Usar papel-alumínio em cartões funciona? Veja como ele bloqueia sinais de NFC e evita golpes

Em centros urbanos e locais muito movimentados, é comum que algumas pessoas envolvam cartões de débito e crédito em papel-alumínio. A prática costuma ser associada à tentativa de bloquear sinais de pagamento por aproximação, como RFID e NFC, utilizados em cartões contactless e dispositivos móveis. A motivação principal é reduzir o risco de leituras não autorizadas e fraudes silenciosas, especialmente em ambientes lotados, como transporte público, shoppings e eventos.

A adoção crescente de pagamentos sem contato levanta dúvidas sobre a segurança desses sistemas. Como a transação é feita apenas aproximando o cartão da maquininha, parte do público acredita que um criminoso poderia usar um equipamento portátil para capturar dados ou realizar cobranças indevidas à distância. A partir desse receio, o papel-alumínio surge como uma solução improvisada, embora pouco discutida de forma técnica.

O que são RFID e NFC nos cartões por aproximação?

Os cartões de crédito e débito com pagamento por aproximação utilizam um pequeno chip com tecnologia de radiofrequência. Em geral, trabalham com RFID (Identificação por Radiofrequência) ou NFC (Comunicação por Campo Próximo). Ambos funcionam por meio de ondas de rádio de curto alcance, ativadas quando o cartão é aproximado de um terminal compatível.

No caso dos cartões contactless, o chip NFC costuma operar em distâncias muito pequenas, normalmente de alguns centímetros. O terminal de pagamento gera um campo eletromagnético e alimenta o chip, que responde com os dados necessários para a transação. Não há contato físico com leitura da tarja ou inserção do cartão, o que torna o pagamento mais rápido e reduz o desgaste físico do plástico.

Um ponto importante é que os dados transmitidos são, em geral, limitados. Em muitos sistemas, não é enviada a senha, e o número completo do cartão pode ser protegido por mecanismos de tokenização ou criptografia. Ainda assim, parte das pessoas teme a possibilidade de captura dessas informações por aparelhos não autorizados, o que alimenta o uso de barreiras físicas, como o próprio papel-alumínio.

Cartões com tecnologia NFC permitem pagamentos por aproximação, mas também geram dúvidas sobre segurança em locais movimentados – depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky

Por que algumas pessoas usam papel-alumínio em cartões com NFC?

A ideia de envolver cartões com pagamento por aproximação em papel-alumínio está ligada ao conceito de gaiola de Faraday, uma estrutura que bloqueia ou reduz a passagem de ondas de rádio. O alumínio é um material condutor e, em teoria, pode atenuar o sinal entre o cartão e o terminal de leitura, impedindo que o chip NFC seja acionado por aparelhos próximos.

Na prática, quem adota esse hábito costuma ter três objetivos principais:

Evitar leituras acidentais do cartão em terminais muito sensíveis ou mal posicionados;

Reduzir o temor de que criminosos usem máquinas portáteis para cobranças não autorizadas em ambientes cheios;

Impedir qualquer tipo de comunicação sem contato quando o cartão estiver guardado na carteira ou na bolsa.

Apesar de parecer uma solução simples, essa proteção improvisada não leva em conta as características reais do NFC, que exige proximidade muito grande e alinhamento entre cartão e leitor. Em situações do dia a dia, uma cobrança indevida exigiria que o criminoso colocasse o terminal muito perto da carteira, por tempo suficiente para completar a transação, o que tende a chamar atenção.

Envolver o cartão em papel-alumínio realmente funciona?

Do ponto de vista físico, o papel-alumínio pode, sim, dificultar ou bloquear a leitura por aproximação, principalmente se o cartão estiver completamente envolto e o alumínio não estiver rasgado. Ao criar uma espécie de barreira ao redor do chip, o sinal do leitor tem dificuldade para alcançar o cartão e ativar a comunicação NFC.

No entanto, a eficácia dessa medida é limitada e depende de vários fatores, como a espessura do alumínio, a forma de envolvimento, a potência do terminal e a distância envolvida. Em carteiras lotadas, com vários cartões e objetos metálicos, a leitura já tende a ser naturalmente mais difícil, mesmo sem qualquer tipo de blindagem caseira.

Além disso, especialistas em segurança de meios de pagamento apontam que o cenário de fraudes por aproximação à distância é menos comum do que se imagina. Golpes envolvendo cartões geralmente exploram outras fragilidades, como clonagem em maquininhas adulteradas, vazamento de dados em sites ou engenharia social. Nesse contexto, o papel-alumínio pode ter efeito prático limitado, funcionando mais como sensação de proteção do que como barreira principal contra fraudes.

Em quais situações o papel-alumínio pode ajudar de fato?

Embora não seja uma solução profissional, o uso de papel-alumínio em torno do cartão pode ter algum efeito em cenários muito específicos. Em locais extremamente lotados, com contato físico constante e pouca atenção ao que acontece ao redor, a blindagem improvisada pode reduzir ainda mais a chance, já baixa, de leituras indesejadas por aproximação.

Também pode ser útil para quem transporta vários cartões contactless em um mesmo compartimento e quer evitar que a maquininha reconheça o cartão errado durante um pagamento. Nesse caso, a blindagem de alguns cartões pode obrigar o terminal a identificar apenas o cartão que está exposto durante a transação.

Apesar disso, o uso contínuo de papel-alumínio pode danificar o plástico, arranhar a superfície do chip e causar incômodos no manuseio. Além do aspecto prático, o material improvisado não oferece proteção contra outros tipos de fraude, como uso indevido de dados obtidos pela internet ou golpes que envolvem contato direto com o titular.

Quais alternativas são mais seguras e práticas para proteger dados financeiros?

Existem opções mais adequadas e pensadas especificamente para a proteção de cartões com tecnologia RFID e NFC. Uma delas é o uso de capas ou carteiras com bloqueio de RFID, construídas com materiais condutores ou camadas internas que formam uma barreira estável contra radiofrequência. Esses acessórios são projetados para durar mais, não danificam o cartão e oferecem proteção mais previsível do que o alumínio comum.

Além da barreira física, as próprias instituições financeiras disponibilizam recursos de segurança adicionais. Entre as medidas mais eficazes para reduzir riscos, destacam-se:

Ativar notificações em tempo real de compras por SMS ou aplicativo; Utilizar aplicativos dos bancos para bloquear e desbloquear temporariamente o cartão por aproximação; Definir limites baixos para transações contactless sem senha, quando essa configuração estiver disponível; Atualizar dados de contato e monitorar extratos com frequência; Dar preferência a carteiras digitais seguras em smartphones com autenticação biométrica.

Outra estratégia é manter apenas os cartões necessários no dia a dia, reduzindo a quantidade de plásticos em circulação. Em caso de perda, roubo ou qualquer movimentação estranha, o bloqueio imediato pelo canal oficial do banco e o pedido de um novo cartão continuam sendo as respostas mais importantes para limitar prejuízos.

O uso de papel-alumínio em cartões virou uma solução improvisada para quem quer bloquear sinais de radiofrequência – depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy



Como equilibrar conveniência e segurança nos pagamentos por aproximação?

Os pagamentos por aproximação foram desenvolvidos para agilizar compras e diminuir o contato físico com terminais, algo que ganhou ainda mais relevância nos últimos anos. A chave é equilibrar essa praticidade com boas práticas de segurança. Recursos como senha, autenticação em duas etapas, limites de valor e monitoramento constante de transações tendem a ter impacto maior do que improvisos como o papel-alumínio.

Para quem ainda se sente desconfortável com o uso do NFC, uma alternativa é desativar a função de pagamento por aproximação, quando o emissor do cartão oferecer essa opção, e utilizar somente o chip com senha. Outra possibilidade é priorizar carteiras digitais em celulares com recursos avançados de segurança, que costumam usar tokens dinâmicos em cada compra.

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Dessa forma, o envolvimento de cartões com papel-alumínio pode ser entendido como uma reação intuitiva às novas tecnologias de pagamento, mas não como solução principal. A combinação de ferramentas oferecidas pelos bancos, acessórios adequados e atenção rotineira às movimentações financeiras tende a ser mais eficiente para proteger dados e evitar fraudes, sem abrir mão da comodidade dos meios de pagamento atuais.