Conjuntivite: saiba diferenciar viral, bacteriana e alérgica e como cuidar dos olhos de forma segura

A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, a membrana transparente que recobre a parte branca dos olhos e o interior das pálpebras. Apesar de ter causas variadas, costuma gerar preocupação coletiva porque algumas formas são altamente contagiosas e podem provocar surtos em escolas, empresas e ambientes fechados. Diferenciar conjuntivite viral, bacteriana e alérgica ajuda a entender o risco de transmissão, a necessidade de afastamento e o tipo de cuidado recomendado por serviços de saúde e por entidades como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e o Ministério da Saúde.

Embora todas provoquem olhos vermelhos e desconforto, cada tipo apresenta um padrão próprio de secreção, coceira, dor e tempo de evolução. Essa análise comparativa não substitui avaliação médica, mas funciona como orientação de utilidade pública. Ou seja, auxilia na identificação de sinais de alerta, evita automedicação inadequada e favorece o encaminhamento correto ao atendimento oftalmológico. Em especial, nas crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes.

A conjuntivite viral costuma ligar-se a surtos, tem transmissão fácil e quadro frequentemente autolimitado, porém incômodo – depositphotos.com / Tharakorn



O que diferencia conjuntivite viral, bacteriana e alérgica?

A palavra-chave principal aqui é conjuntivite, mas sob esse mesmo nome existem quadros com comportamentos bem distintos. A conjuntivite viral costuma ligar-se a surtos, tem transmissão fácil e quadro frequentemente autolimitado, porém incômodo. Em geral, a bacteriana é menos falada fora dos consultórios, mas pode exigir antibiótico em forma de colírio ou pomada, sempre sob prescrição. Já a conjuntivite alérgica aparece mais em pessoas com histórico de alergias respiratórias, rinite, asma ou exposição a alérgenos sazonais, como pólen e poeira doméstica.

Em termos práticos, a diferenciação passa por três pontos principais. São eles: tipo de secreção, intensidade de coceira e vermelhidão e presença de sintomas gerais, como gânglios inflamados, febre leve ou sintomas respiratórios associados. Ademais, profissionais de saúde também avaliam se a inflamação é unilateral ou bilateral, se há dor importante, baixa de visão ou sensação de corpo estranho persistente. Afinal, são fatores que podem indicar problemas além da conjuntivite simples.

Conjuntivite viral: como é a secreção e como se transmite?

A conjuntivite viral é frequentemente causada por adenovírus, responsáveis também por quadros de resfriado. A secreção costuma ser aquosa ou mucosa transparente, que muitas vezes se associa a vermelhidão intensa e sensação de areia nos olhos. Em boa parte dos casos, o problema começa em um olho e, em poucos dias, atinge o outro. Outro achado típico é o aumento de gânglios pré-auriculares (pequenos nódulos na frente da orelha), que podem ficar doloridos à palpação.

Esse tipo de conjuntivite apresenta alto potencial de contágio. A transmissão se dá pelo contato direto com secreções oculares ou respiratórias e por superfícies contaminadas, como toalhas, fronhas, teclados, maçanetas, brinquedos e torneiras. O vírus pode sobreviver por algum tempo no ambiente, favorecendo a disseminação em ambientes coletivos. O período de incubação costuma variar de 1 a 12 dias, e a pessoa pode transmitir o vírus antes mesmo dos sintomas mais marcantes. Em especial, nos primeiros dias de vermelhidão intensa e lacrimejamento.

De acordo com orientações alinhadas a protocolos do Ministério da Saúde, recomenda-se afastamento temporário de creches, escolas e ambientes de trabalho quando há surto e quadro compatível. Boas práticas incluem lavar as mãos com água e sabão com frequência, evitar coçar os olhos, não compartilhar maquiagem, colírios, toalhas e travesseiros e descartar lenços usados imediatamente em lixeira fechada.

Conjuntivite bacteriana: secreção purulenta e necessidade de avaliação rápida

A conjuntivite bacteriana tem como característica mais marcante a presença de secreção espessa, amarelada ou esverdeada, frequentemente descrita como purulenta. Ao acordar, é comum que as pálpebras estejam grudadas, exigindo limpeza cuidadosa com gaze ou algodão umedecido em água limpa. A vermelhidão pode ser moderada a intensa, e a sensação de corpo estranho também é comum, mas a coceira costuma ser menos expressiva do que nas formas alérgicas.

O contágio acontece pelo contato direto com secreção contaminada ou objetos pessoais, de maneira semelhante à conjuntivite viral. O período de incubação é geralmente mais curto, variando em torno de 1 a 3 dias, dependendo da bactéria envolvida. Em ambientes com aglomeração, como transporte público, escolas e enfermarias, o risco de disseminação aumenta, sobretudo quando não há higiene adequada das mãos e dos objetos compartilhados.

Protocolos do CBO e de serviços de referência em oftalmologia recomendam que quadros com secreção purulenta evidente, dor importante, inchaço significativo das pálpebras ou alteração de visão sejam avaliados o quanto antes. Muitas vezes, é indicado o uso de colírios antibióticos, sempre prescritos por profissional habilitado. A automedicação com produtos que sobraram de outros tratamentos não é considerada prática segura, pois pode mascarar sintomas ou favorecer resistência bacteriana.

Conjuntivite alérgica dá coceira intensa?

A conjuntivite alérgica tem como marca registrada a coceira intensa, que leva a pessoa a esfregar os olhos repetidamente. A secreção tende a ser aquosa ou mucosa clara, em menor quantidade que nas formas infecciosas, e a vermelhidão costuma ser difusa, às vezes acompanhada de inchaço leve das pálpebras. Não é uma forma contagiosa, ou seja, não passa de uma pessoa para outra, porque decorre de reação exagerada do organismo a alérgenos específicos.

É comum a associação com outros sintomas alérgicos, como espirros, coriza, congestão nasal e coceira no nariz ou na garganta. Em muitos casos, a conjuntivite alérgica é sazonal, piorando em épocas de maior exposição a pólen, poeira, mofo ou pelos de animais. Como não há agente infeccioso envolvido, não se observa período de incubação típico, e sim crises que se repetem conforme o contato com o alérgeno e a sensibilidade individual.

O tratamento, conforme diretrizes técnicas amplamente adotadas, passa por duas frentes: controle ambiental (redução de poeira, ácaros, ventilação adequada, limpeza de cortinas, travesseiros e filtros de ar) e uso de colírios antialérgicos indicados por oftalmologista ou alergista. Em determinados casos, colírios com anti-histamínicos e estabilizadores de mastócitos são prescritos. O uso de corticoides tópicos, quando necessário, deve seguir orientação estrita, com tempo limitado e acompanhamento profissional.

Formas de transmissão e tempos de incubação nas conjuntivites infecciosas

Quando se fala em conjuntivite contagiosa, o foco recai sobre as formas viral e bacteriana. Ambas compartilham vias de transmissão semelhantes, ainda que com particularidades. A via principal é o contato direto mãos-olhos, após tocar superfícies contaminadas, gotículas respiratórias ou secreção ocular de outra pessoa. Ambientes com circulação intensa de pessoas, limpeza inadequada de objetos de uso coletivo e ventilação deficiente favorecem episódios de surto.

No caso da conjuntivite viral, o período de incubação mais amplo (1 a 12 dias) e a possibilidade de transmissão antes da manifestação completa dos sintomas explicam a rapidez com que surtos se espalham. Já a conjuntivite bacteriana costuma ter incubação mais curta, em geral de 1 a 3 dias, e pode associar-se a infecções de vias aéreas superiores ou otites, sobretudo em crianças. Em ambas, recomenda-se reforço nas medidas de higiene, afastamento temporário em casos sintomáticos e busca de avaliação profissional quando os sinais não melhoram em poucos dias.

Primeiros socorros e cuidados imediatos em casos de conjuntivite

Independentemente do tipo de conjuntivite, alguns cuidados básicos funcionam como primeiros socorros e estão alinhados a recomendações de órgãos de saúde. Entre as medidas mais mencionadas por oftalmologistas, destacam-se:

Lavar as mãos com frequência, especialmente antes de encostar nos olhos ou aplicar colírios.

Evitar compartilhar toalhas, fronhas, maquiagem, óculos e qualquer material que entre em contato com os olhos.

Fazer limpeza suave das pálpebras com gaze ou algodão umedecido em água filtrada ou fervida e já resfriada.

Retirar lentes de contato durante o quadro inflamatório, seguindo orientação do oftalmologista para retorno ao uso.

Em muitos casos, o uso de compressas frias sobre as pálpebras fechadas ajuda a aliviar sensação de queimação, inchaço leve e coceira, principalmente na conjuntivite alérgica e viral. As compressas devem ser feitas com pano limpo ou gaze, sem gelo em contato direto com a pele, por alguns minutos, várias vezes ao dia, conforme a necessidade. Essa medida não substitui o tratamento medicamentoso quando indicado, mas funciona como complemento simples e de baixo custo.

Um ponto enfatizado em diretrizes do CBO e em materiais técnicos do Ministério da Saúde é a importância de evitar automedicação com colírios corticoides – depositphotos.com / Milkos



Por que evitar colírios com corticoides sem orientação?

Um ponto enfatizado em diretrizes do CBO e em materiais técnicos do Ministério da Saúde é a importância de evitar automedicação com colírios corticoides. Esses produtos podem aliviar sintomas de forma rápida, reduzindo vermelhidão e desconforto, porém trazem riscos relevantes quando usados sem avaliação adequada. Em infecções virais ou bacterianas, o corticoide isolado pode piorar o quadro, prolongar o tempo de doença e aumentar a chance de complicações.

O uso prolongado e indiscriminado de corticoides tópicos também está associado à elevação da pressão intraocular e ao desenvolvimento de catarata em longo prazo, entre outros efeitos. Por isso, recomenda-se que qualquer colírio contendo corticoide seja prescrito por oftalmologista, com indicação clara de dose e tempo de uso. Em situações de atendimento de urgência, é comum a realização de exame minucioso da córnea e da conjuntiva antes da prescrição.

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Quando houver dúvida sobre o tipo de conjuntivite, presença de dor intensa, visão embaçada, fotofobia importante, secreção intensa ou história de trauma ocular, a orientação predominante nos protocolos é buscar avaliação médica imediata. A distinção entre conjuntivite viral, bacteriana e alérgica, baseada em secreção, coceira, vermelhidão e possíveis gânglios inflamados, funciona como guia inicial, mas a definição do tratamento adequado continua sendo responsabilidade do profissional de saúde, em benefício da segurança de toda a comunidade.