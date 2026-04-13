Novo RG unificado: por que a Carteira de Identidade Nacional passa a ser necessária no Brasil

A Carteira de Identidade Nacional (CNI), conhecida como novo RG, vem substituindo gradualmente o modelo antigo de documento de identidade no Brasil. A mudança teve regulamentação pelo Decreto nº 10.977/2022, que definiu novas regras para emissão, segurança e integração de dados do cidadão. Assim, a principal novidade é a unificação do registro em torno do CPF, que passa a ser o número único de identificação em todo o país, com o objetivo de padronizar e facilitar a vida do cidadão.

Apesar da implantação do novo modelo, o RG antigo continua válido até 28 de fevereiro de 2032. Até lá, ninguém é obrigado a fazer a troca imediata. Porém, órgãos oficiais e especialistas em gestão pública recomendam que a substituição seja feita gradualmente, para evitar filas e congestionamentos perto do fim do prazo. Assim, a orientação é que a população busque se informar sobre o processo e, quando possível, antecipe a emissão da CNI.

Com a Carteira de Identidade Nacional, o CPF passa a ser o identificador único, válido para todo o território nacional – depositphotos.com / rafapress

Por que o novo RG, a Carteira de Identidade Nacional, foi criado?

A criação da CNI liga-se à necessidade de padronizar a identificação civil no Brasil. Durante décadas, cada estado emitiu o próprio RG, com numeração e formatação distintas. Isso permitia que uma mesma pessoa tivesse vários números de identidade em diferentes unidades da federação. Ou seja, isso abria brechas para fraudes, duplicidade de cadastros e dificuldades na conferência de dados por órgãos públicos e privados.

Com a Carteira de Identidade Nacional, o CPF passa a ser o identificador único, válido para todo o território nacional. Portanto, a proposta é que bancos, serviços públicos, programas sociais, sistemas de saúde e outros cadastros consigam reconhecer o cidadão sempre pelo mesmo número, reduzindo divergências de dados. Além disso, o decreto de 2022 reorganizou as responsabilidades dos estados, padronizou o layout do documento e determinou requisitos mínimos de segurança física e digital.

O que muda do RG antigo para a Carteira de Identidade Nacional?

O novo RG apresenta uma série de mudanças práticas em relação ao modelo tradicional. A primeira é visual: a CNI traz o CPF em destaque como número de registro, enquanto o antigo RG utilizava a numeração específica de cada instituto de identificação estadual. Ademais, a nova carteira também permite a inclusão de informações adicionais, como número do título de eleitor, carteira de trabalho, carteira de motorista e até dados de saúde relevantes, dependendo das regras de cada estado.

Outro ponto relevante é a adoção de itens avançados de segurança, como QR Code para verificação instantânea, elementos visíveis e invisíveis contra falsificação e possibilidade de conferência eletrônica por órgãos autorizados. Em muitos estados, também já há emissão da CNI em formato digital, integrado a aplicativos oficiais de governo, o que reforça a ideia de interoperabilidade entre diferentes sistemas públicos.

Unificação pelo CPF: um único número para todos os cadastros oficiais.

um único número para todos os cadastros oficiais. Layout padronizado: aparência semelhante em todos os estados.

aparência semelhante em todos os estados. QR Code: conferência rápida de autenticidade.

conferência rápida de autenticidade. Versão física e digital: conforme oferta de cada unidade da federação.

conforme oferta de cada unidade da federação. Campos adicionais: possibilidade de reunir vários registros em um único documento.

Como a CNI aumenta segurança, interoperabilidade e integridade dos dados?

O Decreto nº 10.977/2022 estabeleceu que a Carteira de Identidade Nacional deve seguir padrões técnicos que garantam segurança, interoperabilidade e integridade das informações. Nesse contexto, a segurança diz respeito aos mecanismos que dificultam fraudes, falsificações e uso indevido de dados pessoais. A presença do QR Code, por exemplo, permite que agentes públicos e instituições autorizadas confirmem, em tempo real, se o documento é verdadeiro.

Já a interoperabilidade relaciona-se à capacidade de diferentes sistemas conversarem entre si. Quando o CPF é utilizado como chave única, cadastros de saúde, previdência, assistência social, educação e justiça conseguem cruzar informações de forma mais precisa. Isso reduz inconsistências, como cadastros duplicados, e facilita o acesso a serviços públicos. A integridade dos dados é reforçada justamente pela padronização e pela redução de registros múltiplos para a mesma pessoa.

Redução de fraudes: menos possibilidade de múltiplas identidades. Melhor conferência: validação eletrônica mais rápida. Dados mais consistentes: cadastros alinhados entre órgãos federais e estaduais. Acesso facilitado a serviços: menos exigência de vários documentos diferentes.

Quais são os benefícios da Carteira de Identidade Nacional para o cidadão?

Entre os principais benefícios da CNI está a padronização nacional, que torna o documento reconhecido da mesma forma em qualquer estado. Isso é útil em situações de mudança de domicílio, abertura de conta bancária, participação em concursos, matrícula em instituições de ensino e viagens dentro do país. A redução de fraudes também protege o cidadão contra uso indevido de seus dados em golpes financeiros ou crimes de identidade.

Outro ganho é a praticidade. Com a integração pelo CPF, a tendência é que diferentes serviços passem a exigir menos papéis e cadastros repetidos. Em alguns locais, a CNI digital já pode ser apresentada em aplicativos oficiais, o que facilita o dia a dia de quem costuma esquecer o documento físico ou prefere concentrar informações no celular. A possibilidade de reunir vários registros em um único documento também simplifica a organização pessoal.

Entre os principais benefícios da CNI está a padronização nacional, que torna o documento reconhecido da mesma forma em qualquer estado – Bruno Peres/Agência Brasil

O novo RG é obrigatório? Até quando o antigo vale e como solicitar a CNI?

O novo modelo de RG não precisa ser emitido imediatamente. O documento antigo permanece válido até 28 de fevereiro de 2032, em todo o território nacional. Até essa data, quem tem o RG antigo pode continuar utilizando-o normalmente. A orientação de órgãos públicos, porém, é não deixar a troca para os últimos anos, pois a experiência em outros processos de substituição de documentos mostra que a procura tende a aumentar conforme o prazo se aproxima.

Para solicitar a Carteira de Identidade Nacional, o cidadão deve procurar o órgão de identificação do seu estado, como institutos de identificação, Poupatempo, Vapt Vupt ou unidades equivalentes, conforme a denominação local. Em geral, os documentos exigidos incluem:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Certidão de nascimento ou certidão de casamento atualizada;

CPF regularizado;

Comprovante de endereço, quando solicitado pelo estado;

Foto atual, se não for feita no próprio posto de atendimento.

O agendamento costuma ser realizado pela internet, em sites ou aplicativos dos governos estaduais, ou por telefone, dependendo da estrutura local. A emissão inicial, em muitos estados, é gratuita, mas pode haver cobrança para segunda via em caso de perda, roubo ou dano, de acordo com a legislação de cada unidade da federação. Diante da mudança em curso, a recomendação geral é que a população acompanhe as orientações oficiais e planeje a troca com antecedência, evitando contratempos próximos a 2032.