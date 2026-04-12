Como parar de fumar: entenda a dependência da nicotina no cérebro e estratégias eficazes com apoio do SUS e da ciência hoje

Parar de fumar é uma decisão que costuma nascer depois de muitos sustos, alertas médicos ou reflexões silenciosas. Em geral, quem fuma conhece os riscos para coração, pulmões e até para a aparência. Porém, nem sempre entende por que é tão difícil largar o cigarro mesmo diante de tantos avisos. Assim, a ciência mostra que esse desafio não é falta de força de vontade. Afinal, trata-se de uma dependência bem estabelecida, que mexe diretamente com o sistema de recompensa do cérebro e com rotinas construídas ao longo de anos.

Pesquisas recentes, reunidas em protocolos do INCA e da Organização Mundial da Saúde (OMS), indicam que parar de fumar traz benefícios rápidos. Alguns deles, em poucas horas, como melhora da circulação e da oxigenação do sangue. Em poucas semanas, há ganho de fôlego e redução da tosse. No entanto, entre a informação e a mudança de comportamento existe um intervalo marcado por fissuras, recaídas e dúvidas. Portanto, entender como a nicotina age e quais são as ferramentas disponíveis pelo SUS ajuda a transformar essa decisão em um plano concreto.

A dependência psicológica e comportamental do cigarro liga-se às associações construídas no dia a dia – depositphotos.com / AllaSerebrina



Como a nicotina age no cérebro e por que o cigarro vicia?

A nicotina chega ao cérebro em poucos segundos após a tragada. Ela se liga a receptores específicos de acetilcolina, estimulando a liberação de dopamina, principal neurotransmissor que se envolve no sistema de recompensa. É esse mecanismo que faz o cérebro associar o cigarro a sensações de alívio, concentração ou relaxamento, mesmo que o corpo esteja sofrendo com os efeitos tóxicos da fumaça. Assim, com o uso repetido, o cérebro se adapta, criando mais receptores e exigindo doses crescentes de nicotina para obter o mesmo efeito.

Com o tempo, o organismo entra em um ciclo em que a ausência de nicotina gera desconforto: irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração e inquietação. Não se trata apenas de um hábito, mas de uma dependência neurobiológica. Esse processo tem descrição em detalhes nas diretrizes da OMS e do INCA, que classificam o tabagismo como doença crônica. Ou seja, comparável a outras condições que exigem acompanhamento contínuo, apoio profissional e, em muitos casos, medicação.

Fissura física e dependência psicológica do cigarro: qual a diferença?

A chamada fissura é sinônimo de vontade intensa de fumar, mas envolve duas dimensões distintas. A fissura física é consequência direta da falta de nicotina no organismo. Ela costuma ser mais intensa nos primeiros dias após a redução ou a interrupção do cigarro, geralmente entre o segundo e o quinto dia, e tende a diminuir em intensidade ao longo das semanas. Sintomas como dor de cabeça, aumento do apetite, insônia leve e irritação são comuns nessa fase.

Já a dependência psicológica e comportamental liga-se às associações construídas no dia a dia. O cigarro pode estar vinculado ao café da manhã, ao término das refeições, à pausa no trabalho ou a momentos de socialização. Nessas situações, o cérebro aprende que aquele contexto pede o cigarro, mesmo quando o corpo já não precisa tanto da nicotina. É por isso que, meses depois de parar, muitas pessoas ainda relatam vontade de fumar ao se exporem a antigos hábitos, cheiros ou lugares.

Protocolos do INCA destacam que reconhecer essa diferença é essencial para um plano de tratamento efetivo. Afinal, a fase física costuma ser mais curta e pode ser manejada com medicação e apoio profissional. A parte psicológica exige mudanças de rotina, construção de novas associações e, em muitos casos, terapia cognitivo-comportamental (TCC), que ajuda a identificar pensamentos automáticos ligados ao cigarro e substituí-los por estratégias mais saudáveis.

Como definir a data de parada e escolher entre parar de vez ou reduzir aos poucos?

Um dos pilares dos programas de cessação do tabagismo recomendados pela OMS e adotados pelo INCA é a escolha de uma data de parada. Essa data funciona como um marco, ajuda a organizar o planejamento e reduz a sensação de que a decisão está sempre sendo adiada. Existem, em geral, duas estratégias principais: parada abrupta (método de uma vez) e redução gradual do número de cigarros até a interrupção completa.

No método abrupto, a pessoa fuma normalmente até a data combinada e, a partir daquele dia, interrompe totalmente o consumo. Estudos apontam que, para muitos fumantes, essa abordagem está associada a taxas de sucesso semelhantes ou superiores à redução lenta, especialmente quando há apoio profissional e, se necessário, uso de medicamentos. Na redução gradual, a pessoa diminui o número de cigarros por dia ou estabelece horários específicos, com meta clara de parar totalmente em uma data definida, evitando prolongar indefinidamente o processo.

Na prática, a escolha depende do padrão de consumo, do nível de dependência e das preferências individuais. Profissionais treinados nos programas do SUS costumam utilizar questionários padronizados, como o teste de Fagerström, para avaliar o grau de dependência à nicotina. A partir dessa avaliação, são discutidos os prós e contras de cada abordagem, sempre reforçando que o objetivo final é permanecer livre do cigarro, e não apenas reduzir o consumo por tempo indeterminado.

Como identificar gatilhos e lidar com o estresse sem recorrer ao cigarro?

Outro ponto central recomendado pelos protocolos do INCA é o mapeamento dos gatilhos comportamentais. Em grupos de apoio e consultas individuais, os fumantes são orientados a registrar, por alguns dias, quando fumam, em que local, em qual companhia e o que sentem naquele momento. Esse simples exercício revela padrões, como o cigarro do trânsito parado, o cigarro da pausa no trabalho ou o cigarro associado à bebida alcoólica.

A partir dessa identificação, entram em cena técnicas de manejo do estresse e de substituição de comportamentos. Algumas estratégias frequentemente sugeridas pelos serviços públicos de saúde incluem:

Planejar alternativas para as horas críticas , como levar água, chá ou um lanche saudável para o momento em que o cigarro costuma ser usado.

, como levar água, chá ou um lanche saudável para o momento em que o cigarro costuma ser usado. Usar técnicas de respiração lenta e profunda durante a fissura, focando em inspirar pelo nariz e expirar pela boca por alguns minutos.

durante a fissura, focando em inspirar pelo nariz e expirar pela boca por alguns minutos. Incluir atividade física leve , recomendada pela OMS como aliada no controle da ansiedade e da irritabilidade na abstinência.

, recomendada pela OMS como aliada no controle da ansiedade e da irritabilidade na abstinência. Reorganizar rotinas, como mudar o local do café, sair da mesa após as refeições ou evitar, temporariamente, situações muito ligadas ao cigarro.

A terapia cognitivo-comportamental trabalha, ainda, com a reestruturação de pensamentos comuns entre fumantes, como só um cigarro não faz diferença ou em momentos de estresse não tem outro jeito. O objetivo é substituir essas ideias por alternativas alinhadas com a decisão de parar, reduzindo o risco de recaídas diante de pressões emocionais ou sociais.

Na prática, a escolha do método para parar de fumar depende do padrão de consumo, do nível de dependência e das preferências individuais – depositphotos.com / VitalikRadko

Que apoio o SUS oferece para parar de fumar, segundo o INCA e a OMS?

O Sistema Único de Saúde oferece, gratuitamente, tratamento para tabagismo em muitas Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial e ambulatórios especializados. Conforme orientações do INCA, o modelo de cuidado inclui atendimentos individuais, grupos de apoio, terapia cognitivo-comportamental estruturada em encontros sequenciais e, quando indicado, o uso de medicamentos que auxiliam no controle da abstinência.

Entre as medicações mais utilizadas no SUS estão a terapia de reposição de nicotina (adesivos e gomas) e a bupropiona, um antidepressivo que atua em áreas do cérebro relacionadas ao desejo de fumar. Esses medicamentos não são indicados para todos os casos; a prescrição leva em conta idade, histórico de saúde, uso de outros remédios e grau de dependência. A OMS recomenda que essas intervenções farmacológicas sejam combinadas com apoio psicológico estruturado, pois a associação costuma aumentar as taxas de cessação.

Em linhas gerais, o caminho dentro do SUS segue etapas como:

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Avaliação inicial: levantamento do histórico de tabagismo, exame clínico básico e identificação de comorbidades. Escolha da estratégia: definição da data de parada, discussão sobre método abrupto ou gradual e esclarecimento sobre sintomas esperados. Apoio contínuo: participação em grupos, consultas de seguimento, possíveis ajustes de dose de medicamentos e reforço das estratégias de enfrentamento. Prevenção de recaídas: acompanhamento por alguns meses, com foco em lidar com situações de risco que possam surgir depois da fase inicial.

Relatórios recentes do INCA mostram que fumantes que contam com apoio estruturado têm mais chance de permanecer sem cigarro após um ano, em comparação com tentativas solitárias. Para muitos, ter um espaço de acolhimento, escuta e informação atualizada funciona como um lembrete permanente de que parar de fumar não é apenas uma decisão individual, mas uma medida de saúde pública apoiada por protocolos científicos reconhecidos em todo o mundo.