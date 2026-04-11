Hanseníase: sinais iniciais, como manchas com perda de sensibilidade, transmissão e tratamento gratuito pelo SUS

A hanseníase ainda desperta muitas dúvidas e receios, apesar de ser uma doença conhecida, tratável e com cura há décadas. No Brasil, o tema segue como questão de saúde pública. Ademais, os protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçam que a informação correta é uma das principais formas de prevenção. Portanto, reconhecer sinais iniciais, entender como ocorre a transmissão e saber onde buscar atendimento são passos fundamentais para interromper a cadeia de transmissão.

De maneira geral, a hanseníase atinge principalmente a pele e os nervos periféricos. Portanto, isso explica seus sintomas mais comuns: alterações de sensibilidade em áreas específicas do corpo. Assim, a identificação precoce desses sinais permite iniciar o tratamento antes que haja danos permanentes, como deformidades nas mãos, pés e olhos. A partir daí, a orientação de serviços de saúde e o acompanhamento dos contatos próximos tornam-se centrais para controlar a doença em cada comunidade.

De maneira geral, a hanseníase atinge principalmente a pele e os nervos periféricos. Isso explica seus sintomas mais comuns: alterações de sensibilidade em áreas específicas do corpo – depositphotos.com / Steven Oscherwitz

O que é hanseníase e quais são os sinais iniciais mais importantes?

A palavra-chave neste tema é hanseníase, uma infecção crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Ela se instala lentamente no organismo e, na maioria das vezes, os primeiros sinais surgem na pele na forma de manchas. Ademais, essas manchas podem ser esbranquiçadas, avermelhadas ou acastanhadas, de tamanhos variados. Além disso, elas chamam atenção principalmente porque apresentam perda ou diminuição de sensibilidade ao calor, à dor e ao tato.

Na prática, o paciente pode perceber que não sente direito um beliscão, um ferimento, a água quente do banho ou a ponta de um objeto em determinadas regiões da pele. Além das manchas com alteração de sensibilidade, podem ocorrer formigamentos, choquezinhos, dor ou perda de força em mãos, pés, braços e pernas. Ademais, queda de pelos em áreas específicas (como sobrancelhas, em alguns casos) e ressecamento acentuado da pele. Segundo protocolos oficiais, qualquer mancha com alteração de sensibilidade que persista merece investigação em uma unidade de saúde.

Hanseníase pega fácil? Como ocorre a transmissão no dia a dia?

Um dos pontos centrais da educação em hanseníase é esclarecer como se dá o contágio. A transmissão acontece por vias aéreas superiores, principalmente pelo contato prolongado e próximo com pessoas que ainda não receberam tratamento, por meio de gotículas eliminadas ao falar, tossir ou espirrar. Porém, não se trata de uma transmissão imediata, como em alguns vírus respiratórios de alta contagiosidade. Ademais, não ocorre por apertos de mão rápidos, abraços ocasionais, compartilhamento de talheres ou uso de banheiros.

De acordo com a OMS e com o Ministério da Saúde, a maior parte da população tem defesa natural contra o bacilo da hanseníase e não irá desenvolver a doença mesmo se houver contato. Entre aqueles suscetíveis, o risco aumenta quando há convívio diário e prolongado. Em geral, dentro do mesmo domicílio ou em ambientes fechados por muitas horas, por meses ou anos. Por isso, a informação de que o contato casual é suficiente para o contágio não encontra respaldo nos protocolos atuais e contribui para o estigma. Ou seja, afastando a pessoa do diagnóstico e do tratamento oportunos.

Após a primeira dose do tratamento, ainda existe risco de transmissão?

Um dado que frequentemente se desconhece é que o paciente tratado deixa de transmitir a doença logo após a primeira dose da poliquimioterapia (PQT), desde que o esquema medicamentoso seja adequado ao tipo de hanseníase e seja seguido corretamente. A PQT é uma combinação de antibióticos que atacam o bacilo da hanseníase de forma eficaz, reduzindo rapidamente a capacidade de contágio. Portanto, essa informação, presente nos documentos técnicos do Ministério da Saúde e alinhada às recomendações da OMS, é fundamental para reduzir o medo e o isolamento do doente.

Quando se inicia o tratamento, o paciente pode e deve manter sua rotina social com orientação da equipe de saúde. Ademais, respeitando apenas recomendações específicas relacionadas ao acompanhamento clínico. A manutenção de vínculos familiares, escolares e de trabalho ajuda a evitar afastamentos desnecessários. O preconceito que ainda leva à ruptura de laços familiares e à exclusão em ambientes de estudo e emprego não encontra suporte médico. Portanto, o foco dos serviços de saúde concentra-se no controle da infecção e na prevenção de incapacidades, não no afastamento social.

Quais são os sinais que devem acender o alerta para procurar o SUS?

Os serviços de atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) tem orientação para investigar qualquer suspeita de hanseníase. Entre as situações que exigem avaliação profissional, destacam-se:

Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na pele com diminuição ou perda de sensibilidade;

na pele com diminuição ou perda de sensibilidade; Áreas da pele sem suor e mais ressecadas que o restante do corpo;

Formigamento ou choques em braços, mãos, pernas e pés;

em braços, mãos, pernas e pés; Perda de força nas mãos ou dificuldade para segurar objetos;

Feridas em pés e mãos que surgem sem dor e demoram a cicatrizar;

Espessamento de nervos, principalmente em cotovelos e joelhos, percebido por profissionais.

Em qualquer uma dessas situações, o Ministério da Saúde recomenda encaminhar o paciente para uma avaliação em detalhes. O diagnóstico é clínico, com base em exame da pele e dos nervos periféricos, podendo haver complementação com testes laboratoriais quando necessário. A presença de até um sinal suspeito já é motivo para investigação, e o atendimento é oferecido de forma gratuita em todas as unidades da rede SUS.

Por que a avaliação de contatos domiciliares é tão importante?

Ao identificar um caso de hanseníase, as equipes de saúde são orientadas a realizar a avaliação de contatos domiciliares, ou seja, de todas as pessoas que vivem ou viveram na mesma casa e, em alguns casos, de contatos muito próximos no ambiente de trabalho ou estudo. O objetivo é encontrar precocemente outros possíveis casos, antes que surjam complicações mais graves.

Esse acompanhamento inclui exame de pele, questionário sobre sintomas neurológicos e, quando indicado, aplicação de vacinas recomendadas para o calendário de rotina. A abordagem é feita de forma sigilosa, respeitosa e sem exposição do paciente. A avaliação de contatos não significa que todos irão adoecer, mas funciona como uma barreira sanitária para interromper a cadeia de transmissão.

Como funciona a poliquimioterapia (PQT) e onde é oferecida?

A poliquimioterapia é o tratamento padrão para hanseníase desde a década de 1980 e segue até hoje como terapia recomendada pela OMS e adotada pelo Brasil. O esquema combina diferentes medicamentos antibióticos, como rifampicina, dapsona e clofazimina, em doses e durações variadas conforme a classificação clínica do paciente (paucibacilar ou multibacilar). A duração habitual do tratamento varia de 6 a 12 meses, mas pode ser ajustada conforme avaliação médica.

No Brasil, a PQT é disponibilizada gratuitamente em todas as unidades do SUS, desde postos de saúde até centros de referência. Os comprimidos são fornecidos mensalmente, e a equipe acompanha possíveis efeitos adversos, orientando sobre o uso correto. O comparecimento às consultas agendadas é essencial para garantir a cura microbiológica e evitar recaídas. Mesmo após o término do esquema, o paciente pode permanecer algum tempo em acompanhamento, especialmente se houve comprometimento neurológico ou necessidade de reabilitação.

Os serviços de atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) tem orientação para investigar qualquer suspeita de hanseníase – depositphotos.com / brunomartins246

Como combater o preconceito e reforçar a prevenção da hanseníase?

Os protocolos atuais ressaltam que a hanseníase tem cura e tratamento eficaz, e a pessoa em tratamento regular não deve ser isolada. O preconceito associado à doença é um dos maiores obstáculos para o diagnóstico precoce, porque pode levar ao medo de buscar atendimento e ao atraso na descoberta do caso. Campanhas de saúde pública, ações educativas em escolas e unidades básicas de saúde e o treinamento de profissionais são estratégias usadas para enfrentar esse cenário.

Entre as medidas de prevenção e controle mais destacadas estão:

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Identificação rápida de manchas com alteração de sensibilidade na comunidade; Encaminhamento imediato ao SUS para avaliação especializada; Início precoce da PQT para interromper a transmissão; Avaliação sistemática de contatos domiciliares e próximos; Educação em saúde para reduzir medo e desinformação; Reabilitação física e acompanhamento para evitar incapacidades permanentes.

Ao reunir diagnóstico precoce, tratamento gratuito, monitoramento de contatos e informação acessível, o sistema de saúde aumenta a chance de detectar casos antes de ocorrerem deformidades e limitações funcionais. A hanseníase, apesar de ainda presente, pode ser controlada de forma efetiva quando a população reconhece os sinais iniciais, confia na rede de atenção e compreende que a pessoa em tratamento não representa risco para o convívio social.