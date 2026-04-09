Telstar e o contraste que mudou o futebol: como a bola preta e branca conquistou o mundo

A imagem clássica de uma bola de futebol com gomos brancos e pretos parece tão natural hoje que muita gente esquece sua origem tecnológica específica. Na verdade, esse visual não surgiu apenas por acaso ou por uma decisão estética isolada. As pessoas queriam ver o jogo com clareza na televisão em preto e branco e, além disso, buscavam uma experiência de transmissão mais envolvente. No final dos anos 1960, a combinação entre design esportivo e necessidades da radiodifusão levou diretamente ao surgimento da Telstar. Nesse contexto, a Adidas criou esse modelo, que marcou para sempre a cultura visual do futebol. Esse modelo, lançado para a Copa do Mundo de 1970, no México, surgiu tanto para o gramado quanto para a tela. Assim, ele uniu estética, geometria e comunicação.

Até então, as bolas em partidas internacionais apresentavam, em grande parte, couro marrom ou tons próximos do bege. Em estádios cheios e com câmeras ainda pouco sofisticadas, a bola já não aparecia de forma simples. Já em transmissões televisivas em preto e branco, situação ainda predominante em 1970 em muitos países, o problema se tornava ainda mais evidente. Em algumas tomadas abertas, o contraste entre a bola e o gramado permanecia baixo e, como consequência, o olhar do público se perdia em lances rápidos. Isso dificultava a experiência de quem acompanhava de casa. Diante desse cenário, o design da Telstar surgiu justamente para responder a essa questão de visibilidade.

Telstar: a bola branca e preta que virou ícone

A palavra-chave nesse processo é contraste. Por essa razão, a Adidas desenvolveu um padrão de 32 gomos, que combinava painéis brancos e pretos em um desenho pensado para saltar aos olhos nas telas monocromáticas. Em TVs em preto e branco, os hexágonos escuros e claros criavam uma espécie de pisca-pisca visual. Assim, em qualquer ângulo, ao girar e quicar, a bola mostrava variações nítidas de tonalidade. Isso ajudava narradores, câmeras e, sobretudo, o público. Dessa forma, as pessoas em casa passaram a encontrar a bola com mais facilidade nos lances rápidos. Além disso, esse padrão visual se mostrou eficiente tanto em dias ensolarados quanto em partidas disputadas sob iluminação artificial.

O nome Telstar não surgiu por acaso. Ele dialogava com os satélites de comunicação Telstar, lançados na década de 1960, que simbolizavam a era das transmissões internacionais. Portanto, essa associação com a tecnologia espacial reforçava a ideia de modernidade e inovação. A bola já não aparecia apenas como um objeto de couro costurado. Em vez disso, as pessoas passaram a encarar o produto como um símbolo de um mundo conectado por ondas de rádio e sinais de TV atravessando continentes. Paralelamente, a escolha desse nome ajudou a posicionar a bola como um produto alinhado a um futuro tecnológico, aproximando a marca Adidas das grandes transformações midiáticas da época.

futebol – depositphotos.com/ArturVerkhovetskiy

Como a geometria de 32 gomos tornou a bola mais esférica?

Além do contraste visual, a Telstar se destacou pela sua geometria. A bola adotou a estrutura de um icosaedro truncado, forma sólida composta por 32 painéis: 12 pentágonos pretos e 20 hexágonos brancos. Essa combinação aproximava muito mais a forma final da esfera em comparação com modelos anteriores. Dessa maneira, o desenho superou as bolas tradicionais de couro, que usavam menos gomos e exibiam costuras mais irregulares.

Na prática, essa geometria resultava em:

Distribuição uniforme da pressão interna , o que reduzia deformações ao longo da partida.

, o que reduzia deformações ao longo da partida. Trajetória mais previsível em chutes e passes, com impacto direto na qualidade do jogo.

em chutes e passes, com impacto direto na qualidade do jogo. Superfície mais regular, com menos saliências de costura, o que melhorava o contato com o pé dos jogadores.

Em comparação com as antigas bolas de couro marrom, que absorviam água, pesavam mais e se deformavam com facilidade, o modelo Telstar representava um salto técnico. Além disso, fabricantes de todo o mundo passaram a copiar e adaptar o desenho. O padrão de 32 gomos, depois reproduzido em escala mundial, tornou-se referência por décadas. Ele apareceu tanto em competições profissionais quanto em bolas infantis e recreativas. Com o tempo, essa geometria também inspirou estudos acadêmicos em design industrial e engenharia de materiais, que analisaram como pequenas variações nos painéis podem alterar o comportamento aerodinâmico da bola.

Por que a bola preta e branca sobreviveu à TV colorida?

Com o avanço da televisão em cores, muita gente poderia imaginar a perda da função principal do preto e branco da Telstar. No entanto, o efeito ocorreu na direção oposta. O design se consolidou como um símbolo universal do futebol. Em ilustrações, logos, brinquedos, videogames e campanhas publicitárias, criadores gráficos passaram a recorrer ao desenho clássico de pentágonos pretos e hexágonos brancos. Sempre que alguém precisava representar o esporte de forma imediata, esse padrão surgia como atalho visual.

Mesmo com o desenvolvimento de novas tecnologias de fabricação, sobretudo a partir dos anos 2000, o mercado alterou profundamente a construção das bolas oficiais. Nesse período, os fabricantes passaram a adotar painéis colados termicamente em vez de costurados. Apesar disso, a influência da Telstar permaneceu forte. Modelos oficiais das Copas seguintes começaram a explorar cores vibrantes, gráficos complexos e texturas diferenciadas. Ainda assim, a bola clássica continuou presente em contextos populares, escolares e recreativos. Desse modo, ela alimentou uma memória visual coletiva do futebol do século XX. Ao mesmo tempo, a presença constante desse ícone em produtos de massa reforçou a identidade do futebol como um espetáculo global acessível a diferentes gerações.

Que legado a Telstar deixou para o design esportivo?

O impacto da Telstar aparece em diferentes camadas do design esportivo e da própria comunicação visual do futebol. Além disso, ele se conecta a mudanças culturais e comerciais mais amplas. Alguns desdobramentos ajudam a entender esse legado:

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Padronização simbólica: o formato de 32 gomos se tornou quase uma marca genérica do esporte, usada como ícone em todo o mundo. Integração com a mídia: designers passaram a pensar na bola não apenas para o campo, mas também para a tela. Essa mudança antecipou a lógica de produtos esportivos adaptados à televisão e, mais tarde, ao vídeo digital e às transmissões online. Referência nostálgica: mesmo em 2026, quando as bolas profissionais alcançam alto nível tecnológico, o visual branco e preto ainda remete a um período de transformação do futebol em espetáculo global.

Do ponto de vista da radiodifusão, a Telstar se associa a um marco histórico. A Copa de 1970 figurou entre as primeiras a alcançar audiência verdadeiramente planetária, impulsionada pelo avanço das transmissões via satélite. A bola com gomos pretos e brancos acompanhou esse movimento e reforçou essa nova escala de alcance. Assim, ela ajudou a construir uma identidade visual clara em um momento em que a imagem do futebol atravessava fronteiras com rapidez inédita.