O samba que encantou a Disney: Paulo da Portela e a criação de Zé Carioca

Na primeira metade da década de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, um encontro no subúrbio do Rio de Janeiro ajudou a desenhar a imagem do brasileiro para o resto do planeta. Em 1941, Walt Disney visitou o Brasil no contexto da Política de Boa Vizinhança, iniciativa diplomática dos Estados Unidos para se aproximar dos países latino-americanos. Entre visitas oficiais, reuniões e passeios guiados, uma parada em Madureira, território da Portela, aproximou o universo de Hollywood do cotidiano do samba e colocou o sambista Paulo da Portela no caminho da criação de Zé Carioca, o papagaio mais famoso da animação mundial.

A viagem fazia parte de uma estratégia cultural: filmes, personagens e música seriam usados para estreitar laços e suavizar tensões políticas. No Brasil, a missão Disney tinha a tarefa extra de captar referências locais capazes de dialogar com o público norte-americano. Nesse cenário, o samba era apresentado como cartão de visitas do país. Ao chegar à Portela, Walt Disney encontrou não apenas uma escola de samba em atividade, mas um mestre reconhecido pelo porte elegante, pelo vocabulário afiado e por uma forma peculiar de malandragem: educada, diplomática e profundamente ligada à valorização da cultura negra e suburbana.

Quem foi Paulo da Portela e por que sua elegância chamou atenção?

Paulo Benjamin de Oliveira, conhecido como Paulo da Portela, foi um dos principais articuladores da escola de samba Portela e uma das figuras mais influentes na história do Carnaval carioca. Nascido em 1901, tornou-se referência não apenas por composições e desfiles, mas por uma postura que destoava do estereótipo construído sobre o sambista na época. Enquanto o imaginário dominante associava o sambista à boemia desleixada, Paulo defendia a imagem do “sambista de terno e gravata”, preparado para circular em ambientes formais, reuniões oficiais e festas populares com a mesma desenvoltura.

Registros biográficos descrevem que Paulo costumava se apresentar impecavelmente alinhado: paletó bem cortado, gravata ajustada, sapatos engraxados. Essa escolha não era mero gosto pessoal. Funcionava como um posicionamento político e social em relação ao tratamento dado ao samba, especialmente pela polícia e pela elite carioca. Ao ocupar espaços de destaque com esse visual, o mestre portelense contestava a visão marginalizada do sambista e tentava abrir portas para que as escolas fossem reconhecidas como entidades culturais organizadas, e não como focos de desordem.

A elegância de Paulo da Portela ajudou a redefinir a imagem do sambista e inspirou um dos personagens mais icônicos da animação – Departamento Cultural da Portela/Arquivo pessoal

Como Paulo da Portela inspirou a criação de Zé Carioca?

Durante a visita da equipe de Walt Disney à sede da Portela, Paulo da Portela teria sido apresentado como uma espécie de anfitrião, recebendo o grupo estrangeiro com a formalidade de quem já dialogava com autoridades e intelectuais da cidade. Biografias do sambista e relatos de pesquisadores apontam que sua combinação de charme, elegância e malandragem diplomática despertou a atenção imediata dos artistas da companhia. No olhar de quem buscava um personagem que sintetizasse o “brasileiro típico” para o cinema de animação, aquela figura de terno, falando com segurança e circulando entre tamborins e surdos, oferecia material abundante.

A construção de Zé Carioca uniu vários elementos observados na passagem pelo Rio. A malandragem descontraída, o jeito persuasivo de se mover entre situações difíceis e a postura de quem conhece “os atalhos” da cidade ecoam diretamente a performance social de Paulo da Portela. A elegância do traje também deixou marcas: embora o personagem apareça com paletó verde, chapéu e guarda-chuva, a ideia de um malandro alinhado dialoga com a imagem do sambista que não aceitava ser reduzido a caricatura. A figura do papagaio falante, carregado de ginga e habilidade verbal, traduz para o desenho um tipo de diplomacia do cotidiano praticada por Paulo em reuniões, sambas e negociações com autoridades.

O que a visita de Walt Disney à Portela revela sobre a Política de Boa Vizinhança?

A passagem de Walt Disney pelo Brasil em 1941 aconteceu sob a forte influência da Política de Boa Vizinhança, articulada pelo governo dos Estados Unidos para reforçar alianças na América Latina durante a guerra. O cinema, as animações e a música funcionavam como instrumentos de aproximação simbólica. A visita às escolas de samba, entre elas a Portela, tinha a função de coletar referências culturais que pudessem ser mostradas ao mundo como expressão oficial da “brasilidade”.

Ao chegar a Madureira, a comitiva se deparou com uma comunidade estruturada em torno de sua escola, com ritmistas, passistas e dirigentes acostumados a negociar com o poder público. Nesse ambiente, Paulo da Portela desempenhava papel central justamente por sua capacidade de transitar entre o morro, o asfalto e os gabinetes. Assim, o encontro com Disney não foi apenas um contato colorido para o registro fotográfico; representou uma demonstração prática de como o samba havia se organizado enquanto movimento cultural e social, com normas, estatutos e hierarquias próprias.

Como Zé Carioca apresentou o Brasil ao mundo em “Alô Amigos”?

Em 1942, o filme “Alô Amigos” (no original, Saludos Amigos) levou Zé Carioca às telas. No longa-metragem, o personagem apresenta o Rio de Janeiro ao Pato Donald, conduzindo o visitante por paisagens urbanas, bares, bondes e rodas de samba. O papagaio torna-se intérprete não apenas da língua, mas também dos códigos sociais da cidade. Nesse papel de cicerone animado, é possível perceber traços da atuação de Paulo da Portela como mediador entre o mundo popular do samba e os olhares estrangeiros.

A narrativa vende uma versão amistosa do Brasil, alinhada ao propósito da Política de Boa Vizinhança: um país alegre, musical e aberto à parceria com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a presença de um personagem inspirado em um sambista real insere, ainda que de forma filtrada, aspectos autênticos da cultura carioca nesse produto internacional. A figura do malandro bem-vestido, que resolve conflitos com conversa e samba, tornou-se referência global para a imagem do Brasil durante décadas, reforçando tanto estereótipos quanto traços efetivos da sociabilidade urbana carioca.

Zé Carioca com Pato Donald – Divulgação

Qual é o legado de Paulo da Portela para o Carnaval e para a identidade nacional?

O legado de Paulo da Portela extrapola o episódio da visita de Walt Disney. Sua atuação ajudou a consolidar a escola de samba como instituição respeitada, com organização interna e compromisso com a comunidade. Ao defender que os desfilantes se apresentassem com dignidade, em trajes caprichados, o mestre reforçou a ideia de que o Carnaval não era apenas festa passageira, mas também patrimônio cultural. Essa visão contribuiu para o processo que, décadas depois, levaria as escolas de samba a serem reconhecidas como uma das principais expressões da cultura brasileira.

A associação entre Paulo da Portela e a criação de Zé Carioca, apoiada em registros biográficos e estudos sobre o período, ajuda a compreender como figuras populares podem influenciar representações internacionais de um país. Quando um sambista de terno e gravata inspira um personagem que circula pelo cinema mundial, a experiência de uma comunidade inteira cruza fronteiras. Preservar essa memória significa reconhecer a participação do subúrbio, do samba e da cultura negra na construção da identidade nacional, valorizando personagens que, como Paulo, atuaram na linha de frente dessa história.

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Relembrar Paulo da Portela é destacar o papel do samba na diplomacia cultural brasileira.

é destacar o papel do samba na diplomacia cultural brasileira. Estudar a origem de Zé Carioca é recuperar a contribuição de artistas populares para a imagem do país no exterior.

é recuperar a contribuição de artistas populares para a imagem do país no exterior. Manter viva essa narrativa é reforçar vínculos entre memória, Carnaval e identidade.

No século XXI, com acesso ampliado a pesquisas, depoimentos e arquivos, a trajetória de Paulo da Portela ganha novas leituras e segue alimentando debates sobre representação, estereótipos e protagonismo. A história do sambista que recebeu Walt Disney em Madureira e, a partir dali, ajudou a moldar um personagem global, permanece como referência para quem busca entender de que forma o Brasil se apresenta ao mundo. Ao resgatar e difundir esse capítulo, a sociedade reafirma a importância de reconhecer o valor simbólico de seus mestres e de proteger as memórias que sustentam o Carnaval e a própria noção de brasilidade.