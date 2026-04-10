Entre letras e plantas imaginárias: O mistério do Manuscrito Voynich

Na sala climatizada da Biblioteca Beinecke, na Universidade de Yale, um volume de pouco mais de 200 páginas desafia há mais de um século criptógrafos, linguistas e curiosos. Esse livro, conhecido como Manuscrito Voynich, reúne escrita indecifrável, diagramas enigmáticos e desenhos de plantas que não existem em nenhum catálogo botânico. Para parte da comunidade científica, o códice é um quebra-cabeça histórico legítimo; para outros, pode ser o produto de uma fraude sofisticada da Idade Média.

O mistério não se limita ao texto codificado. As ilustrações mostram mulheres nuas em banhos conectados por canais verdes, círculos astrológicos complexos, supostos remédios e raízes fantásticas. O resultado é uma mistura de botânica, astrologia e farmacologia que foge a qualquer classificação tradicional. Desde que o manuscrito foi comprado em 1912 pelo livreiro polonês Wilfrid Voynich, o documento passou a ocupar lugar de destaque entre os grandes enigmas da história da escrita.

O que se sabe de fato sobre o Manuscrito Voynich?

Apesar da aura de mistério, alguns pontos já são bem documentados. Exames de carbono-14 realizados em fragmentos do pergaminho, divulgados pela própria Biblioteca Beinecke, situam a produção do material entre 1404 e 1438, ou seja, no início do século XV. Isso significa que, mesmo que o conteúdo codificado tenha sido criado depois, o suporte físico remonta ao final da Idade Média europeia. A tinta, analisada por métodos modernos, também é compatível com o período.

O volume é relativamente pequeno, escrito em pergaminho de boa qualidade, com texto em uma caligrafia regular, sem correções aparentes e organizado em seções temáticas. A distribuição de letras, sílabas e palavras segue padrões estatísticos semelhantes aos de idiomas naturais, o que tem levado muitos pesquisadores a considerar que o texto pode registrar uma língua genuína ou um sistema de escrita altamente especializado, ainda não identificado.

Dialeto ou idioma histórico ainda não identificado – Wikimedia Commons/Autor desconhecido

Manuscrito Voynich: botânica impossível, astrologia e receitas misteriosas

O conteúdo iconográfico costuma ser dividido em blocos, como seções de um dossiê medieval sobre o corpo, a natureza e o céu. A parte considerada botânica apresenta mais de uma centena de plantas desenhadas com detalhes, mas raramente reconhecíveis. Edição após edição, especialistas em história da medicina e da farmácia tentaram encontrar equivalentes em herbários europeus, árabes ou asiáticos, sem consenso consistente.

Outra parte é marcada por diagramas circulares, estrelas, sóis e signos que lembram rodas zodiacais. Esses elementos sustentam a leitura de que o manuscrito possui uma seção astrológica, talvez ligada a práticas de previsão, horóscopos médicos ou calendários terapêuticos. Nas páginas com figuras femininas nuas, submersas em banheiras ligadas por tubos, alguns estudiosos veem alusões a tratamentos de água, concepções de anatomia ou metáforas alquímicas.

Já a porção geralmente chamada de farmacêutica mostra frascos, recipientes e estruturas parecidas com instrumentos de laboratório antigo, acompanhados por listas de texto em colunas. Muitas dessas imagens lembram compilações de remédios à base de plantas usadas em mosteiros ou boticas renascentistas. A combinação de desenhos e escrita reforça a hipótese de que se trata de um compêndio de saber prático, mas codificado sob critérios que ainda não foram revelados.

Por que ninguém conseguiu decifrar o código até hoje?

Ao longo do século XX e início do XXI, o Manuscrito Voynich passou pelas mãos e pelos computadores de algumas das mentes mais treinadas na arte de quebrar códigos. Durante a Segunda Guerra Mundial, criptógrafos acostumados a lidar com mensagens militares cifradas, entre eles equipes ligadas à tradição de Alan Turing e da inteligência britânica, examinaram o documento. As técnicas que ajudaram a romper cifras nazistas não foram suficientes para esclarecer o enigma medieval.

Com o avanço da computação, o manuscrito tornou-se alvo de análises estatísticas mais sofisticadas. Modelos de linguística computacional e, nas últimas décadas, algoritmos de inteligência artificial tentaram identificar padrões de gramática, repetição e estrutura. Foram propostos paralelos com línguas românicas, germânicas, semíticas e até com sistemas asiáticos. Em muitos casos, aparentes traduções se mostraram fruto de sobreinterpretação ou seleção de dados favoráveis.

O texto apresenta regularidade estatística típica de linguagem estruturada.

As palavras se distribuem em padrões distintos conforme a seção ilustrada.

Não há consenso sobre correspondências estáveis entre símbolos e alfabetos conhecidos.

Métodos de IA geram hipóteses, mas nenhum resultado é considerado verificável.

Esse conjunto de fatores mantém o Voynich em uma zona cinzenta: complexo demais para ser descartado como brincadeira óbvia, mas resistente a todas as tentativas de tradução sistemática, inclusive com ferramentas computacionais atuais.

É língua perdida, linguagem artificial ou um hoax medieval elaborado?

Entre as teorias mais discutidas, três grupos se destacam. O primeiro supõe que o manuscrito registra um dialeto perdido ou pouco documentado, possivelmente de uma região específica da Europa, codificado por um sistema gráfico particular. Nessa visão, o códice seria um registro único de um idioma real, porém desaparecido ou pouco estudado, exigindo ainda a chave correta para decifração.

Outro conjunto de hipóteses vê o texto como uma língua artificial ou sistema criptográfico, criado com finalidade restrita: comunicação dentro de um círculo de iniciados, prática esotérica ou proteção de segredos médicos e alquímicos. A presença de seções bem delimitadas apoiaria a ideia de um manual técnico inserido em um código planejado.

Por fim, há a possibilidade de um hoax medieval bem construído. Nesse cenário, um autor do século XV teria produzido um livro impossível para impressionar mecenas, colecionadores ou instituições religiosas, usando combinações de símbolos para imitar o aspecto estatístico de uma língua sem carregar conteúdo real. O pergaminho autêntico e a tinta compatível com o período não anulam essa hipótese, apenas a colocam em um contexto histórico plausível.

Língua ou dialeto genuíno, ainda indecifrado. Sistema artificial de escrita ou cifra complexa. Fraude elaborada, concebida para enganar ou encantar leitores da época.

Botânica: Plantas fantásticas desenhadas com detalhes, mas não identificáveis em herbários históricos – Wikimedia Commons/Autor desconhecido

O que o estado atual da pesquisa revela sobre o fascínio pelo indecifrável?

Os relatórios, catálogos e imagens disponibilizados pela Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos permitiram que pesquisadores do mundo inteiro estudassem o Voynich à distância, especialmente a partir das versões digitais em alta resolução. Mesmo com esse acesso ampliado e com o uso de técnicas modernas, como análise espectral de tinta e modelos avançados de reconhecimento de padrões, o códice permanece sem leitura consensual em 2026.

Esse impasse ajuda a ilustrar um traço recorrente na história da investigação científica: a atração por desafios aparentemente insolúveis. O Manuscrito Voynich funciona como uma espécie de caso de true crime histórico, em que não há corpo, arma ou cena do crime claramente definidos, mas existe um objeto central que acumula teorias, suspeitos e tentativas de reconstituição dos fatos. Cada nova proposta de solução, aceita ou refutada, revela mais sobre os métodos e limites das ferramentas usadas do que sobre o texto original em si.

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No cenário atual, o manuscrito continua a ser tratado pelos curadores de Yale como uma peça autêntica do início do século XV, cuja função e conteúdo permanecem em aberto. Entre tabelas de frequência, comparações paleográficas e algoritmos de aprendizado de máquina, o códice reforça a percepção de que nem todos os enigmas antigos se rendem de imediato à tecnologia. O interesse contínuo por esse volume codificado indica não apenas a busca por respostas, mas também a persistência de uma curiosidade humana voltada ao que insiste em permanecer indecifrável.