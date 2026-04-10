Alerta para a gripe: vacinação é essencial para quem tem mais de 60 anos

Em 2026, o Brasil presencia um avanço antecipado da temporada de gripe, com impacto mais forte entre pessoas com 60 anos ou mais. Dados do SIVEP-Gripe (Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe) mostram que, entre janeiro e a segunda semana de março, as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus influenza nessa faixa etária aumentaram cerca de 153% em comparação ao mesmo período de 2025. Portanto, esse cenário acende um alerta para a necessidade de prevenção, especialmente por meio da vacinação contra a gripe em idosos.

A gripe, muitas vezes tratada como um problema simples, pode assumir formas graves quando atinge grupos vulneráveis. Em idosos, o vírus influenza tem maior chance de provocar quadros respiratórios intensos, descompensar doenças pré-existentes e exigir internação hospitalar. Assim, diante do crescimento precoce dos casos em 2026, profissionais de saúde reforçam a atenção à imunização anual, ao acompanhamento médico e à adoção de medidas de proteção respiratória.

O comportamento sazonal da gripe costuma se concentrar nos meses mais frios. No entanto, em 2026 o país observa um aumento de casos já no primeiro trimestre – depositphotos.com / VitalikRadko

Por que a gripe está avançando mais cedo no Brasil em 2026?

O comportamento sazonal da gripe costuma se concentrar nos meses mais frios. No entanto, em 2026 o país observa um aumento de casos já no primeiro trimestre. Assim, esse adiantamento pode estar associado a uma combinação de fatores, como mudanças no padrão de circulação dos vírus respiratórios, maior mobilidade da população, retomada de atividades presenciais e redução da percepção de risco após a fase mais crítica da pandemia de covid-19.

Além disso, a variação de temperatura em diferentes regiões, com períodos de frio intercalados a ondas de calor, favorece oscilações na imunidade e na circulação do influenza. Em algumas localidades, a cobertura vacinal contra a gripe entre idosos também não atingiu níveis considerados ideais nos anos anteriores, o que pode ter deixado parte dessa população mais exposta. Portanto, somados, esses elementos ajudam a explicar o crescimento acelerado das internações por SRAG em 2026.

Idosos são mais vulneráveis à gripe? Entenda os motivos

A palavra-chave principal neste contexto é gripe em idosos, já que esse grupo concentra a maior parte das internações graves. A vulnerabilidade das pessoas com 60 anos ou mais está relacionada, em grande parte, ao processo natural de envelhecimento do organismo. Com o passar dos anos, o sistema imunológico passa por alterações conhecidas como imunossenescência, que reduzem a capacidade de resposta contra infecções virais e bacterianas.

Além da queda na eficiência das defesas do corpo, muitos idosos convivem com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, cardiopatias, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e insuficiência renal. A presença dessas condições aumenta a probabilidade de que uma gripe aparentemente simples evolua para um quadro de SRAG, exigindo oxigênio suplementar, internação em enfermaria ou até leito de terapia intensiva.

Sistema imune enfraquecido: menor produção de células de defesa e resposta mais lenta ao vírus influenza.

menor produção de células de defesa e resposta mais lenta ao vírus influenza. Doenças crônicas associadas: maior risco de descompensação cardíaca, respiratória ou metabólica.

maior risco de descompensação cardíaca, respiratória ou metabólica. Uso de múltiplos medicamentos: interações e efeitos colaterais podem dificultar o manejo clínico da gripe.

interações e efeitos colaterais podem dificultar o manejo clínico da gripe. Fragilidade física: perda de massa muscular, menor reserva funcional e recuperação mais demorada.

Quais são as complicações graves da gripe em pessoas com 60 anos ou mais?

A gripe em idosos pode ir muito além de febre, dor no corpo e mal-estar. Quando o vírus influenza atinge de forma mais intensa o sistema respiratório, surgem quadros como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, caracterizada por falta de ar importante, queda da oxigenação e necessidade de suporte hospitalar. Em muitos casos, a infecção viral abre caminho para complicações secundárias, como pneumonias bacterianas.

Entre as complicações graves mais frequentes da gripe em pessoas acima de 60 anos, destacam-se:

Pneumonia viral ou bacteriana: inflamação dos pulmões, com acúmulo de secreções, febre persistente e piora da falta de ar.

inflamação dos pulmões, com acúmulo de secreções, febre persistente e piora da falta de ar. Descompensação de doenças cardíacas: agravamento de insuficiência cardíaca, arritmias e aumento do risco de eventos cardiovasculares.

agravamento de insuficiência cardíaca, arritmias e aumento do risco de eventos cardiovasculares. Agravamento de doenças pulmonares crônicas: crises em quem tem DPOC ou asma, com maior necessidade de oxigênio.

crises em quem tem DPOC ou asma, com maior necessidade de oxigênio. Insuficiência respiratória: incapacidade dos pulmões de garantir oxigenação adequada, muitas vezes exigindo ventilação mecânica.

incapacidade dos pulmões de garantir oxigenação adequada, muitas vezes exigindo ventilação mecânica. Complicações sistêmicas: queda de pressão arterial, piora da função renal e maior risco de delirium em idosos frágeis.

Esses desfechos ajudam a explicar o aumento expressivo das internações por SRAG influenza em 2026. Quanto mais cedo o vírus circula com intensidade, maior a chance de atingir idosos ainda não vacinados ou com proteção reduzida da campanha anterior.

A vacinação anual contra a influenza é uma das principais estratégias para reduzir casos graves de gripe em idosos – depositphotos.com / Milkos



Importância da vacinação contra gripe em idosos

A vacinação anual contra a influenza é uma das principais estratégias para reduzir casos graves de gripe em idosos. Embora a vacina não impeça todas as infecções, ela diminui de forma relevante o risco de complicações, internações e óbitos. Em 2026, diante do aumento precoce das hospitalizações, a imunização ganha papel ainda mais central na proteção das pessoas com 60 anos ou mais.

Entre os benefícios da vacina da gripe para esse grupo etário, destacam-se:

Redução de formas graves: menor probabilidade de evolução para SRAG e necessidade de UTI. Menos descompensações de doenças crônicas: menor impacto sobre coração, pulmões e metabolismo. Diminuição da circulação do vírus: proteção indireta para familiares, cuidadores e outros contatos próximos. Atualização contra cepas recentes: a composição da vacina é periodicamente ajustada para acompanhar as variantes do influenza em circulação.

Para que a proteção seja mais efetiva, a recomendação é que a vacina seja aplicada preferencialmente antes do pico da temporada de gripe, mas mesmo após o início da circulação intensa ainda há benefício. Pessoas com 60 anos ou mais podem procurar postos de saúde durante as campanhas anuais ou em períodos de intensificação da vacinação organizados pelos serviços de saúde locais.

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Além da imunização, outras medidas contribuem para reduzir o impacto da gripe em idosos: manter acompanhamento regular de doenças crônicas, buscar atendimento ao surgimento de sinais de gravidade, como falta de ar e febre persistente, e adotar cuidados respiratórios, como etiqueta ao tossir, uso de máscara em ambientes de risco e higienização frequente das mãos. Em um ano como 2026, com aumento antecipado de casos, essas ações combinadas tornam-se fundamentais para proteger a população mais velha.