA). No EPAA, o aumento da pressão nos vasos dos pulmões e alterações na permeabilidade capilar levam ao acúmulo de líquido nos alvéolos, dificultando ainda mais as trocas gasosas. A pessoa passa a sentir falta de ar intensa, tosse (às vezes com espuma rosada) e diminuição acentuada da tolerância ao esforço.

Já o ECAA envolve acúmulo de líquido no cérebro, associado à hipóxia e a alterações na barreira hematoencefálica. Os sinais incluem dor de cabeça forte, confusão, dificuldade para caminhar em linha reta, alterações de comportamento e, em estágios avançados, perda de consciência. Essas condições são emergências médicas descritas em relatórios de expedições de alta montanha e em publicações de medicina esportiva e militar.

A principal medida terapêutica, respaldada por diretrizes internacionais, é descer a altitude o mais rápido possível, sempre que possível de forma segura. Oxigênio suplementar, medicamentos específicos e câmaras hiperbáricas portáteis podem ser utilizados em ambientes remotos, mas não substituem a descida. Para reduzir o risco de MMA, montanhistas experientes e equipes de resgate seguem regras práticas, como:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Evitar ganhos bruscos de altitude em um único dia, principalmente acima de 3.000 metros; Inserir dias de descanso a cada poucos dias de subida para favorecer a aclimatação; Manter hidratação adequada e moderar o esforço físico nas primeiras 2448 horas em uma nova altitude.

A combinação de conhecimento fisiológico, estratégias de aclimatação e monitoramento de sintomas permite que atletas e alpinistas enfrentem ambientes de ar rarefeito com maior segurança. A compreensão da hipóxia hipobárica e de suas consequências sobre o coração, os pulmões e o cérebro tem sido constantemente aprofundada por estudos em medicina esportiva, contribuindo para que o limite entre desafio e risco seja administrado com mais precisão em cada expedição ou competição em altitude.