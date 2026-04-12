Urinar sentado: conforto e esvaziamento da bexiga, mas sem prevenir o câncer de próstata

O hábito de urinar sentado vem ganhando espaço entre homens de diferentes idades. Muitas vezes, ele é associado à ideia de que essa posição poderia proteger a saúde da próstata. Em redes sociais e rodas de conversa, surgem afirmações de que a posição no vaso sanitário teria relação direta com a prevenção do câncer de próstata. No entanto, estudos urológicos recentes indicam que essa prática está ligada principalmente ao conforto e ao melhor esvaziamento da bexiga, e não à diminuição do risco de tumores.

Profissionais da urologia ressaltam que a posição sentada pode ser útil em situações específicas, sobretudo para homens com sintomas urinários causados pela Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP), um aumento não cancerígeno da glândula. Nesses casos, sentar para urinar pode facilitar o fluxo da urina e reduzir o resíduo que fica na bexiga. Porém, quando o tema é câncer de próstata, a literatura científica aponta outros fatores como realmente relevantes para prevenção e diagnóstico precoce, como idade, genética e estilo de vida.

Como o ato de urinar funciona e onde a próstata entra nessa história?

Para entender o papel da posição ao urinar, é importante compreender de forma simples como funciona a micção. A urina é produzida pelos rins, armazenada na bexiga e eliminada pela uretra. A próstata fica embaixo da bexiga, envolvendo a uretra como um anel. Quando essa glândula aumenta de tamanho, como ocorre na Hiperplasia Benigna da Próstata, o canal por onde a urina passa fica mais estreito. Isso pode dificultar o jato.

Nesse cenário, muitos homens relatam sintomas como jato fraco, dificuldade para começar a urinar, sensação de que a bexiga não esvaziou totalmente e necessidade de levantar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Além disso, podem surgir gotejamento após o fim da micção e urgência para urinar. A posição em que o homem se coloca ao urinar interfere justamente em como o corpo coordena o relaxamento da bexiga e dos músculos pélvicos, que são fundamentais para que a urina saia com mais facilidade.

Urinar sentado ajuda a próstata ou apenas melhora o esvaziamento da bexiga?

Pesquisas publicadas em revistas urológicas internacionais, incluindo trabalhos de revisão que analisaram diferentes estudos, indicam que urinar sentado pode melhorar o padrão de micção em homens com Hiperplasia Benigna da Próstata. Nessas pessoas, a posição sentada esteve associada a:

Jato urinário mais forte e contínuo;

Menor quantidade de urina residual na bexiga após urinar;

Menor esforço abdominal para iniciar e manter a micção.

A explicação é relativamente simples. Ao sentar, há tendência de maior relaxamento da musculatura do assoalho pélvico e da região abdominal. Esse relaxamento facilita a passagem da urina pelo canal já apertado pela próstata aumentada, semelhante a abrir um pouco mais uma mangueira que estava dobrada. Assim, o benefício está mais ligado ao esvaziamento da bexiga e ao conforto, e não à alteração do tecido da próstata em si. Portanto, a postura influencia o modo de urinar, mas não modifica a estrutura da glândula.

vontade de urinar -depositphotos.com / AllaSerebrina

Afinal, urinar sentado previne o câncer de próstata?

De acordo com o conhecimento urológico disponível até 2026, não há evidência consistente de que a posição ao urinar, em pé ou sentado, previna o câncer de próstata. O desenvolvimento desse tipo de câncer está mais relacionado a fatores como idade, histórico familiar, origem étnica, hábitos de vida e, em alguns casos, características genéticas específicas.

Além disso, estudos clínicos que avaliam fatores de risco para o câncer prostático não identificam a postura no banheiro como elemento relevante. A próstata não adquire ou evita câncer por causa da forma como o homem elimina a urina. O que a posição pode influenciar é o conforto ao urinar e o alívio de sintomas em quem já tem aumento benigno da glândula. Isso, contudo, não altera o risco de surgimento de células malignas.

Quais são, então, os verdadeiros pilares para cuidar da próstata?

Quando o assunto é prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, especialistas apontam um conjunto de atitudes mais efetivas do que preocupar-se apenas com a posição ao urinar. Entre as principais recomendações, destacam-se:

Acompanhamento médico regular , especialmente a partir dos 4550 anos, ou antes em homens com histórico familiar;

, especialmente a partir dos 4550 anos, ou antes em homens com histórico familiar; Exames de rastreamento orientados pelo urologista, como exame de sangue (PSA) e exame físico da próstata, quando indicado;

orientados pelo urologista, como exame de sangue (PSA) e exame físico da próstata, quando indicado; Estilo de vida saudável , com alimentação equilibrada, controle de peso, prática de atividade física e redução do consumo de álcool e tabaco;

, com alimentação equilibrada, controle de peso, prática de atividade física e redução do consumo de álcool e tabaco; Atenção a sintomas urinários persistentes, buscando avaliação precoce em caso de mudanças no padrão miccional.

Além disso, manter o controle de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, também contribui para a saúde urinária de forma geral. Essas medidas, respaldadas por sociedades urológicas nacionais e internacionais, são consideradas os verdadeiros pilares para a proteção da saúde prostática, tanto em relação à Hiperplasia Benigna da Próstata quanto ao câncer.

Quando pode fazer sentido adotar o hábito de urinar sentado?

Para muitos homens, a opção de urinar sentado está ligada a praticidade, higiene no banheiro ou convivência familiar. Do ponto de vista urológico, essa postura pode ser especialmente útil em algumas situações:

Homens com Hiperplasia Benigna da Próstata que percebem jato fraco ou esforço excessivo ao urinar em pé; Pessoas que acordam à noite várias vezes para urinar e sentem mais segurança e estabilidade sentadas; Homens em recuperação de cirurgias urológicas ou abdominais, que precisam evitar esforço.

Nesses contextos, o hábito pode favorecer um esvaziamento mais completo da bexiga, diminuir a sensação de peso no baixo ventre e reduzir a necessidade de retornar rapidamente ao banheiro. Além disso, pode ajudar a evitar quedas em idosos durante a noite. Ainda assim, qualquer alteração importante no padrão de micção deve ser discutida com profissional de saúde, pois mudanças no jato ou na frequência urinária podem indicar diferentes condições, benignas ou não.

Equilíbrio entre conforto urinário e prevenção do câncer de próstata

A relação entre urinar sentado e saúde da próstata envolve, principalmente, o conforto ao urinar e a melhora do esvaziamento da bexiga em alguns homens, sobretudo na presença de Hiperplasia Benigna da Próstata. O hábito, no entanto, não se mostra, à luz dos estudos disponíveis, como ferramenta de prevenção do câncer de próstata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o público masculino leigo, a mensagem central é que a escolha da posição no vaso sanitário pode ser feita com base no bem-estar e na facilidade para urinar. Já a proteção contra o câncer de próstata continua associada a acompanhamento médico regular, adoção de hábitos saudáveis e atenção aos sinais do corpo. Dessa forma, o cuidado com a próstata se torna mais informado, realista e alinhado ao que a ciência vem demonstrando até o momento.