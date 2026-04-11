Luzes ao apertar os olhos: o que são os fosfenos e por que nosso cérebro os vê

Em ambientes escuros ou antes de dormir, muitas pessoas percebem luzes, flashes ou desenhos coloridos ao apertar os olhos com força. O fenômeno chama atenção e costuma gerar dúvidas sobre sua origem. Ainda assim, trata-se de algo comum e documentado pela ciência há muito tempo.

Esses brilhos não vêm de lâmpadas, telas ou do sol. Na verdade, o próprio sistema visual cria essas imagens. A ciência chama esse efeito de fosfenos, um tipo de luz fantasma que surge sem que haja luz real entrando pelos olhos.

OLHO – depositphotos.com / Ischukigor



O que são fosfenos e por que aparecem ao apertar os olhos?

Os fosfenos surgem quando a retina recebe um estímulo diferente da luz, mas reage como se estivesse sendo iluminada. A retina fica no fundo do olho e funciona como um sensor de imagem, semelhante ao de uma câmera fotográfica. Ela contém células sensíveis à luz, que transformam estímulos físicos em sinais elétricos.

Quando alguém aperta os olhos com força, essa pressão mecânica alcança o globo ocular. Assim, as células da retina se deformam levemente. Elas então disparam impulsos elétricos, mesmo sem presença de luz. O cérebro interpreta esses impulsos como se fossem imagens verdadeiras e cria pontos, linhas ou padrões coloridos.

Como a pressão mecânica engana a retina?

A explicação se apoia em fatos simples da biologia e da neurociência. As células da retina, chamadas de fotorreceptores, funcionam como sensores elétricos muito sensíveis. Em condições normais, elas reagem à luz que entra pela pupila. Porém, qualquer estímulo que altere a membrana dessas células também pode gerar um sinal.

Ao apertar o olho, a pressão deforma essas células e muda o equilíbrio de íons ao redor delas. Esse desequilíbrio acaba produzindo um impulso elétrico. Em outras palavras, o sistema visual recebe um empurrão mecânico e entende esse empurrão como um clarão. Por isso, surgem manchas luminosas, faíscas ou desenhos geométricos que parecem se mover.

Uma analogia ajuda a visualizar o processo. Imagine um microfone que emite um ruído quando alguém esbarra no cabo. O som não vem da voz, mas do impacto físico no equipamento. Com a retina acontece algo parecido. A luz não existe no ambiente, porém o sensor reage à pressão como se houvesse um estímulo luminoso real.

Como o cérebro transforma fosfenos em imagens?

Depois que a retina gera os impulsos, o caminho segue pelo nervo óptico. Esse fio leva a informação até áreas visuais do cérebro. O córtex visual recebe esses sinais e tenta organizá-los. Ele sempre procura formas, cores e movimentos. Assim, mesmo sinais caóticos acabam virando padrões reconhecíveis, como círculos, raios ou mosaicos.

Alguns pesquisadores comparam os fosfenos a um pequeno curto-circuito inofensivo no sistema visual. Os fios continuam íntegros, mas uma descarga inesperada faz o circuito acender. No caso dos olhos, a pressão desencadeia essa descarga. Como resultado, o cérebro acende imagens internas que ninguém mais enxerga.

Esse processamento segue as mesmas rotas usadas para a visão normal. Por isso, a pessoa sente que viu luzes de verdade. No entanto, todo o espetáculo ocorre dentro do sistema nervoso. Não há fonte luminosa externa, apenas sinais biológicos gerados pelo próprio corpo.

Fosfenos são perigosos ou indicam algum problema?

Na maioria dos casos, os fosfenos ligados à pressão no olho representam um fenômeno fisiológico comum. Crianças e adultos relatam essas luzes desde muito cedo. Principalmente quando esfregam os olhos por cansaço ou ao acordar no meio da noite. Em geral, os padrões desaparecem em poucos segundos e não deixam qualquer sequela.

Entretanto, especialistas fazem uma ressalva importante. Apertar o olho com força repetidas vezes não traz benefício. A pressão exagerada pode irritar estruturas oculares sensíveis. Por isso, recomenda-se evitar o hábito de esfregar os olhos com vigor. Um lenço limpo ou uma lavagem suave com água funcionam melhor para aliviar incômodos.

Além disso, a literatura médica descreve outros tipos de fosfenos. Alguns surgem sem pressão física e podem se associar a enxaquecas ou alterações visuais persistentes. Nesses casos, os clarões aparecem com frequência, mesmo sem esfregar os olhos. Nessas situações, profissionais de saúde costumam orientar uma avaliação oftalmológica ou neurológica.

Fosfeno – Reprodução

Por que o fenômeno fascina tanta gente?

Os fosfenos despertam curiosidade porque revelam a criatividade do sistema visual. Mesmo no escuro total, o cérebro continua ativo e disposto a formar imagens. Assim, qualquer estímulo diferente vira material para construção de formas e cores. Essa característica mostra como a percepção depende tanto do cérebro quanto dos olhos.

Ainda que pareça algo misterioso, o fenômeno ajuda a ilustrar conceitos básicos da visão. Primeiro, a retina atua como uma interface elétrica, não apenas como um filme fotográfico. Depois, o cérebro interpreta todos os sinais recebidos, mesmo quando o estímulo original não envolve luz. Por fim, o episódio reforça a ideia de que ver não significa apenas captar o mundo externo, mas também organizar a própria atividade interna do sistema nervoso.

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Dessa forma, as luzes e flashes percebidos ao apertar os olhos se encaixam em uma categoria bem definida da ciência. Os fosfenos mostram, de maneira simples e até lúdica, como biologia e neurologia se encontram em um mesmo fenômeno cotidiano. Quem conhece esse mecanismo tende a observar esses brilhos com mais calma e curiosidade, entendendo que se trata de uma reação conhecida e, em condições habituais, considerada parte natural do funcionamento da visão.