Como identificar pneumonia em crianças: febre, tosse, respiração acelerada e outros sintomas de alerta

A pneumonia infantil é uma das infecções respiratórias mais frequentes na infância e continua entre as principais causas de internação de bebês e crianças no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Trata-se de uma inflamação dos pulmões que pode ser provocada por vírus, bactérias ou, com menos frequência, fungos. A forma como os sintomas aparecem varia de acordo com a idade da criança, o agente causador e o estado geral de saúde, o que torna a observação dos sinais respiratórios e gerais um ponto central para o diagnóstico precoce.

Na prática, familiares e cuidadores costumam perceber primeiro mudanças na respiração e no comportamento. A criança pode ficar mais cansada, com menos apetite e menos ativa do que o habitual. Em muitos casos, a pneumonia começa como um quadro semelhante a um resfriado ou gripe, com coriza e tosse leve, e evolui para sinais de maior gravidade, como febre mais alta, respiração rápida e dificuldade para se alimentar. Essa evolução pode ser lenta ou bastante rápida, especialmente em bebês, o que explica a importância de reconhecer os sinais de alerta descritos em protocolos pediátricos.

Pneumonia infantil: quais são os principais sintomas?

Os sintomas da pneumonia em crianças costumam agrupar-se em dois grandes conjuntos: manifestações respiratórias e sinais gerais de adoecimento. Entre os sinais respiratórios, destacam-se a tosse persistente, a respiração rápida e o chiado no peito. A respiração acelerada, chamada de taquipneia, é um dos indicadores mais valorizados por pediatras e está diretamente relacionada à gravidade da infecção pulmonar. Em alguns casos, o som da respiração pode ficar mais ruidoso, com esforço visível para puxar e soltar o ar.

Já entre os sintomas gerais, a febre é muito frequente, podendo variar de moderada a alta, a depender do agente causador. Outros sinais relatados em manuais de pneumologia pediátrica incluem letargia (criança muito sonolenta ou apática), irritabilidade e perda de apetite. Em lactentes, o choro pode ficar diferente, mais fraco ou contínuo, e o bebê pode recusar o peito ou a mamadeira. Em quadros virais, é comum haver também coriza e mal-estar geral; já em pneumonias bacterianas, a febre tende a ser mais intensa e a evolução, por vezes, mais rápida.

Tosse persistente, respiração rápida e chiado no peito são sinais importantes de pneumonia em crianças de 1 a 5 anos – depositphotos.com / macniak



Quais são os sinais de alerta na pneumonia infantil?

Apesar de muitos quadros de pneumonia infantil serem manejados de forma ambulatorial, alguns sinais exigem procura urgente de atendimento médico. Protocolos da OMS e de sociedades de pediatria apontam que certos sintomas indicam maior risco de complicações e necessidade de avaliação imediata. Entre eles, destaca-se a respiração muito acelerada para a idade, acompanhada de esforço evidente para respirar, como retração das costelas, uso intenso da musculatura do pescoço e movimento rápido das narinas.

Outro sinal crítico é a cianose, que é a coloração arroxeada ou azulada dos lábios, ponta dos dedos ou face, indicando baixa oxigenação do sangue. Em bebês, a dificuldade para mamar é um marcador importante de gravidade: o lactente pode interromper a sucção para tentar respirar, cansar-se facilmente ou recusar o alimento. Também preocupam muito a criança que não reage adequadamente a estímulos, que se mostra extremamente sonolenta ou agitada de forma incomum. A combinação de febre, respiração difícil e alteração de cor da pele ou dos lábios costuma ser vista como situação de emergência.

Sinais de alerta respiratórios: respiração muito rápida, retração das costelas, chiado intenso, gemência ao respirar.

respiração muito rápida, retração das costelas, chiado intenso, gemência ao respirar. Sinais de alerta gerais: cianose, dificuldade importante para mamar, recusa total de líquidos, sonolência excessiva, convulsões.

Vacinação, higiene das mãos e aleitamento materno ajudam a reduzir o risco de pneumonia infantil e suas complicações – depositphotos.com / kovalnadiya.ukr.net



Como a idade da criança influencia os sintomas da pneumonia?

A faixa etária tem papel decisivo na forma de apresentação da pneumonia infantil. Em bebês e lactentes, o quadro pode ser menos típico: tosse e chiado nem sempre estão presentes, e os sinais predominantes podem ser febre, dificuldade para mamar, gemência e parada frequente da sucção para respirar. Nessa idade, a reserva pulmonar e a capacidade de compensar a falta de ar são menores, o que explica a evolução mais rápida para quadros graves descrita em estudos recentes de pneumologia pediátrica.

Em crianças maiores e pré-escolares, os sintomas respiratórios tendem a ser mais evidentes. Tosse produtiva, dor no peito ao respirar fundo, cansaço ao brincar e queixa de dor abdominal podem aparecer. Já em escolares, a criança consegue relatar melhor o que sente, mencionando falta de ar, dor torácica localizada e fadiga. Mesmo assim, a orientação da literatura médica é não subestimar quadros com febre persistente e tosse acompanhada de alterações na respiração, independentemente da idade.

Bebês (012 meses): foco em dificuldade para mamar, gemência, cansaço extremo e alterações de cor da pele. Crianças pequenas (15 anos): tosse, respiração rápida, febre alta e redução importante das atividades habituais. Crianças maiores: tosse mais intensa, dor no peito, falta de ar ao esforço e queda no rendimento nas atividades diárias.

Quais complicações a pneumonia infantil pode causar se não for tratada?

Sem diagnóstico e tratamento adequados, a pneumonia em crianças pode evoluir para complicações descritas de forma consistente na literatura pediátrica. Uma delas é o derrame pleural, acúmulo de líquido entre o pulmão e a parede torácica, que dificulta ainda mais a respiração e geralmente exige internação. Outra complicação é o empiema pleural, quando esse líquido é purulento, associado à infecção bacteriana mais intensa.

Em situações de maior gravidade, a infecção pode levar à insuficiência respiratória, com necessidade de oxigênio suplementar ou suporte ventilatório. A disseminação do agente infeccioso pela corrente sanguínea também pode causar sepse, quadro descrito como potencialmente fatal em crianças pequenas, sobretudo naquelas com desnutrição, doenças crônicas ou baixa resposta imunológica. Além disso, episódios repetidos de pneumonia podem afetar o crescimento e o desenvolvimento respiratório, o que reforça a importância da prevenção e do acompanhamento pediátrico regular.

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Medidas preventivas baseadas em evidências incluem a vacinação contra agentes como pneumococo, Haemophilus influenzae tipo b e vírus respiratório sincicial, além de cuidados com higiene das mãos, aleitamento materno sempre que possível e ambientes bem ventilados. A orientação de documentos da OMS e de sociedades de pediatria é clara ao destacar que o reconhecimento precoce dos sintomas, aliado ao acesso rápido à avaliação médica, reduz de forma relevante o risco de complicações da pneumonia infantil e contribui para menor necessidade de internação e melhor recuperação das crianças.