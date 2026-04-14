Herói do Camboja: o rato gigante africano que detectou minas terrestres e ganhou aposentadoria após salvar milhares de vidas
Herói do Camboja: descubra como o rato gigante africano rivaliza com cães farejadores, inspira novos animais detectores e salva milhares de vidas
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O uso de ratos como farejadores ainda causa estranhamento em muita gente. No entanto, esses animais já participam de operações reais em diferentes países. Eles ajudam a localizar explosivos, identificar doenças e apoiar equipes humanitárias em campo.
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A principal vantagem dos ratos farejadores está no tamanho reduzido e no olfato aguçado. Além disso, eles têm custo de manejo menor que o de outros animais treinados. Por essa razão, organizações internacionais passaram a investir em programas específicos de treinamento.
Ratos podem ser tão bons quanto cães farejadores?
Em muitos testes, ratos demonstram desempenho comparável ao de cães treinados. Eles detectam odores muito específicos com rapidez e precisão. Em áreas com minas terrestres, por exemplo, o rato percorre o terreno com leveza e reduz o risco de detonação.
Os ratos farejadores aprendem a associar o cheiro de explosivos a recompensas em comida. Esse método de adestramento exige repetição e consistência. Apesar disso, o processo costuma levar menos tempo que o treinamento completo de um cão policial.
Na prática, cada espécie apresenta vantagens diferentes. Os cães cobrem distâncias maiores e trabalham em ambientes variados. Já os ratos avançam em áreas estreitas, com entulho e vegetação densa. Assim, muitas equipes combinam os dois tipos de farejadores em uma mesma operação.
Como funciona o treinamento de um rato farejador?
O treinamento começa ainda na fase jovem do animal. Técnicos acostumam o rato ao contato humano e ao uso de coleiras leves. Em seguida, introduzem cheiros específicos, como explosivos ou amostras biológicas.
O animal recebe alimento sempre que marca o odor correto. Com o tempo, o rato aprende a parar, arranhar o chão ou realizar outro gesto combinado. Esse comportamento indica a presença da substância alvo. O sistema de recompensas mantém o animal motivado durante toda a atividade.
- Primeiro, a equipe socializa o rato em ambiente controlado.
- Depois, apresenta o odor alvo em pequenas quantidades.
- Em seguida, associa a resposta correta à recompensa.
- Por fim, leva o animal para testes em campo aberto.
Esse tipo de treino não envolve dor ou privação extrema. A rotina busca garantir bem-estar mínimo, já que animais estressados respondem pior aos estímulos. Dessa forma, os ratos mantêm a eficiência durante mais tempo.
Quais outros animais podem atuar como farejadores?
O cão ainda aparece como o farejador mais conhecido no mundo. Entretanto, pesquisadores utilizam diferentes espécies em tarefas variadas. Cada animal contribui com características muito específicas.
- Abelhas: detectam compostos químicos no ar em concentrações muito baixas.
- Porcos: encontram trufas e outros alimentos subterrâneos com precisão.
- Pombos: já participaram de estudos de detecção visual e olfativa.
- Roedores em geral: servem em testes de diagnóstico de doenças.
Mesmo assim, ratos e cães dominam a maior parte das operações oficiais. Eles se adaptam melhor ao contato com equipes humanas. Além disso, possuem capacidade de aprendizado compatível com missões complexas.
O rato gigante africano que se tornou herói no Camboja
Entre os ratos farejadores, o rato gigante africano ganhou destaque mundial. Um desses animais trabalhou por cinco anos na detecção de minas terrestres no Camboja. Durante esse período, ajudou a vasculhar uma área superior a 140 mil metros quadrados.
O animal identificou dezenas de explosivos e munições enterradas. Cada achado permitiu a remoção segura da carga pelas equipes especializadas. Dessa maneira, moradores locais recuperaram terrenos antes considerados perigosos.
Após anos de serviço, a organização responsável decidiu aposentar o rato gigante africano. A entidade ofereceu uma rotina mais tranquila e cuidados até o fim da vida. Em reconhecimento ao trabalho realizado, a história do animal inspirou uma estátua simbólica.
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- Primeiro, o rato passou pelo treinamento específico para minas terrestres.
- Depois, integrou equipes em diferentes áreas contaminadas.
- Com o tempo, acumulou resultados e ampliou a área segura no país.
- Ao final da carreira, recebeu aposentadoria e homenagem pública.
O caso desse rato gigante africano reforça o potencial dos roedores farejadores. Ao lado de cães e de outros animais treinados, esses pequenos aliados ajudam a salvar vidas, reduzir riscos e recuperar espaços inteiros para a população local.