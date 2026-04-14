Herói do Camboja: o rato gigante africano que detectou minas terrestres e ganhou aposentadoria após salvar milhares de vidas

O uso de ratos como farejadores ainda causa estranhamento em muita gente. No entanto, esses animais já participam de operações reais em diferentes países. Eles ajudam a localizar explosivos, identificar doenças e apoiar equipes humanitárias em campo.

A principal vantagem dos ratos farejadores está no tamanho reduzido e no olfato aguçado. Além disso, eles têm custo de manejo menor que o de outros animais treinados. Por essa razão, organizações internacionais passaram a investir em programas específicos de treinamento.

Rato farejador do Camboja – Divulgação

Ratos podem ser tão bons quanto cães farejadores?

Em muitos testes, ratos demonstram desempenho comparável ao de cães treinados. Eles detectam odores muito específicos com rapidez e precisão. Em áreas com minas terrestres, por exemplo, o rato percorre o terreno com leveza e reduz o risco de detonação.

Os ratos farejadores aprendem a associar o cheiro de explosivos a recompensas em comida. Esse método de adestramento exige repetição e consistência. Apesar disso, o processo costuma levar menos tempo que o treinamento completo de um cão policial.

Na prática, cada espécie apresenta vantagens diferentes. Os cães cobrem distâncias maiores e trabalham em ambientes variados. Já os ratos avançam em áreas estreitas, com entulho e vegetação densa. Assim, muitas equipes combinam os dois tipos de farejadores em uma mesma operação.

Como funciona o treinamento de um rato farejador?

O treinamento começa ainda na fase jovem do animal. Técnicos acostumam o rato ao contato humano e ao uso de coleiras leves. Em seguida, introduzem cheiros específicos, como explosivos ou amostras biológicas.

O animal recebe alimento sempre que marca o odor correto. Com o tempo, o rato aprende a parar, arranhar o chão ou realizar outro gesto combinado. Esse comportamento indica a presença da substância alvo. O sistema de recompensas mantém o animal motivado durante toda a atividade.

Primeiro, a equipe socializa o rato em ambiente controlado.

Depois, apresenta o odor alvo em pequenas quantidades.

Em seguida, associa a resposta correta à recompensa.

Por fim, leva o animal para testes em campo aberto.

Esse tipo de treino não envolve dor ou privação extrema. A rotina busca garantir bem-estar mínimo, já que animais estressados respondem pior aos estímulos. Dessa forma, os ratos mantêm a eficiência durante mais tempo.

Quais outros animais podem atuar como farejadores?

O cão ainda aparece como o farejador mais conhecido no mundo. Entretanto, pesquisadores utilizam diferentes espécies em tarefas variadas. Cada animal contribui com características muito específicas.

Abelhas : detectam compostos químicos no ar em concentrações muito baixas.

: detectam compostos químicos no ar em concentrações muito baixas. Porcos : encontram trufas e outros alimentos subterrâneos com precisão.

: encontram trufas e outros alimentos subterrâneos com precisão. Pombos : já participaram de estudos de detecção visual e olfativa.

: já participaram de estudos de detecção visual e olfativa. Roedores em geral: servem em testes de diagnóstico de doenças.

Mesmo assim, ratos e cães dominam a maior parte das operações oficiais. Eles se adaptam melhor ao contato com equipes humanas. Além disso, possuem capacidade de aprendizado compatível com missões complexas.

Estátua do rato farejador do Camboja – Divulgação

O rato gigante africano que se tornou herói no Camboja

Entre os ratos farejadores, o rato gigante africano ganhou destaque mundial. Um desses animais trabalhou por cinco anos na detecção de minas terrestres no Camboja. Durante esse período, ajudou a vasculhar uma área superior a 140 mil metros quadrados.

O animal identificou dezenas de explosivos e munições enterradas. Cada achado permitiu a remoção segura da carga pelas equipes especializadas. Dessa maneira, moradores locais recuperaram terrenos antes considerados perigosos.

Após anos de serviço, a organização responsável decidiu aposentar o rato gigante africano. A entidade ofereceu uma rotina mais tranquila e cuidados até o fim da vida. Em reconhecimento ao trabalho realizado, a história do animal inspirou uma estátua simbólica.

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Primeiro, o rato passou pelo treinamento específico para minas terrestres. Depois, integrou equipes em diferentes áreas contaminadas. Com o tempo, acumulou resultados e ampliou a área segura no país. Ao final da carreira, recebeu aposentadoria e homenagem pública.

O caso desse rato gigante africano reforça o potencial dos roedores farejadores. Ao lado de cães e de outros animais treinados, esses pequenos aliados ajudam a salvar vidas, reduzir riscos e recuperar espaços inteiros para a população local.