Inteligência artificial e microbioma: previsões precisas de risco de câncer a partir de assinaturas bacterianas

O intestino humano abriga trilhões de microrganismos que formam o chamado microbioma intestinal. Nas últimas décadas, esse ecossistema passou de figurante a protagonista em pesquisas sobre câncer, especialmente o colorretal. Estudos recentes indicam que alterações específicas na composição das bactérias intestinais podem sinalizar, com anos de antecedência, o risco de desenvolvimento de tumores. Assim, pesquisadores enxergam um caminho para estratégias de detecção precoce mais simples e menos invasivas.

Centros como o A.C.Camargo Cancer Center, no Brasil, e instituições internacionais, como a Mayo Clinic, investigam de forma intensa como essas comunidades microbianas se modificam antes mesmo de surgirem pólipos ou sintomas clínicos. Em paralelo, a revista Nature publica trabalhos que reforçam a ideia de que o microbioma funciona como um espelho do estado de saúde do organismo. Desse modo, o microbioma revela padrões que pesquisadores conseguem rastrear e quantificar com apoio da inteligência artificial.

O que é o microbioma intestinal e por que ele importa tanto para o câncer?

O microbioma intestinal reúne bactérias, vírus e fungos que vivem principalmente no intestino grosso. Em condições de equilíbrio, essa comunidade participa da digestão, produz vitaminas, modula o sistema imunológico e protege a mucosa intestinal. No entanto, quando ocorre uma alteração persistente nessa composição, fenômeno chamado de disbiose, forma-se um ambiente favorável à inflamação crônica. Além disso, esse cenário aumenta danos no DNA das células intestinais, fatores conhecidos de risco para o câncer.

Pesquisas publicadas em periódicos do grupo Nature e em colaborações com a Mayo Clinic mostram um padrão específico de disbiose em pessoas com câncer colorretal. Nesses casos, algumas espécies bacterianas aumentam, enquanto outras, consideradas protetoras, diminuem. Essas assinaturas microbianas funcionam como uma espécie de impressão digital associada ao tumor. Portanto, pesquisadores estudam o microbioma como um conjunto de biomarcadores de risco.

Além do intestino, evidências indicam que o microbioma pode influenciar tumores extraintestinais, como câncer de fígado e de pâncreas. Em muitos casos, essa influência ocorre pela produção de metabólitos circulantes ou por modulações na resposta imune. Assim, o interesse em explorar o microbioma intestinal como ferramenta de triagem se amplia. Pesquisadores avaliam o potencial não apenas para câncer colorretal, mas também para um espectro maior de neoplasias.

Microbiota intestinal – depositphotos.com / azatvaleev

Como funciona a biópsia líquida de fezes e a detecção de assinaturas bacterianas?

O termo biópsia líquida de fezes descreve exames em que uma amostra fecal passa por análise altamente detalhada. Nesses exames, equipes avaliam DNA humano e bacteriano, fragmentos de RNA e metabólitos. Em vez de retirar um pedaço de tecido por colonoscopia, os pesquisadores analisam o material eliminado naturalmente pelo intestino. Esse material carrega células descamadas da mucosa e uma grande quantidade de microrganismos.

Nessa análise, técnicas de sequenciamento de nova geração mapeiam o DNA bacteriano presente nas fezes. Dessa forma, os cientistas identificam quais espécies estão ali e em que proporção. A partir daí, eles buscam assinaturas microbianas associadas ao câncer, ou seja, combinações específicas de bactérias que aparecem de forma recorrente em pessoas com pólipos avançados ou tumores já estabelecidos. Bactérias como Fusobacterium nucleatum, algumas cepas de Escherichia coli e Bacteroides fragilis toxigênicas figuram entre os microrganismos mais citados em estudos sobre câncer colorretal.

O A.C.Camargo e outros centros de referência testam painéis que combinam essas assinaturas bacterianas com marcadores moleculares humanos. Entre esses marcadores, destacam-se mutações em genes ligados ao câncer e pequenas alterações epigenéticas. Essa abordagem integrada permite construir testes fecais que indicam, com maior precisão, quem tem maior chance de apresentar lesões pré-cancerosas. Frequentemente, esses testes conseguem detectar risco mesmo em fases em que a colonoscopia ainda não integra a rotina para a faixa etária.

Inteligência artificial pode prever o risco de câncer a partir do microbioma?

O volume gigantesco de dados gerados por essas análises inclui milhões de sequências de DNA bacteriano por amostra. Diante disso, a inteligência artificial (IA) se tornou peça central nesse campo. Algoritmos de aprendizado de máquina aprendem a reconhecer padrões complexos nas comunidades microbianas. Em seguida, esses modelos relacionam combinações específicas de espécies com a presença ou ausência de câncer ou de lesões precursoras.

Na prática, a IA recebe como entrada o perfil completo do microbioma intestinal, além de dados clínicos básicos, como idade, sexo e histórico familiar. A partir disso, o sistema calcula um escore de risco personalizado e estima a probabilidade de o indivíduo apresentar alterações suspeitas no intestino ou em outros órgãos. Estudos publicados na Nature Medicine descrevem modelos que distinguem pessoas com câncer colorretal de indivíduos saudáveis com alta acurácia. Em alguns casos, essa precisão se aproxima da obtida por métodos tradicionais de triagem.

Pesquisas conduzidas em colaboração com a Mayo Clinic exploram modelos de IA que também consideram o tempo. Nessa abordagem, os pesquisadores acompanham o microbioma de uma mesma pessoa ao longo dos anos. Assim, eles identificam mudanças sutis, porém consistentes, que antecedem o surgimento de tumores. Desse modo, o microbioma intestinal passa a ser observado como um sistema dinâmico. A evolução da disbiose, então, pode sinalizar uma janela de intervenção precoce.

Essa tecnologia pode substituir colonoscopias e outros exames invasivos?

Uma questão central para o futuro da chamada oncologia de precisão envolve o possível papel substitutivo da biópsia líquida de fezes em relação a exames invasivos como a colonoscopia. Até o momento, centros como o A.C.Camargo consideram esses testes como ferramentas complementares. Em geral, eles servem para selecionar quem se beneficia mais de uma investigação endoscópica.

Entre as possíveis aplicações práticas dessa abordagem baseada no microbioma intestinal, destacam-se:

Triagem populacional para câncer colorretal em faixas etárias mais jovens, antes da idade usual de colonoscopia de rotina;

Monitoramento de pessoas com histórico pessoal ou familiar de pólipos avançados ou tumores intestinais;

Acompanhamento pós-tratamento, para detectar sinais precoces de recidiva ou novas lesões;

Estudo de riscos para tumores extraintestinais que mostram associação com assinaturas microbianas.

Em um cenário projetado para os próximos anos, muitos especialistas imaginam fluxos em que um teste fecal avançado funcione como primeira linha de rastreio. Esse teste se baseia em DNA bacteriano e em algoritmos de IA. Apenas indivíduos com perfil de alto risco seguiriam para colonoscopia ou exames de imagem. Dessa forma, o sistema de saúde reduce filas, custos e exposição a procedimentos invasivos. Ao mesmo tempo, a colonoscopia permanece como padrão para diagnóstico definitivo e remoção de lesões.

Perspectivas e desafios para o uso do microbioma na detecção precoce do câncer

Apesar do otimismo tecnológico, a área ainda enfrenta obstáculos importantes. Um deles envolve a grande variabilidade natural do microbioma entre indivíduos. Alimentação, uso de antibióticos, estilo de vida e até região geográfica influenciam essa composição. Por isso, pesquisadores precisam de bancos de dados amplos e diversos, capazes de treinar algoritmos de IA que funcionem bem em diferentes populações, inclusive na realidade brasileira.

Outro ponto crucial envolve a necessidade de padronizar como equipes coletam, armazenam e analisam as amostras fecais. Sem essa padronização, variações técnicas podem distorcer os resultados. Grupos ligados à Nature e a centros como a Mayo Clinic propõem protocolos internacionais para harmonizar essas etapas e facilitar a comparação entre estudos. Paralelamente, cresce o debate ético sobre privacidade de dados genômicos e microbiológicos, já que essas informações revelam muito sobre a saúde de uma pessoa ao longo do tempo.

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Mesmo com esses desafios, as evidências apontam para um campo em rápida expansão. Nesse cenário, o microbioma intestinal, a biópsia líquida de fezes e modelos de inteligência artificial tendem a integrar o arsenal rotineiro de prevenção e rastreamento do câncer. A expectativa em centros de referência, como o A.C.Camargo Cancer Center, envolve a combinação entre assinaturas bacterianas e outros marcadores moleculares. Dessa forma, médicos poderão propor intervenções cada vez mais precoces, com menor necessidade de procedimentos invasivos e maior foco em preservar a qualidade de vida durante o envelhecimento populacional.