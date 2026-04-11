A fronteira invisível do universo: como a Linha de Kármán define o início do espaço

Ao imaginar uma viagem rumo ao alto, partindo da pista de um aeroporto comum até o limite extremo da atmosfera, surge uma pergunta inevitável: em que ponto exatamente termina o céu e começa o espaço? Essa fronteira não aparece com uma placa ou com uma linha brilhante no horizonte. Em vez disso, cientistas e juristas a descrevem por meio de um conceito físico e jurídico conhecido como Linha de Kármán, que grande parte da comunidade aeronáutica e espacial internacional adota como referência.

O tema desperta curiosidade porque reúne ciência, tecnologia e direito internacional ao mesmo tempo. De um lado, cálculos de mecânica orbital mostram quando um veículo deixa de se comportar como avião e passa a se comportar como espaçonave. Do outro lado, organizações como a Federação Aeronáutica Internacional (FAI) e diversas agências espaciais precisam de um critério prático. Assim, elas registram recordes, concedem asas de astronauta e discutem limites para o uso do espaço acima dos países.

O que é a Linha de Kármán e por que ela importa?

A chamada Linha de Kármán corresponde a uma altitude de referência, situada aproximadamente a 100 quilômetros acima do nível do mar. Em geral, especialistas tratam esse valor como a fronteira oficial entre a atmosfera da Terra e o espaço exterior. A FAI, entidade que homologa recordes de aviação e de voo espacial, utiliza essa altitude para diferenciar legalmente um voo atmosférico de um voo espacial.

Essa fronteira exerce um papel prático em diversos contextos. Portanto, instituições a utilizam em:

Registros de voos espaciais tripulados e não tripulados;

Definição de quem recebe ou não o título de astronauta;

Discussões sobre até onde vai a soberania aérea de um país;

Classificação de veículos como aeronaves ou espaçonaves em relatórios técnicos.

Apesar de representar uma convenção, a Linha de Kármán não surgiu ao acaso. Pesquisadores a fundamentaram em critérios físicos formulados pelo engenheiro e físico húngaro-americano Theodore von Kármán, figura central na história da aerodinâmica e da astronáutica.

Linha de Kármán -depositphotos.com / vladikpod



Como o conceito físico de Theodore von Kármán define essa fronteira?

Theodore von Kármán investigou o comportamento de um avião quando ele sobe a altitudes cada vez maiores. A sustentação das asas depende da densidade do ar e da velocidade de voo. Em camadas mais baixas da atmosfera, existe ar suficiente para sustentar a aeronave mesmo em velocidades moderadas. Entretanto, conforme a altitude aumenta, o ar fica tão rarefeito que as asas perdem eficiência rapidamente.

Von Kármán identificou um ponto crítico. Para gerar sustentação aerodinâmica suficiente nesse ponto, a aeronave precisaria voar tão rápido que alcançaria velocidades comparáveis à velocidade orbital. Em outras palavras, em vez de voar apoiada no ar, a máquina permaneceria em volta da Terra principalmente devido à sua inércia e à gravidade, como acontece com um satélite.

Nessa altitude crítica, o veículo deixa de funcionar, na prática, apenas como avião. A partir daí, ele passa a se comportar como um objeto em órbita. Esse limite, em que a sustentação aerodinâmica se torna insuficiente e o voo atmosférico dá lugar ao voo orbital, sustenta o conceito da Linha de Kármán. Cálculos modernos, com base em modelos atmosféricos atualizados, situam esse ponto entre 80 e 100 quilômetros. Assim, esses resultados reforçam a escolha histórica de 100 km como referência.

Por que a Linha de Kármán costuma ser colocada a 100 km de altitude?

A escolha dos 100 quilômetros pela FAI segue um critério científico e também pragmático. Do ponto de vista físico, acima dessa altitude a atmosfera fica tão rarefeita que o arrasto aerodinâmico perde importância para sustentar voo em regime aeronáutico convencional. Dessa forma, a maior parte do trabalho para manter uma trajetória estável passa para a dinâmica orbital, não mais para as asas.

Do ponto de vista institucional, um valor redondo e fácil de lembrar facilita a padronização internacional. Assim, para vários fins esportivos, técnicos e históricos, a FAI considera que um veículo que ultrapassa os 100 km realizou um voo espacial. Essa linha ainda orienta a forma como especialistas contabilizam:

Recordes de altitudes atingidas por foguetes e naves; Marcos de programas espaciais nacionais; Listas oficiais de astronautas e cosmonautas; Estatísticas sobre a quantidade de pessoas que já chegaram ao espaço.

Apesar disso, a própria FAI reconhece o caráter convencional desse limite. A instituição baseia a linha em estimativas físicas, que pesquisadores refinam continuamente com novos dados atmosféricos. Além disso, algumas propostas sugerem ajustes graduais, caso medições mais precisas indiquem outra altitude mais adequada.

A NASA e outras visões: afinal, onde começa o espaço?

Embora muitos órgãos adotem a Linha de Kármán a 100 km, o debate permanece ativo. A NASA e, historicamente, a Força Aérea dos Estados Unidos utilizam a altitude de aproximadamente 80 quilômetros (50 milhas) como critério para conceder o status de astronauta. Esse valor se relaciona a uma região conhecida como mesopausa, onde a estrutura da atmosfera muda de forma significativa.

Estudos recentes de mecânica orbital e de dinâmica atmosférica indicam outro ponto relevante. Para determinados tipos de órbita e de veículos, a transição entre voo aeronáutico e voo espacial se ajusta melhor em torno de 80 km. Por esse motivo, alguns pesquisadores defendem uma Linha de Kármán física ligeiramente mais baixa do que o padrão tradicional de 100 km. Mesmo assim, na prática, o valor de 100 km continua a funcionar como limite operacional em muitos documentos internacionais.

No campo do direito internacional, o tema se mostra ainda mais sensível. Tratados como o Tratado do Espaço Exterior, em vigor desde 1967, estabelecem princípios para o uso pacífico do espaço. No entanto, esses textos não definem explicitamente uma altitude precisa para o início do espaço. Essa omissão cria uma zona cinzenta entre o espaço aéreo, sobre o qual cada Estado exerce soberania, e o espaço exterior, considerado um domínio de uso livre por todos os países.

Nesse contexto, a Linha de Kármán atua como referência técnica em discussões diplomáticas, mesmo sem força legal direta. Além disso, órgãos reguladores consideram essa fronteira em debates sobre turismo espacial, trajetórias de foguetes comerciais e até defesa. Assim, a definição dessa linha influencia acordos futuros sobre segurança e responsabilidade em operações acima da atmosfera.

Uma subida imaginária: do avião à espaçonave

Em uma ascensão imaginária, um avião comercial sobe até cerca de 10 a 12 quilômetros, região típica da troposfera superior. Nessa faixa, as asas ainda encontram ar suficiente para gerar sustentação. Jatos militares e aviões experimentais, por sua vez, podem subir mais alto, beirando 20 a 25 quilômetros, mas enfrentam ar progressivamente mais rarefeito. Por isso, eles exigem alta velocidade e estruturas específicas.

Acima de 30 ou 40 quilômetros, veículos como foguetes suborbitais e aviões-foguete assumem o protagonismo. A partir desse ponto, a atmosfera se torna tão tênue que a analogia de um oceano de ar quase não se aplica mais. Ao atingir os 80 quilômetros, a maioria das formas tradicionais de voo deixa de funcionar de modo eficiente. Quando a trajetória cruza os 100 quilômetros, a comunidade internacional, por convenção, passa a tratar o veículo como espaçonave em voo espacial, mesmo que a trajetória o traga de volta à Terra em poucos minutos.

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Nessa passagem gradual, e não em um ponto único e abrupto, reside o interesse científico e jurídico da Linha de Kármán. Mais do que uma marca rígida, essa linha funciona como referência para entender quando a física do voo deixa de depender do ar e passa a depender, principalmente, das leis da órbita. Em 2026, com o avanço do turismo espacial, de pequenos satélites e de novos veículos reutilizáveis, a discussão sobre onde termina o céu e começa o espaço permanece intensa. Desse modo, a Linha de Kármán continua no centro das conversas sobre o futuro das atividades humanas além da atmosfera terrestre.