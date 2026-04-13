Fármacos senolíticos e células zumbis: como a ciência tenta retardar doenças do envelhecimento

O estudo dos fármacos senolíticos ganhou espaço na pesquisa em longevidade. Essa linha propõe uma estratégia diferente das abordagens tradicionais. Em vez de tratar apenas doenças específicas, os pesquisadores buscam remover células defeituosas associadas ao envelhecimento. Essas células, chamadas de células senescentes ou células zumbis, permanecem vivas, porém incapazes de se dividir. Com o tempo, elas se acumulam em vários tecidos e passam a interferir no funcionamento saudável do organismo.

A presença dessas células não representa um fenômeno raro nem restrito à idade avançada. Elas surgem ao longo da vida em resposta a danos no DNA, estresse oxidativo, inflamação crônica ou exposição a toxinas. Em condições normais, o sistema imunológico reconhece essas células e as elimina. No entanto, quando esse processo perde eficiência, o organismo permite o acúmulo progressivo dessas células. Esse cenário cria um ambiente favorável ao surgimento de doenças crônicas relacionadas à idade.

O que são células senescentes e por que o SASP é chamado de cascata inflamatória?

As células senescentes entram em um estado de parada permanente do ciclo celular. Esse freio de segurança evita que uma célula danificada se torne cancerígena. Embora esse mecanismo exerça uma função protetora, a permanência prolongada dessas células no tecido traz um efeito colateral importante. Elas passam a secretar um conjunto de moléculas bioativas conhecido como SASP (do inglês Senescence-Associated Secretory Phenotype).

O SASP inclui citocinas inflamatórias, quimiocinas, enzimas que degradam a matriz extracelular e fatores de crescimento. De forma simplificada, ele forma um coquetel inflamatório capaz de alterar o ambiente em torno da célula senescente. Esse fenótipo secretor pode:

Induzir inflamação crônica de baixo grau em tecidos antes saudáveis;

Prejudicar a função de células vizinhas ainda funcionais;

Favorecer fibrose, remodelação tecidual e perda de elasticidade;

Em alguns contextos, até estimular células pré-malignas.

Por isso, muitos pesquisadores descrevem o SASP como um gatilho de inflammaging, a inflamação crônica associada ao envelhecimento. Dessa forma, o SASP se relaciona a quadros como fibrose pulmonar idiopática, doenças cardiovasculares, osteoartrite, doença renal crônica e declínio funcional de múltiplos órgãos.

Como os fármacos senolíticos eliminam as células zumbis?

Os senolíticos incluem compostos desenvolvidos ou reposicionados para explorar uma vulnerabilidade típica das células senescentes. Essas células dependem de forma aumentada de vias de sobrevivência celular. Assim, em vez de agir de forma indiscriminada, esses fármacos tentam atingir preferencialmente as células zumbis, preservando de modo relativo as células saudáveis. O objetivo consiste em reduzir a carga de células senescentes, diminuir o SASP e, com isso, aliviar processos inflamatórios e fibroses associados ao envelhecimento.

Estudos pré-clínicos em modelos animais mostraram que a remoção periódica dessas células pode:

Melhorar a função física, incluindo força, resistência e mobilidade;

Reduzir marcadores de inflamação sistêmica;

Atenuar a progressão de doenças degenerativas;

Estender não apenas a longevidade, mas também o chamado healthspan, o período de vida em boa saúde.

Com esses resultados, muitos grupos de pesquisa passaram a investigar compostos como a combinação Dasatinibe + Quercetina (DQ) e a Fisetina. Centros como a Mayo Clinic avaliam esses compostos em humanos em ensaios de fase inicial. Além disso, algumas equipes analisam combinações com outros agentes, buscando sinergia na eliminação das células zumbis.

remédio – depositphotos.com/IgorVetushko

Dasatinibe e Quercetina (DQ): o que mostraram os ensaios clínicos em doenças relacionadas à idade?

A combinação de Dasatinibe, um inibidor de tirosina-quinase usado em alguns tipos de leucemia, com o flavonoide Quercetina integrou as primeiras terapias senolíticas testadas em humanos. Pesquisadores escolheram essa dupla com base em dados de laboratório. Esses dados mostraram que, juntos, os dois compostos induzem apoptose, ou morte programada, em certos tipos de células senescentes, particularmente em tecidos adiposo, vascular e fibroso.

Em estudo piloto conduzido pela Mayo Clinic com pacientes portadores de fibrose pulmonar idiopática (FPI), um grupo de voluntários recebeu DQ em esquema intermitente durante algumas semanas. Os dados publicados indicaram:

Melhora discreta, porém mensurável, em testes de capacidade de marcha, como o teste de caminhada de seis minutos;

Indícios de ganho funcional em medidas de desempenho físico diário;

Perfil de segurança aceitável para um estudo inicial, com eventos adversos principalmente gastrointestinais e de fadiga, semelhantes aos esperados para esses compostos.

Em outra linha de pesquisa, a mesma combinação passou por testes em indivíduos com doença renal diabética. Os resultados preliminares apontaram redução de marcadores de células senescentes em biópsias renais. Além disso, os pesquisadores observaram alterações favoráveis em biomarcadores circulantes ligados à inflamação e fibrose. Apesar desses achados animadores, esses ensaios usaram amostras pequenas e períodos de acompanhamento curtos. Assim, os dados atuais não permitem qualquer afirmação definitiva sobre impacto em mortalidade ou na progressão de longo prazo da doença.

Fisetina é o novo candidato senolítico promissor?

A Fisetina é outro flavonoide de interesse na área de senolíticos. Ela aparece em alimentos como morangos e maçãs. No entanto, os pesquisadores a estudam em doses farmacológicas, muito superiores às obtidas apenas pela dieta. Em modelos animais, a Fisetina demonstrou capacidade de reduzir a carga de células senescentes, especialmente em tecidos adiposos e no sistema nervoso. Como consequência, esses modelos exibiram impactos positivos em inflamação e função cognitiva.

Com base nesses achados, diversos centros de pesquisa, incluindo grupos ligados à Mayo Clinic e a universidades norte-americanas e europeias, iniciaram ensaios em humanos. Esses estudos avaliam a Fisetina em condições como:

Doença renal crônica associada ao diabetes; Fragilidade em idosos com alto risco de quedas e perda de independência; Declínio cognitivo leve e alterações de memória relacionadas ao envelhecimento.

Até 2026, os resultados disponíveis se concentram principalmente em segurança e biomarcadores. De modo geral, a Fisetina em regimes intermitentes parece bem tolerada na maioria dos participantes, com relatos de efeitos adversos leves, como distúrbios gastrointestinais. Alguns estudos também sugerem melhora discreta em testes cognitivos específicos, embora esses dados ainda exijam confirmação. Dados mais robustos sobre desfechos clínicos como preservação da função renal, melhora cognitiva sustentada ou redução de hospitalizações continuam em fase de análise ou aguardam publicação.

Esses senolíticos podem realmente ampliar o healthspan de forma segura?

A principal aposta da pesquisa em fármacos senolíticos envolve o aumento do healthspan. Os cientistas buscam retardar a instalação de múltiplas doenças crônicas ao mesmo tempo. Ao reduzir o SASP e o nível de inflamação sistêmica, essa abordagem tenta atacar um dos mecanismos centrais do envelhecimento biológico e não apenas sintomas isolados. No entanto, o campo ainda se encontra em estágio experimental e exige cautela.

Até o momento, agências regulatórias como FDA, EMA e ANVISA não aprovaram nenhum senolítico especificamente indicado para rejuvenescimento ou extensão de vida. As autoridades regulatórias mantêm o foco em segurança, eficácia comprovada e relação risco-benefício. Dasatinibe, por exemplo, possui aprovação para câncer, e seu uso em envelhecimento permanece experimental e fora de bula. A Fisetina, por sua vez, muitas vezes aparece no mercado como suplemento. Porém, as doses e formulações usadas em ensaios clínicos seguem padrão farmacêutico e obedecem a protocolos controlados.

Entre as principais cautelas destacadas por especialistas, aparecem:

Risco potencial de efeitos colaterais graves em esquemas ou doses inadequadas;

Impacto indesejado sobre células que entram em senescência temporária e auxiliam na cicatrização e no reparo tecidual;

Ausência de dados de longo prazo sobre uso contínuo ou ciclos repetidos ao longo de muitos anos;

Interações com outros medicamentos usados por idosos polimedicados.

Dessa forma, a recomendação predominante na comunidade científica mantém os senolíticos restritos a ensaios clínicos controlados, com monitoramento rigoroso de segurança e eficácia. Enquanto isso, médicos e pesquisadores enfatizam intervenções com benefícios comprovados, como controle de fatores de risco cardiovasculares, alimentação equilibrada, atividade física regular e sono adequado.

Quais são as perspectivas para a medicina da longevidade no combate às doenças do envelhecimento?

A próxima década tende a trazer respostas mais sólidas sobre o papel dos fármacos senolíticos na prática clínica. Estão em andamento estudos com amostras maiores e duração prolongada. Esses ensaios avaliam desfechos como hospitalizações, qualidade de vida, capacidade funcional e progressão de doenças como fibrose pulmonar idiopática, insuficiência cardíaca e doença renal crônica.

Ao mesmo tempo, novas moléculas senolíticas e estratégias combinadas surgem em desenvolvimento. Entre essas abordagens, destacam-se:

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Senomórficos, que não eliminam a célula zumbi, mas modulam o SASP para torná-lo menos inflamatório;

Terapias direcionadas por nanopartículas, que aumentam a seletividade em tecidos específicos;

Associação com intervenções já consolidadas, como controle de pressão arterial, manejo do diabetes e reabilitação física.

Se os resultados confirmarem a hipótese atual, a medicina de longevidade poderá incorporar os senolíticos como mais uma ferramenta para reduzir o impacto das doenças crônicas relacionadas à idade. Essa integração ajudará a preservar autonomia, funcionalidade e participação social por mais tempo. Até lá, o acompanhamento cuidadoso dos dados científicos e a realização de estudos rigorosos permanecem centrais. Assim, a comunidade médica poderá avaliar essa promessa com base em evidências, e não apenas em expectativas teóricas.