PrEP descomplicado: Proteção eficaz contra o HIV para quem está em risco

A profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP, é uma estratégia de prevenção do HIV baseada no uso de medicamentos por pessoas que ainda não vivem com o vírus, mas têm maior chance de entrar em contato com ele. Tomada de forma correta e contínua, a PrEP reduz de maneira importante o risco de infecção, funcionando como uma proteção adicional dentro de um conjunto de cuidados para a saúde sexual.

Nos últimos anos, a PrEP passou a fazer parte das políticas públicas de saúde em diversos países, inclusive no Brasil, ampliando o acesso a quem mais precisa. O objetivo não é substituir outras formas de prevenção, mas somar recursos para que cada pessoa possa ter mais segurança. Essa abordagem combina informação, acompanhamento profissional e uso regular do medicamento.

O que é PrEP e como funciona no organismo?

A PrEP contra o HIV consiste no uso diário de comprimidos que contêm antirretrovirais, substâncias utilizadas também no tratamento da infecção pelo HIV. Esses medicamentos atuam dentro das células do organismo, bloqueando etapas essenciais do ciclo de replicação do vírus. Assim, caso o HIV entre em contato com o corpo, encontra uma espécie de barreira química que dificulta sua multiplicação.

De forma simplificada, quando os níveis do medicamento estão adequados no sangue e nos tecidos, especialmente nas mucosas genital e anal, o vírus tem muito menos chance de se estabelecer e causar infecção permanente. A eficácia da PrEP está diretamente ligada à adesão: quanto mais corretamente os comprimidos são tomados, maior é o grau de proteção observado em estudos científicos.

É importante ressaltar que a PrEP é específica para o HIV. Ela não tem ação contra outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, clamídia, HPV ou hepatites virais. Por isso, mesmo para pessoas em uso de PrEP, o acompanhamento regular e os exames periódicos continuam sendo fundamentais.

Com uso correto, a PrEP oferece alta proteção contra o HIV – depositphotos.com / bitpics



Para quem a PrEP é indicada?

A PrEP é indicada para pessoas que, pela forma como se relacionam ou pelas condições em que vivem, têm maior possibilidade de exposição ao HIV. Profissionais de saúde e serviços especializados avaliam, junto à pessoa interessada, se esse recurso é adequado ao seu contexto.

Entre os grupos que mais se beneficiam da profilaxia pré-exposição, costumam ser incluídos:

Pessoas que têm relações sexuais sem preservativo com frequência, especialmente com parceiros ocasionais ou quando não se conhece o status sorológico;

Homens que fazem sexo com homens e pessoas trans que relatam maior vulnerabilidade ao HIV;

Trabalhadores e trabalhadoras do sexo;

Pessoas com parceiro(a) que vive com HIV e não está em tratamento ou tem carga viral desconhecida;

Usuários de drogas injetáveis que compartilham materiais perfurocortantes.

Antes de iniciar a PrEP, são realizados exames para confirmar que a pessoa não tem HIV e para avaliar rins, fígado e presença de outras ISTs. Ao longo do uso, o acompanhamento periódico permite monitorar a saúde geral, verificar a adesão ao esquema e ajustar qualquer necessidade que surja.

PrEP substitui camisinha e outros métodos de prevenção?

A PrEP não substitui o preservativo nem outras formas de prevenção. O medicamento é um reforço importante contra o HIV, mas não previne gravidez e não protege contra outras ISTs. Dessa forma, a combinação entre PrEP, camisinha e testagem regular forma uma abordagem mais completa para a saúde sexual.

Serviços de saúde costumam orientar o uso da PrEP dentro da chamada prevenção combinada, que inclui diferentes estratégias, como:

Uso consistente de preservativos internos ou externos; Testes periódicos para HIV e outras ISTs; Tratamento adequado e precoce das infecções diagnosticadas; Uso de PEP (profilaxia pós-exposição) em situações de emergência, quando indicado; Informação e orientação sobre práticas sexuais mais seguras.

Ao entender o funcionamento da PrEP, seus limites e possibilidades, cada pessoa pode tomar decisões mais informadas sobre sua própria proteção. Um acompanhamento acolhedor por parte da equipe de saúde, com espaço para tirar dúvidas sem julgamentos, contribui para que a prevenção seja mais tranquila e consistente no dia a dia.

A profilaxia pré-exposição complementa outras formas de prevenção – depositphotos.com / VadimVasenin



Por que a PrEP é importante na prevenção do HIV hoje?

A expansão da PrEP para HIV tem sido considerada uma ferramenta relevante para reduzir novas infecções, especialmente em contextos onde o vírus ainda circula com intensidade. Ao oferecer um recurso adicional de proteção para quem enfrenta maior vulnerabilidade, a estratégia ajuda a quebrar cadeias de transmissão.

A adesão à PrEP também estimula um contato mais próximo com os serviços de saúde. Consultas regulares, exames de rotina e orientações favorecem o cuidado integral, indo além do HIV. Com isso, surgem oportunidades de diagnosticar e tratar outras condições, além de reforçar a importância da prevenção responsável.

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Ao combinar PrEP, preservativos, testagem periódica e informação, torna-se possível construir um cenário em que a transmissão do HIV seja cada vez menor. Esse caminho depende de acesso, acolhimento e de decisões informadas, sempre respeitando a realidade de cada pessoa e promovendo uma sexualidade vivida com responsabilidade e cuidado.